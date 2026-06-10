Palmer: "Antonelli’nin Monako performansı, bana Vettel'in en parlak dönemini hatırlattı"
Eski F1 pilotu Jolyon Palmer, Antonelli’nin Monako'daki kusursuz performansını, Sebastian Vettel'in efsanevi 2013 sezonuna benzetti.
F1 analisti Jolyon Palmer, Antonelli’nin cumartesi günü sıralamalarda Max Verstappen’e karşı verdiği 0.043 saniyelik psikolojik savaşı ve pazar günü Lewis Hamilton’ın baskısı altında sergilediği soğukkanlılığı, dört dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in en görkemli günlerine benzetti.
F1'in resmi basın kanalına konuşan Palmer, şu ifadeleri kullandı: "Kimi bu sezon tamamen farklı bir tempo yakaladı ve adeta başka bir pilot oldu.”
“Bu yıl onun saf yeteneğinin ne kadar sıra dışı olduğunu anlamama yetecek kadar şey gördüm.”
“Eğer onda muazzam bir yetenek ve olağanüstü bir özgüven olmasaydı; Monako’da o pol turunu atamaz, cumartesi günkü baskıyı yönetemez, pazar günü iki startı da kusursuz alıp bir de üstüne en hızlı turu bir saniyeden fazla farkla kovalayamazdı.”
“Onun Monako hafta sonu bana Sebastian Vettel'in en parlak dönemini hatırlattı.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
“Sebastian’ın şampiyon olduğu 2013'teki o son serisini izlediğimi hatırlıyorum; sadece rakiplerini yenmekle kalmazdı, çıktığı her yarışı ne kadar muazzam bir pilot olduğunu dünyaya sergilemek için bir fırsat olarak görürdü."
Palmer, Antonelli’nin yarış içindeki taktiksel üstünlüğünü ve risk yönetimini şöyle detaylandırdı: "Antonelli’nin Çin’deki galibiyeti harikaydı, Japonya daha da iyiydi ama Monako tamamen başka bir seviyeydi.”
“Geçiş yapmanın neredeyse imkânsız olduğu bir pistte Hamilton ile arasını 10 saniyede tutup yarışı rahatça bitirebilirdi.”
“Ancak o bunu yapmak yerine temposunu korudu, farkı sürekli açtı ve bu sayede güvenlik aracı piste girdiğinde takımına stratejik olarak büyük bir avantaj sağladı.”
“Yarışın sonunda en hızlı turu kovalaması ise tamamen 'Vettel-vari' bir hareketti."
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