P1 Fuels, sürdürülebilir yakıt tedariği için takımlarla irtibat halinde!

P1 Fuels teknolojisi geçen yılki Britanya Grand Prix'sinde Vettel'in Nigel Mansell'in 1992'de şampiyonluk kazanan otomobiliyle yaptığı gösteri sürüşünün ardından dikkatleri üstüne çekti.

Bu gösteri sürüşünde sürdürülebilir yakıt tercih eden Vettel, herhangi bir sorun yaşamadan garaja dönmeyi başardı.

Halihazırda WRC'nin özel yakıt tedarikçisi konumunda bulunan P1 Fuels için F1 artık hiç uzak bir ihtimal değil; öyle ki, firma şimdiden bazı takımlarla iletişime geçmiş vaziyette.

Kurucu ortak Benjamin Pochammer, "F1 takımlarıyla birbirimizi tanımaya çalışıyoruz" dedi.

"Şu anda F1'de yakıt tedariği için bir ihale yok, Aramco bu alanda tek ve biricik."

"Ancak takımlar farklı yakıt şirketleriyle yarışabilir, takımlarla çalışan birkaç şirket vasıtasıyla ürünlerimizi test etmek isteyen takımlar da mevcut." dedi.

1992 World Champion Nigel Mansell with his Williams FW14B and Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hangi şirket ve takımlarla görüştüklerini açıklamayan Pochammer, bunun "heyecan verici" bir olasılık olduğunu, çünkü halkın P1'in ürünlerinden haberdar olmasını sağlayabileceğini söyledi.

Pochammer, "Yarışmayı seviyoruz, bu yüzden F1 heyecan verici. Ancak küresel pazara da bakıyoruz. Gerçekten bir fark yaratmak istiyoruz."

"Vizyonumuzun ilk adımı bu, ikinci adımı ise herkesin sürdürülebilir yakıtlar kullanabilmesi için sahneye çıkabilmek."

Son olarak Vettel ile bağları hakkında konuşan Pochammer, "Sebastian ilk olarak 2015 yılında, 'iklim konusunda bir şeyler yapmam gerekiyor ve yarışmak istiyorum' dedi. Yani ortada bir ana fikir vardı."

"Çalışmalar birkaç yıl sürdü ve yakıtımızın her motorda çalıştığını gösterdik."

"Vettel bizim çalışmalarımızın bir hayranı, resmi bir elçi ya da başka bir şey değil. P1'i kullanıyor ve aslında nereye giderse gitsin, 'tamam, aracınızı kullanacağım ama sadece P1 ile' diyor. Buna bayılıyoruz."

"Kendisi bu konuya gerçekten ilgi duyuyor. Bunu gerçekten bir değişiklik yapmak istemesinden başka bir nedenle yapmıyor." dedi.