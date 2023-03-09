Palmer: "Alonso bu sezon galibiyet alabilir"

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Aston Martin'in sezon öncesi testlerde ön gruba yaklaştığı ve en hızlı üçüncü araç olma ihtimali konuşuluyordu.

Bahreyn GP'de ise bu net bir şekilde görüldü. Aracın performansı oldukça iyiydi ve iki kez Dünya Şampiyonu, ilk turda geriye düşmesine rağmen yarışı podyumun son basamağında noktaladı.

Palmer bu konuda, "Alonso ön grupta rekabet edebileceği bir araç için on yıldır bekliyordu, nihayet bu sezon itibariyle istediği araca kavuşmuş gibi görünüyor."

"Aston Martin sezon öncesi testlerinde ilk günden itibaren çok iyi görünüyordu. Fernando'nun araca alışması biraz zaman aldı ama gördüğüm kadarıyla oldukça rahattı ve gözle görülür bir şekilde diğerlerinden daha fazla çabalıyordu."

"Yarış hafta sonuna gelelim; taraftarlarda Aston Martin için hissedilir bir heyecan, diğer takımlarda ise abartılı bir korku vardı."

"Sıralama turlarında takımın hız anlamında Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde kaldığını görsek de takım testler boyunca daha çok yarış temposunda yıldızlaşmıştı -bunu Pazar günü de net bir şekilde gördük."

"Fernando açılış turunda takım arkadaşı Lance Stroll ile çarpışmamış olsaydı, kendisi için işler daha rutin bir şekilde ilerleyebilirdi."

"Ancak bizim için Mercedes'e yer kaybetmesi harika oldu, nitekim aksi takdirde rahat bir şekilde podyuma çıkacaktı ve ona normalde podyumu getiren muhteşem atakları göremeyecektik."

"Alonso tekerlek tekerleğe yarışmak açısından diğerlerine kıyasla çok daha farklı bir rakip. Yarış koşullarını okuma konusunda inanılmaz bir yeteneği var, muazzam bir görüşe sahip ve rakibini geçmeyi planlarken birkaç viraj sonrasını düşünebiliyor."

"41 yaşında olmasına rağmen Pazar günü bu nitelikleri sergilemeyi başardı."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Tüm övgülerine rağmen Palmer, Alonso'nun normal bir yarışta Charles Leclerc'i geçebileceğinden tam olarak emin değil.

Alonso'nun Hamilton'ı kovaladığı esnada rahat bir üçüncülüğe doğru ilerleyen Leclerc, 41. turda bir elektronik arızası nedeniyle yarışa veda etti -bu da podyuma giden yolda Alonso'yu epey rahatlattı.

Palmer, "Alonso'nun önde giden Ferrari yolda kalmadan önce gerçek bir podyum mücadelesi verip veremeyeceği tartışmalı."

"O sırada Leclerc'in 12 saniye gerisindeydi ve yarışın geri kalanında Sainz'e karşı bu kadar fark açmayı başardı -ancak Sainz bir yandan da arkasındaki Hamilton'ı savunmak için sonuna kadar zorlamak zorunda kaldı."

"Yine de Aston Martin'in yarış koşullarında daha hızlı bir araç olduğuna şüphe yok. Eğer takım arkadaşının ilk turdaki teması olmasaydı, Leclerc yarışa yeni lastiklerle başlamış olsa bile, işler Alonso için kesinlikle daha rahat olurdu."

"Peki takım için bir sonraki hedef nedir?"

"Aston Martin bu yıl için harika bir temel oluşturdu ve öndeki rakiplerinden çok daha fazla rüzgar tüneli süresine sahip. Dolayısıyla artık Alonso'nun uzun galibiyet orucunu bozacağı yılda olabiliriz, buna inanmak zorundayız."

"Kesin olan bir şey var: Alonso orta grupta geçirdiği bunca yıla rağmen yeteneklerinden ya da iştahından hiçbir şey kaybetmedi." dedi.