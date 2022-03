Padoka dönen Schumacher: "Yarışacak kadar iyiyim"

Alman pilot, sıralama turlarının ikinci bölümünde büyük bir kaza yapmış ve önlem amaçlı hastaneye götürülmüştü.

Schumacher, yapılan kontrollerden kısa bir süre sonra taburcu edildi ve oteline geri döndü. Fakat takım, yedek parça sıkıntısı ve Avustralya GP'nin yakın olması nedeniyle yeni bir araç hazırlayıp, yarışa pit yolundan başlamanın pek mantıklı olmayacağını düşünüyordu.

Bu sebeple Schumacher, bugün padoka dönse de, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yer almayacak.

Padoka döndükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Schumacher, kaza sonrası bir süre hareketsiz kalsa da, herhangi bir baş dönmesi veya başka etkiler yaşamadığını dile getirdi.

Motorsport.com'un sorusuna yanıt veren Schumacher, kaza sonrasında herhangi bir problem hissedip hissetmediği ya da tamamen iyi olup olmadığı sorulduğunda, "Tamamen iyiydim, %100'düm."

"Aslında hayal kırıklığı yaşadım. Böyle bir şey yaşamak beni çok rahatsız etti. O an, az önce yaşadıklarımı ve neyi daha iyi yapabileceğimi düşündüm."

The medical team attend the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2

"Hareket etmeye başlamadan önce her şeyin yolundan olduğundan emin olmak istedim. Yanıma görevliler ve doktorlar geldi. İyi olduğumdan emin oldular."

"Kendimi iyi hissediyorum ve onlara hareket edebileceğimi söyledim. Fakat tıbbi kontrollerden geçmenin daha güvenli olduğunu düşündüler."

"O an aracın arka tarafını kaybettiğimde neler olacağını biliyordum. Bu yüzden kendimi buna karşı hazırlayabildim."

"Evet, çok büyük bir darbeydi. Duyduğum kadarıyla duvara çarptığımda 270 km/s civarında bir süratteydim. Sanırım bir yol aracında bu pek iyi görünmezdi. Fakat neyse ki bugünlerde araçlar o kadar güvenli ki böyle bir kazanın ardından araçtan sorunsuz şekilde çıkabildim."

Schumacher, aracının kontrolünü kaybettiği kerbün bu yılki araçlarla daha zor hale geldiğini söyledi.

"Hatırladığım kadarıyla geçen yıl bu kerb o kadar da endişe verici değildi. Araçların yapısı gereği taban yüksekliği daha fazlaydı, geçen yılki aracın arkası oldukça yukarıdaydı."

"Günümüzde, özellikle de bu pistte araçlar oldukça yere yakınlar. Yani oldukça yüksek olan bu kerblere çıktığınız zaman aracın arka tekerlekleri, zeminle teması kaybediyorlar."

"Sanırım sıralama turlarının son bölümünde benimle benzer anlar yaşayan birkaç pilot daha gördük."

"Eğer buraya geri döneceksek insanların kesinlikle gözden geçirmesi ve düzeltmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

Schumacher's Haas was all but written off in the incident

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images