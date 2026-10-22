Formula 1

Palmer: "ABD GP'de favori Verstappen olacak"

Eski Formula 1 sürücüsü Jolyon Palmer, üst üste iki galibiyetin ardından Max Verstappen'i ABD Grand Prix'sinin favorisi olarak gösterdi.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 22 Eki 2026 11:54

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen, bu hafta sonu düzenlenecek ABD Grand Prix'sine Malezya ve Singapur'daki yarışları kazanarak geliyor. Bu iki zafer, Red Bull’un bu sezon elde ettiği tek galibiyetler oldu.

Sezonun büyük bölümünde performans istikrarı yakalamakta zorlanan takım, son dönemde getirdiği güncellemelerle ön sıralardaki mücadelenin yeniden içine girdi.

Eski F1 sürücüsü Jolyon Palmer, F1 Nation podcast'inde Verstappen’in ABD Grand Prix’sinin favorisi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna, "Bence evet."

"Düşük hızlı virajlarda bu kadar iyi olabilmeleri önemli. Singapur engebeli bir pistti."

"Ayrıca kerblerin üzerinden oldukça sert geçmeniz gerekiyor ve bu, Red Bull’un zayıf yönlerinden biriydi. Bakü'de düşük hızlı virajlardaki performanslarının oldukça iyi olduğunu gördük."

"Düzlük hızları da genel olarak güçlü görünüyor. Bunu Bakü'de ve Malezya'da gördük. Malezya’da yüksek hızlı virajlardaki performanslarının da kötü olmadığını gördük."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ferrari, Singapur ve Malezya'da Max'in turlarıyla karşılaştırdığınızda virajlarda en güçlü takımdı. Ancak Ferrari’nin genel paketi, güç ünitesinin hâlâ büyük bir dezavantaj oluşturduğu anlamına geliyor."

"Güncellemelerden sonra Red Bull’a baktığımda, daha önce sık sık dile getirilen zayıflıkların artık ortada olmadığını görüyorum."

"Kerblerin üzerinden geçme konusunda iyiler. Max, Singapur’da bir kez vites küçültmelerden bahsetmişti ancak bu sorunu zaten yıllardır ortadan kaldırabiliyorlardı."

"Bir diğer merak ettiğim konu, Singapur’un takımın cuma günü aracı ayarlama becerisini ne kadar zorlayacağıydı. Son birkaç yılda cuma günleri zaman zaman ne yapacaklarını tam olarak kestiremediklerini, ardından cumartesi günü aracı toparladıklarını gördük."

“Ancak bu kez ilk andan itibaren iyiydiler. Bunun sonraki yarışlara da yansıyacağının garantisi yok. Fakat şu anda araçta herhangi bir zayıf nokta göremiyorum." şeklinde yanıt verdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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