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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Palmer: ''Hamilton'ın teması, hesaplanmış bir şey değildi"

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Jolyon Palmer'a göre, Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in arasındaki kaza bir yarış olayıydı ve İngiliz pilot bunu bilerek yapmadı.

Palmer: ''Hamilton'ın teması, hesaplanmış bir şey değildi"

İki rakip, Silverstone pistindeki Copse virajında temas etti ve Verstappen, saatte 150 mil hızla bariyerlere uçtu.

Hakemler bu olayda Hamilton'ı suçlu buldu ve İngiliz pilot 10 saniyelik cezaya çarptırıldı. Ancak bu Hamilton'ın yarışı kazanmasına mani olmadı.

Hakemler şu açıklamayı yaptı: ''33 numaralı araç virajda dönerken, 44 numaralı araç temastan kaçınmaya çalışmadı ve 44 numaralı aracın sol önü, 33 numaralı aracın sağ arkasına temas etti. 44 numaralı aracın çoğunlukla hatalı olduğuna karar verildi.''

Hamilton yarıştan sonra, olayda herhangi bir yanlış hareket yapmadığını savundu ve bu olayın Verstappen'in agresifliği nedeniyle olduğunu söylerken, Red Bull sürücüsü İngiliz pilotun ''saygısızca ve sportmenliğe uymayan şekilde'' galibiyet kutlamaları yaptığını dile getirdi.

Jos Verstappen ise Toto Wolff'la konuşmayacağını bildirirken, Helmut Marko da hâlâ bir yarıştan menin söz konusu olabileceğini düşünüyor.

Palmer ise bunun bir yarış olayı olduğunu ve bunu Hamilton'ın bilerek yapmadığını düşündüğünü belirtti.

F1.com'daki köşesine yazan Palmer şu ifadeleri kullandı: ''Bu kazanın bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum. Hamilton, Verstappen'in içerisindeydi ve viraja böyle girince boşluk hakkı kazandı. Verstappen, onun orada olduğunu bilerek dönüş yaptı ve ona yer vermeyecek Mercedes'le temas etme riskini aldı.''

''Eğer birini kesinlikle suçlamanız gerekiyorsa, belki de Lewis'in apeksi biraz kaçırdığını söyleyebilirsiniz ancak bence bu bir yarış olayıydı. Bu, boyun eğmek istemeyen iki sürücü arasında geçen yarış kazasıydı. Olayı düşündüren şey ise sonuç oldu.''

''Bu olayda iki zıt fikrin olmasını anlayabiliyorum. Max'ın yaşadıkları büyüktü, aynı zamanda da şampiyonada da büyük bir etkisi oldu. Red Bull yönetimi muhtemelen en ağır ceza için diretiyordu ve bu yarıştan men edilmeydi ancak gerçek şu ki bu olay bunu gerektirmiyor.''

''İnsanların bu kazayı Ayrton Senna'nın Suzuka'da yapmış olduğu veya Michael Schumacher'in Jerez'de yapmış olduğu kazalarla karşılaştırdığını gördüm ancak ortalık durulduğunda bu olayın tamamen farklı olduğunu görmeleri gerekiyor. Bu kesinlikle Hamilton'ın cesaretli bir hamlesiydi fakat bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum.''

''2021 sezonu 2007'den beri Hamilton için en zorlu şampiyona gibi görünüyor, Verstappen ise sporu daha önce hiçbir takımın etmediği gibi domine eden bir takıma karşı yarışıyor. İkisi de Silverstone'un ilk turunda, sanki yarışın son turuymuş gibi agresif sürüyorlardı ve risk alıyorlardı.''

''İkili Imola'da tekerlek tekerleğe yarıştığından beri Max Verstappen-Lewis Hamilton temasının bu sezon kaçınılmaz olduğunu düşünüyordum.''

''Onların arasındaki rekabet Silverstone'a kadar cesur ancak saygılı olmuştu. Ancak sonunda İngiliz taraftarların yarattığı festival atmosferi ve yeni hafta sonu formatıyla birlikte kaza patladı.''

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