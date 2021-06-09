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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Palmer: “Bottas, hep orta gruptaydı ve orada kalmaya da devam ediyor”

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Eski F1 pilotu Jolyon Palmer, Valtteri Bottas’ı geçiş yapamaması ve yakın mücadelelerde geride kalması konusunda eleştirirken Mercedes pilotunun, hiç ilerleme kaydedemediğinin de altını çizdi.

Palmer: “Bottas, hep orta gruptaydı ve orada kalmaya da devam ediyor”

Bottas, Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarını McLaren pilotu Lando Norris’in gerisinde kalarak 10. sıraya yerleşti ve yine beklenenin altında bir performans sergiledi.

Yarışta ise fırsatlar kendisini gösterdi ancak Bottas bunları iyi bir şekilde değerlendiremedi. Max Verstappen’in kazasının getirdiği kırmızı bayraklar sonrasında finişe iki tur kala tekrar yarış tekrar start aldı ancak Bottas, burada da pozisyon kazanamadı ve yarışı 12. sırada tamamladı.

Fakat Palmer, yarış boyunca Bottas’ın ilerlediği bir an hatırlamadığını belirtti.

Chequered Flag podcast’ine konuşan Palmer, “Lando Norris’in arkasında sıkış kalmıştı ama aynı stratejidelerdi, aynı güç ünitesini kullanıyorlardı ve [Lewis] Hamilton’ın McLaren’lardan çok daha hızlı olduğu Mercedes aracını sürüyordu.”

"Bottas, yakın mücadelelerde gerçekten çok kötü."

“Onu etrafında bir sürü araç olacak şekilde orta gruba koyun, ilerleyemeyecektir. En iyi ihtimalle pozisyonunu koruyacak, hatta muhtemelen geriye doğru gidecektir."

"Hiç Bottas'ın yaptığı iyi bir geçiş hatırlıyor musunuz? Bottas'ın yaptığı atakları ve geçişleri hatırlamakta çok zorlanıyorsunuz. O hep orta gruptaydı ve orada kalmaya da devam ediyor ya da sadece geriliyor."

"[Bakü'deki] yeniden start, geçen yıl Monza'da yaşananlara benziyordu, burada ön sıradan başlamıştı ve her virajda daha da gerilemişti."

“Sonuçta, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, sondan ikinci turda pist dışına çıkan Hamilton ve dur kalk cezası alan [Nicholas] Latifi'yi yendi.” dedi.

Palmer, Bakü hafta sonu boyunca onu Hamilton ile kıyaslayarak Bottas'ın yaşadığı sorunları vurguladı.

Palmer, "Bottas bütün hafta sonu boyunca sadece bir orta grup pilotuydu." 

"Hamilton burada gerçekten iyiydi ve hafta sonu sergilediği performansı Bottas'la karşılaştırdığınızda gerçekten olağanüstüydü."

"Takım arkadaşlarını kıyaslıyorsanız, Hamilton her zamanki gibi iyiydi ve Bottas ise aynı araçta sıralamaların üçüncü bölümüne kalabilmek için mücadele ediyordu."

“Bu yüzden, Lewis'in sonda yaptığı hataya kadar harika bir hafta sonu geçirdiğini söylemeliyim.” diye ekledi.

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Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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