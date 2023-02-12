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Paddy Lowe, Maranello'da görüldü

Mercedes, McLaren ve Williams'ın eski teknik direktörü, geçtiğimiz günlerde Maranello'daydı ancak burada bulunma sebebinin Formula 1 ile herhangi bir ilgisi yoktu.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Paddy Lowe, Maranello'da görüldü
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Paddy Lowe bu hafta başında Maranello'daydı. 60 yaşındaki İngiliz mühendisi Maranello çevresinde dolaşırken görenler hemen İtalyan ekibe katılabileceğini düşünmeye başladılar.

Williams, Mercedes ve McLaren'in eski teknik direktörünün, Piero Ferrari ile Lello Apicella'nın Smeraldo restoranında öğle yemeği yerken görüldüğü doğru olsa da, bunun ardından Formula 1'le ilgili konular yoktu.

Motorsport.com, İngiliz mühendisin İtalya'ya geliş sebebinin "alternatif yakıtlar" olduğunu öğrendi.

Şu anda çeşitli danışmanlık faaliyetleri yürüten Lowe, aynı zamanda alternatif yakıtlar üzerinde çalışıyor.

Lowe, Formula 1'de geçirdiği 30 yılın ardından 2020 yılında -petrol türevi içermeyen ve bu nedenle atık yakıtlara ve biyoyakıtlara alternatif olabilecek- e-yakıt üretmek için kurulan Londra merkezli Zero Petroleum'ün kurucu ortağı olmuştu.

 

Görünüşe bakılırsa Lowe, tam olarak bunu önermek için Maranello'daydı. Paddy Lowe tarafından Ferrari'ye önerilen yakıt, 95 NO benzine benzer özelliklere sahip, sıvı hale getirilmiş karbondioksit ve yeşil hidrojen karışımından oluşuyor. Bu da emisyonu azaltmayı hedefleyen Ferrari'nin süper otomobilleri için bulunmaz bir nimet.

F1'in 2026'dan itibaren yeni güç üniteleriyle benimseyeceği e-yakıt, elektrikli ünitelere alternatif yol sunabilir ve şirketin en değerli araçlarının ve tarihi otomobillerinin, Avrupa'nın uygulamak istediği kısıtlamalara uygun şekilde çalışmasını sağlayabilir.

Bu nedenle Lowe, piyasada bulunan çözümleri önermek için Ferrari'nin kapısını çaldı.

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