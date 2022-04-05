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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

"Pahalı" İsviçre, finansal anlamda Alfa Romeo'yu zorluyor

Teknik direktör Jan Monchaux'a göre, İsviçre'de finansal şartların daha zor olması Alfa Romeo F1 takımını bütçe sınırı anlamında daha fazla etkiliyor.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
"Pahalı" İsviçre, finansal anlamda Alfa Romeo'yu zorluyor
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Formula 1 takımları 2021'den beri bütçe sınırı dahilinde çalışmak zorunda kalıyor. Geçen yıl her akım, yıl boyunca sadece 145 milyon dolar harcayabiliyordu ve 2022 için bu miktar 140 milyon dolara düşürüldü.

Başlangıçta Mercedes, Red Bull ve Ferrari gibi üst düzey takımlar, her sezon yaptıkları ciddi harcamalar nedeniyle bu sınırdan en çok etkilenen takımlar gibiydi ancak şimdi diğer takımlar da bundan etkileniyor.

Daha önce en düşük bütçeli takımlardan birisi olan Alfa Romeo, artık daha fazla kaynağa sahip ve İsviçre'de her şeyin pahalı olması, kendilerini bütçe anlamında zorluyor.

Motorsport-Magazin'e konuşan teknik direktör Jan Monchaux, "Hiç İsviçre'de bir restorana gittiniz mi?" diyerek pahalılığa dikkat çekti ve şunları ekledi: "Sorun şu ki bütçe sınırlaması, ülkelerdeki hayat pahalılığı farklılıklarını hesaba katmıyor"

"Hepimizin takım başına harcayabileceği 140 milyon doları var. Ancak aynı işgücüne sahip İngiltere veya İtalya merkezli bir ekiple karşılaştırıldığında, maaş bordrosunda nispeten büyük bir sorun yaşıyoruz."

"İsviçre'deki hayat pahalılığı, diğer takımlara kıyasla %20 ila 30'luk bir kayıp yaşamımıza neden oluyor. Aksi takdirde bu parayı potansiyel olarak araç gelişimine harcayabilirdik."

"Bu, rakiplerimizden farklı koşullar altında çalışmamız gerektiği anlamına geliyor ve hayatı bizim için perişan ediyor. Zürih Gölü'nde olmanın bedeli bu."

Monchaux, röportajda çeşitli konulara değindi ve Ferrari tarzı bir sidepod tasarımına geçişin, Mercedes'in tasarımına geçişten daha kolay olduğunu belirtti.

"Bunu (Ferrari'nin çözümü) uygulamak kesinlikle daha kolay olur."

"Sezon boyunca gelişim adımları göreceğiz ama yine de biz Mercedes değiliz. Sezon içerisinde radyatörleri yeniden tasarlama imkanımız yok çünkü bu bizim karşılayamayacağımız bir masraf. Bu, sahip olduklarımızla yetinmemiz ve ondan en iyisini çıkarmamız gerektiği anlamına geliyor."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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