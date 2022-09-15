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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Palmer: "Albon-De Vries kombinasyonu Williams'a cazip gelecek"

Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Williams için ideal pilot kadrosunun Alexander Albon-Nyck de Vries olduğunu düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Palmer: "Albon-De Vries kombinasyonu Williams'a cazip gelecek"
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Apandisit patlatan Albon'un yerine 3. antrenmandan kısa süre önce Williams koltuğuna geçen De Vries çok iyi bir hafta sonu geçirdi ve sıralama turlarında ikinci bölüme kalmasının ardından yarışta da 9. olarak ilk yarışında puan almayı başardı.

Takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi hem sıralama hem de yarış temposu anlamında geride bırakan De Vries, böylece hem kendini Williams koltuğu için ciddi bir aday konumunda buldu, hem de büyük ihtimal Latifi'nin F1 kariyerini bitirebilecek son darbeyi vurdu.

Jolyon Palmer'a göre Albon-De Vries ikilisi Grove merkezli takımın reddedemeyeceği kadar cazip bir kombinasyon oluşturmakta.

F1.com'daki köşesinde hafta sonunu değerlendiren Palmer, "Albon Cumartesi günleri Latifi'den 0.5 saniye daha hızlı, dolayısıyla De Vries'in de hızlı olması büyük bir şok değildi -Latifi yeni nesil araçları kullanmakta zorlanıyor."

"Çaylak pilot tüm yarışı oldukça iyi yönetti, bu sayede de puan aldı."

"Alex Albon bu sezon inanılmaz sürüşler ortaya koydu, De Vries'in Monza performansı da Albon'un yarışlarını andırıyordu -dikkat çekmiyor, ancak günün sonunda iyi bir sonuç elde ediyor. De Vries'in bunu ilk yarışında yapması daha da iyi."

"Williams için iki potansiyel golcüye sahip olma ihtimali geri çevrilemeyecek kadar cazip, ancak De Vries'in imzası için istekli olanlar sadece onlar değil. Eski F2 şampiyonunun yeteneklerini sergileyebildiği harika bir gösteriden sonra şansı bir anda yaver gitmeye başladı." dedi.

Sezonun bitmesine altı yarış kaldı ve Avrupa yarışları geride kaldı, ancak halen birçok koltuğa kimin oturacağı kesinleşmedi -bu da De Vries için bir avantaj.

Hollandalı pilot için Williams dışında en makul seçenek Alpine gibi duruyor, fakat Fransız takıımın Pierre Gasly'e ilgisi olduğu biliniyor. 

Nyck de Vries, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22

Nyck de Vries, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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