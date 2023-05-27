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Padoka dönen Vettel: "F1'e dönmek için gelmedim"

Sebastian ve ailesi Cuma günü Monako'yu ziyaret etti fakat Alman pilot, bunu sadece Stefano Domenicali'nin daveti üzerine yaptığını belirtti

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Aston Martin, arrives into the paddock

Sebastian Vettel, 2022 yılının sonunda kariyerine son vererek Formula 1 ile tüm bağlarını koparmış oldu.

Birçok meslektaşının aksine Vettel,  hiçbir TV kanalında yorumculuk yapmadı veya podcastlere katılmadı.

Dahası, son aylarda padoka tek bir ziyarette dahi bulunmadı. Bu gelenek sadece Monako'da bozuldu; Dört kez dünya şampiyonu Cuma günü ailesiyle beraber Monako'ya geldi.

Seb, padokta Lewis Hamilton ile birlikte görülürken, eski takımı Aston Martin'i de ziyaret etti.

Fakat Vettel bu ziyareti F1'e dönüş için bir çalışma amacıyla değil, Stefano Domenicali'nin daveti üzerine yaptığını söylüyor.

Bild'e konuşan Vettel, "Her şeyi çok özlüyorum ama buraya Formula 1'i özlediğim için gelmedim."

"Sadece Stefano'nun daveti nedeniyle buradayım."

"Benim için her şey yolunda gidiyor, ailemle harika vakit geçiriyorum, zaman su gibi akıp geçiyor. Sürekli bir yerlere uçmak ya da iş için seyahat etmek zorunda olmamak çok daha iyi."

"Şu ana kadar emeklilik kararımdan çok memnunum. Tabii ki rekabeti ve sıkı çalışmayı özlüyorum."

Vettel, aynı gün Monako padokundan ayrıldı.

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