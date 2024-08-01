Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"

Hamilton, Belçika'daki yarışın son turlarında daha taze lastiklere sahip olmasına rağmen öndeki takım arkadaşını geçmeyi başaramadı.

Bunun sonucunda George Russell, damalı bayrağı ilk sırada geçerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu.

Ancak Russell'ın zafer sevinci pek uzun sürmedi: Mercedes pilotu, aracı gerekli minimum ağırlığın 1.5 kg altında olduğu için FIA kontrollerinin ardından diskalifiye edildi. Böylelikle yarış zaferi Hamilton'a gitmiş oldu.

Bu zafer pist üstünde elde edilmemiş olsa da eski F1 pilotu Palmer, Hamilton'ın Spa'daki performansı karşısında adeta büyülendiğini dile getirdi.

Resmi F1 web sitesi için yazdığı köşe yazısında eski Renault pilotu şunları söyledi: "Lewis Hamilton formunun zirvesine geri döndü."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, on the grid Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mercedes'in itibarını kurtarmak ve Russell diskalifiye edilirken takımın yine de Belçika'dan zaferle ayrılmasını sağlamak için adeta mükemmel bir sürüş sergiledi."

"Russell stratejisinde cesur ve zekice davranmamış olsaydı, Hamilton'ın mükemmel sürüşü çok daha iyi bir sonuca ulaşacaktı. Ayrıca griddeki en iyi start da Hamilton'a aitti: Beş kırmızı ışığın sönmesinden aracın kalkışına kadar olan tepki süresi 0.25 saniyeden azdı ve bunu başaran tek pilot oydu."

"Bu hızını startın hızlanma aşamasına da taşıdı ve ilk metrelerde Sergio Perez'in iç tarafına geçerek kritik bir geçiş yaptı. İlerleyen turlarda Charles Leclerc henüz ritmini yakalayamadan onu geçmeyi başardı."

"Kısacası Hamilton, hafta sonunu mükemmel bir şekilde tamamladı. İyi bir sıralama turundan sonra birkaç önemli atakla liderliğe yükselmesi ve ardından arkasındakilerle arasındaki farkı ve stratejisini yönetmesinin ardından inanılmaz bir galibiyet geliyor gibi görünüyordu; tabii ki Russell'ın stratejisine kadar."