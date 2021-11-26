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Formula 1 / Katar GP Haberler

Palmer: "Bottas'ın tek pit stop stratejisinde Mercedes hatalı değildi"

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Jolyon Palmer, olay sonrasında Mercedes'in Katar GP'sinde Valtteri Bottas ile yaptıkları stratejinin yanlış olabileceği düşünülse de, durumun böyle olmadığını açıkladı.

Palmer: "Bottas'ın tek pit stop stratejisinde Mercedes hatalı değildi"

Katar GP'sinde Bottas, aldığı grid cezası ve kötü startın ardından podyuma çıkabilmek için tek pit stop stratejisini denedi. 

Ancak bu strateji, Fin pilotun 33. turda beklenmedik bir şekide lastik patlatmasının ardından işleri kötü yola soktu.

Lastik patlattıktan sonra çakıl havuzuna kadar çıkan Bottas, yeni lastik takmak için pite geldikten kısa bir süre sonra aracına aldığı aerodinamik hasar nedeniyle yarıştan çekildi.

Bottas dışında, tek pit stop deneyen iki Williams pilotu da lastik patlatırken, Lando Norris ise lastikte yaşanan yavaş bir patlak nedeniyle pit stopa gelmişti.

Katar GP'sinin ardından F1 resmi sitesindeki köşe yazısında Palmer, "Bottas'ın orta lastik ile 33 tur atması çok sert bir hamleydi ancak bu ilk Katar yarışıydı ve takımlar, bu pistteki lastik ömrünün nasıl olduğunu bilmiyorlardı."

"Bottas'ın tur zamanları gayet iyi duruyordu, istikrarlı bir tempoya sahipti ve Mercedes, geç pit ile onu Alonso'nun önünde piste döndürmeye çalışıyordu. Böylece podyum için sadece Sergio Perez ile mücadele etmesi gerekecekti."

"Ancak Bottas'ın sol ön lastiği bir anda patladı ve turun çok erken bir noktasında bunun olması nedeniyle pitlere dönmesi uzun sürdü - bu da onu, takım aracı yarıştan çekmeden öncesinde bile mücadeleden alı koydu."

"Bazen direksiyondaki küçük titreşimler lastiklerin sınırda olduğuna dair bir işaret olabilir ve bunu başkalarından da duyduk, öndeki ikiliden bile. Bu nedenle onlar da iki pit stop yaptı ancak çoğu vakada lastikler beklenmedik şekilde patladı." dedi.

Palmer'a göre Bottas'ın lastik sorunu, takım arkadaşı Hamilton ile beraber pek çok kişinin son senelerde Silverstone'daki Britanya GP'sinde yaşadığı sorunlara benziyor.

Konu hakkında Palmer, "Sorun, pek çok yarışta olduğu gibi lastiklerin aşınması ve sürücünün, herhangi bir sorun olmadan önce, düzenli şekilde yavaşlamasıyla alakalı değildi, Katar'daki yarışta hiçbir ön uyarı yoktu."

"Son birkaç Silverstone yarışında olan olaylara benziyordu, ki bunlardan en öne çıkanı Lewis Hamilton'ın geçen sene start finiş çizgisini üç lastik üzerinde geçmesi olayı."

"Losail ve Silverstone, çok acımasızca hızlı olan pistler. Sürekli olarak yüksek hızlı virajların olması, ön lastikteki aşınmanın artmasına neden oluyor. Her iki pist birden saat yönünde ilerliyor, bu nedenle en çok zarar gören lastik sol ön lastik oluyor."

"Bunun üzerine, bu yüksek hızlı virajların çıkışında düz kerblerin olması, sürücülerin pist limitlerini zorlamasına neden oluyor ve Katar'da kerblerin dışında köpekbalığı dişleri olması da ön lastiklere ekstra aşınma sağlıyor ve lastik aşınması arttıkça lastiğin hassasiyeti de artıyor." dedi.

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