Palmer: "Ferrari pilotları Miami'de çok cömertlerdi"

The Red Bull driver had to come from behind to win at the Miami International Autodrome, the Dutchman starting P3 behind both Ferraris.

Red Bull pilotu 3. sıradan başladığı yarışta iyi bir start ve lastikleri başarılı yönettiği bir ilk bölümün ardından Ferrari pilotlarını mağlup ederek galibiyete uzanmayı başardı.

Carlos Sainz ile neredeyse aynı kalkışı yapmasına rağmen 2. virajda dış çizgiyi takip eden ve rakibini geçmeyi başaran Verstappen, startın ardından Leclerc'i kovalamaya başladı ve bu da onun için belki de galibiyetin anahtarı oldu.

F1.com'daki köşesinde Sainz'ın Verstappen'e karşı daha fazlasını yapıp yapamayacağını sorgulayan Jolyon Palmer, "Şu anda Ferrari için endişe, Verstappen'in her iki 3. sıradan başladığı ve diğer sürücülerin çoğunun lastik avantajına sahip olmadan geçiş yapmakta zorlandığı bir pistte bile onları yenebilmesi olmalı."

"Verstappen galibiyet için takım taktiklerine veya stratejisine bel bağlamadı, ilk virajda Sainz'i geride bırakarak hemen iki Ferrari'nin arasına girdi. Sainz, iç çizgide olması ve Leclerc tarafından virajın sonunda sıkıştırılması nedeniyle biraz engellendi, ancak Verstappen'i frenleme bölgesinden önce sıkıştırma konusunda biraz daha agresif olabilir miydi?"

"Bu hamle Verstappen'in kazanması için şarttı. İlk çizgiyi kilitlemek bir takım için çok büyük bir avantaj çünkü onlara pit stop aşamasında en yakın tehdidi örtmek için stratejik seçenekler sunuyor.” dedi.

Sainz tehlikesini bertaraf eden Verstappen, 9. tura girilirken ilk virajda Leclerc'e atak yaptı ve rakibini geçerek liderliğe yükseldi.

Palmer, Leclerc'in savunmasının Sainz'inkinden bile daha kötü olduğunu düşünüyor.

Eski Renault pilotu, "8. turun sonunda Verstappen, düzlüklerde hızlı olan RB18'i ile Leclerc'in DRS menzili içindeydi, ön lastikleriyle mücadele etmeye başlayan Leclerc üzerindeki baskıyı arttırmaya başlamıştı."

"Leclerc hemen çatlak verdi ve Verstappen Ferrari'nin aynalarında boy göstermeye başlar başlamaz 17. virajda blokaj yaptı. Bu Hollandalıya harika bir pas fırsatı verdi ve Leclerc'in ilk virajda ilk çizgiyi hediye etmesiyle birlikte smacı basmayı başardı."

"Yarış liderliği için bu kadar kolay fırsatlar bulamazsınız, özellikle de Leclerc'in şampiyonluktaki ana rakibi olduğu neredeyse kesin olan bir sürücüye karşı." dedi.

Son bölümde Lando Norris ve Pierre Gasly'nin teması sonrası güvenlik aracı çıkarken, bu da farkların kapanması ve Leclerc'in galibiyet için ikinci bir şans elde etmesi anlamına geliyordu.

Ferrari sürücüsü fırsatı değerlendiremedi ve Verstappen arka arkaya ikinci galibiyetine uzandı. Böylece Leclerc-Verstappen farkı 19 puana kadar indi.

Palmer, "2021'deki Hamilton ile giriştiği şampiyonluk mücadelesinin tüm dramasından sonra, Verstappen bu şu ana dek bu mücadeleyi takdir ediyor olmalı. Her iki sürücü de birbirine son derece saygılı, ancak Miami'deki Leclerc kesinlikle çok cömertti."

"Belki de bir sonraki turda DRS avantajına sahip olmayı umuyordu, ancak bu taktiğin işe yaradığı Bahreyn veya Cidde'nin aksine, bir sonraki DRS viraj çıkışında değildi, yedi viraj içinde Verstappen farkı kapatmayı başardı." dedi.