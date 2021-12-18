Palmer: "Bottas, Hamilton'ın şampiyonluğuna mâl oldu"

Hamilton, yıl boyunca karşı karşıya geldiği Max Verstappen'le yılın son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinde de mücadele etmek zorunda kaldı.

Aslında Hamilton, yarışı ve şampiyonluğu kazanacak gibiydi ancak son bölümde piste giren güvenlik aracı her şeyi değiştirdi.

Verstappen, son bölümde piste güvenlik aracı girince, yumuşak lastiklere geçti ve güvenlik aracının ardından Hamilton'ı pist üstünde geçip galibiyete ulaştı.

Sezon boyunca Sergio Perez ve Valtteri Bottas, şampiyonluk mücadelesini etkilemişlerdi. Abu Dhabi'de Perez, Hamilton'ın yaklaşık iki tur ardında tutarak, yaklaşık 10 saniyelik farkın kapanmasına yardımcı oldu.

Oysa Bottas, yarış boyunca arka taraftaydı ve yükselemediği için Hamilton'a yardım edemedi. Bu da Verstappen'in hem sanal güvenlik aracı hem de normal güvenlik aracı periyotlarında rahatça pit stop yapmasını sağladı.

BBC'nin Checkered Flag podcast'inde konuşan eski F1 sürücüsü Palmer, bu duruma dikkat çekti ve Bottas'ın, Mercedes adına en kritik yarışta ortalıkta görünmeyerek Hamilton'ın şampiyonluğuna mâl olduğunu dile getirdi.

Abu Dabi'yi iki AlphaTauri aracının arkasında altıncı sırada tamamlayan Bottas hakkında konuşan Palmer, şöyle dedi: "Bottas beklenmedik bir yarış geçirdi."

"Peki bu Hamilton'a şampiyonluğa mâl oldu mu? Bottas eğer Verstappen'in pit-stop aralığı içerisinde olsaydı, Verstappen ister istemez rahat pit stoplar yapamayacaktı."

"Yıllardır takım için harika sürüşler çıkaran harika bir sürücüydü ancak son yarışında ortadan kayboldu ve bu, Verstappen'in Sanal Güvenlik Aracı ve normal Güvenlik Aracı çıktığında özgürce pit stop yapabileceği anlamına geliyordu."

"23 saniye içinde, direksiyonunda Lewis Hamilton varken daha hızlı olan bir araç, yani başka bir Mercedes olsaydı, [Max] pit stop yapamazdı ve Hamilton şampiyon olabilirdi."

"Bottas geçmişte sağlam yarışlar çıkardı ama önemli olduğunda takım arkadaşına yardım edemezken, Perez elinden gelen her şeyi yaptı ve bunu yapmak için de mücadelenin içerisindeydi."

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images