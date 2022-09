Özel: Zandvoort, 12. virajda "sahte çakıl havuzu" denemesi yapıyor

Motorsport.com'un eriştiği görüntüler, Hans Ernst şikanının ikinci bölümünde, yani 12. virajda sahte çakıl havuzu fikrinin uygulandığını gösteriyor.

Zandvoort'un bu benzersiz fikre imza atmasının sebebi; geçen yıl araçların bordürlere çıktıkları anda piste çakıl sürüklenmesi ve bunun da destek etkinliklerinde kırmızı bayraklara yol açması gibi sorunların önüne geçebilmek.

Organizatörler, 12. virajdaki bordürün arkasında bir metre genişliğinde özel bir alan oluşturarak zemini reçine türü bir malzemeyle kapladı. Böylece, normal zeminin çakıl havuzu gibi görünmesi sağlandı.

Yeni çözüm sayesinde pist dışına çıkan pilotlar piste çakıl taşımayacaklar, bu da yarış çizgilerinin etkilenmesinin ve kırmızı bayrak periyotlarının önüne geçecek.

Pist dışı zeminin pürüzsüz ve engebeli yapısı aynı zamanda yol tutuşunun azalacağı anlamına gelir, bu nedenle pilotlar bunu kötüye kullanmaya çalışmaktan ve gerçek çakıla çok yaklaşmaktan da kaçınacaklar.

Bu 'sahte çakıl havuzunun' arkasında, pist dışına çıkan araçları yavaşlatacak olan normal çakıl havuzu yer alıyor.

Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers, çözümün başarılı olması halinde diğer pistlerde de uygulanabileceğini belirtti.

Lammers, "Piste çakıl girmesini önlemek için ilk metreyi çakıl gibi gösterdik ama aslında bu alan asfalt gibi."

"Bu bölgeyi avantaj kazanmak için kullanamazsınız, araçlar için çok kaygan ve engebeli. Ama en azından pistte her türlü döküntü oluşmasını engelliyor, bu yüzden diğer pistler için güzel bir gelişme." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris, pilotlara hata payı bırakmayan Zandvoort'un zorluğunun arttığını söyledi.

Norris, "Burada pek çok sürücünün sevdiğini tahmin ettiğim tek iyi şey kaçış alanı olmaması; sadece çakıl havuzu ve sonrasında gelen bir bariyer var."

"Biz de bundan nefret ediyoruz, çünkü çakılda ve bariyerde olmak istemiyorsunuz, ama aynı zamanda daha fazla risk almak sürücüye bağlı, daha hızlı gitmek ve tur zamanı kazanmak için daha büyük bir risk almak isteyenler bunu yapmakta serbest."

"Dolayısıyla böyle bir şey, aynı zamanda pisti keyifli kılan ve daha çok risk alabilen pilotlara avantaj sağlayan şeydir."

F1 CEO'su Stefano Domenicali de çakıl havuzlarının pist sınırlarının daha iyi tanımlanmasına yardımcı olduğu için sporda kalması gereken bir şey olduğuna inanıyor.

Domenicali, "Lando'nun söylediklerine katılıyorum, örneğin Spa'da 1. virajda neler olduğunu görüyorsunuz. Önceden her yer asfalttı ve ilk virajda herkes dışarı çıkıyordu. Bu benim kişisel olarak sevdiğim bir şey değil."

"Bariyerlerin olduğu bazı pistlerde bir sınır var ve sizi yavaş gitmeye zorluyor, aksi takdirde kaza yaparsınız. Çakıl da bir sınırdır, pist sınırlarında olup olmadığınıza karar vermek için herhangi bir tartışmaya mahal vermeyen bir sınır." dedi.

Max Verstappen goes through Turn 12 at least year's Dutch GP, when the gravel trap extended to the kerbs.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images