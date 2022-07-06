Palmer: "F1, Zhou'nun kazasından sonra güvenlik önlemlerini daha da artırmalı"

Haberi dinle

Britanya Grand Prix'sinin ilk virajında Zhou, Russell ile temas etmesiyle takla atı ve bir süre kaçış alanında ters dönmüş halde sürüklendi. Sürüklenmenin ardından lastik bariyer ve çitin arasına düştü.

Çinli pilotun durumuyla ilgili haberler endişelendirici bir şekilde yavaş geldi ancak mucizevi bir şekilde hiçbir yaralanma olmadan araçtan çıkabildi ve daha sonra padokta F1 CEO'su Stefano Domenicali ile konuşurken görüntülendi.

Romain Grosjean'ın Bahreyn kazasından bu yana görülen en büyük kazada, Zhou'nun hayatını kurtaran şey Halo'ydu ve bundan ötürü bir soruşturma açılması bekleniyor.

Formula 1'e konuşan Palmer, FIA'nın daha fazla geliştirme yapıp yapmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğini düşünüyor.

Palmer mevcut önlemlerin, en azından Zhou'nun ciddi şekilde yaralanmasını önlediği için, yeterli olduğunu kabul ediyor.

Eski Renault pilotu, "Gerçekten inanılmaz. Formula 1'de yine böyle bir kaza yapabileceğinizin kanıtı."

"Kaza olduğu gibi kırmızı bayrakların hemen dalgalandığını gördüm ve Zhou’nun bariyeri aştığını görene kadar kazanın büyüklüğünü fark etmemiştik, ki bu inanılmazdı. Bu çok sık yaşanan bir durum değil.” dedi.

Tribünlerden çekilen video görüntüleri, araç hızla onlara doğru ilerlerken, seyircilerin çitlere yakın olan yerden hızla kaçtığını gösteriyor.

“Bu oldukça nadiren görülen bir olay. Çitlerin o aracı ve araçtan kopan parçaları pistin sınırları içinde tutarak seyircileri de koruduğu için harika bir iş çıkardığını söyleyebilirim ve çok şükür Zhou iyi durumda.”

"Bu büyük bir etkiydi ama gerçekleşen her büyük kazada yeni bir şey öğreniyoruz. Grosjean kazasından sonra da değişiklikler oldu, şimdi tekrar değişiklikler olabilir. Belki… Ne olacağını bilmiyorum, ama eminim incelenecektir."