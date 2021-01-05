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Paddy Lowe, sentetik yakıt firması kurdu

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Paddy Lowe, sentetik yakıt firması kurdu
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, Editör

Eski Williams & Mercedes teknik şefi Paddy Lowe, sentetik yakıt kaynaklarının hazırlanmasına odaklanan 'Zero Petroleum' adlı bir şirket kurdu.

McLaren'da geçirdiği sürenin ardından 2013'teMercedes'e katılan ve 2017'nin başında Alman üreticiden ayrılan Paddy Lowe, son olarak Williams'ın teknik direktörü olmuştu.

Lowe, başarısız geçen yılların ardından İngiliz ekibe veda etti ve o günden bu yana ne yaptğı konusunda hiçbir bilgi yoktu.

Ancak Formula Spy, Lowe'un sentetik yakıtlarla ilgilenecek olan Zero Petroleum Limited şirketini kurduğunu öğrendi.

Lowe, sürdürülebilir yakıtlar ve petrokimyasallar gibi petrol bazlı ürünler üretebilmek amacıyla Zero Petroleum şirketini kurdu.

Şirket, geri dönüştürdükleri çeşitli malzemeler ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen organik maddelerle hidrokarbon bazlı yakıt üretmeyi hedefliyor.

Lowe, şu anda merkezi Londra'da bulunan Zero Petroleum'un kurucusu, CEO'su ve ana hissedarı olarak listelenmiş durumda.

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Editör Kemal Şengül

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