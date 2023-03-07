Palmer: "Diğer takımlar Red Bull'a yetişebilir"

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Max Verstappen Pazar günkü Bahreyn Grand Prix'sinde dominant bir zafere imza attı ve damalı bayrağı takım arkadaşı Sergio Perez'in 11, üçüncü sıradaki Fernando Alonso'nun 38 saniye önünde gördü. Red Bull, yarış boyunca lider takımdı.

George Russell, F1'in Red Bull'a şampiyonluk kupalarını şimdiden verebileceğini çünkü 'şampiyonluğu garantilediklerini' söyledi.

Russell, "Bence bu sezon her yarışı kazanacaklar, benim iddiam bu. Bunu söyleyebilirim çünkü gösterdikleri performansla kimsenin onlara meydan okuyabileceğini sanmıyorum." dedi.

Charles Leclerc de Ferrari'nin Red Bull ile mücadele etme şansı konusunda endişeli.

Leclerc, "Red Bull yarış temposu konusunda gerçekten büyük bir şey bulmuş gibi görünüyor. Sıralamada bize oldukça yakınlar ama yarışa geldiğimizde her turda bir saniye fark yiyoruz ki bu oldukça büyük."

Her ne kadar Red Bull'un rakipleri karamsar olsalar da, en son 2016 yılında bir pilotun [Nico Rosberg] sezonun ilk yarışını kazanıp Dünya Şampiyonu olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Palmer da bunun yedi yıldır gerçekleşmediğini ve herkesin tutunması için bir umut ışığı olduğunu söylüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, arrives on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Eski F1 pilotu, yarış sonrası F1TV'ye verdiği demeçte, "Buna tutunacakları kesin."

"Red Bull'un önde olması nedeniyle şu anda yarış aksiyonu açısından hepimiz buna tutunacağız."

"Red Bull en az geliştirme süresine sahip, bütçe sınırı ihlali nedeniyle gerekenden daha da az bir süreye sahipler."

"Geçen yıl Ferrari burada 1-2. sıradaydı, ama yıl sonunda Red Bull'un oldukça gerisindeydiler."

"Bu da araçların gelişme seviyesini gösteriyor."

"Ferrari, Mercedes ve Aston Martin, hepsi bir şeyler bulabilir ve eğer Red Bull yerinde duruyorsa onları yakalayabilirler." dedi.

Bahreyn itibariyle Red Bull'un 43 puanına karşılık Aston Martin'in 23, Mercedes'in 16 ve Ferrari'nin Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasının ardından 12 puanı var.

Bu sezon Red Bull rakiplerinden daha az Ar-Ge süresine sahip. 2022 Markalar Şampiyonası'nı kazandıkları için Milton Keynes takımının süresi %70 olarak belirlendi.

Bu oran, 2021 sezonunda bütçe sınırını aştıkları için %10 daha azaltıldı.