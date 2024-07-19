Özel: Williams, 2025'te Ocon ile yarışmayacağını doğruladı!
Williams takım patronu patronu James Vowles, Esteban Ocon'un 2025'te Williams ile yarışmayacağını açıkladı.
Macaristan Grand Prix'si öncesinde Motorsport.com, Williams'ın bu sezon ortasında takıma Esteban Ocon'u getirmek istediğini öğrendi.
Ancak Vowels, Ocon tercihinin gelecek sezona yönelik olduğunu söyledi fakat böyle bir ihtimalin artık var olmadığını belirtti.
Kevin Magnussen'in bu sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından Ocon'un Haas'a geçmesi bekleniyor.
Bu haber Valtteri Bottas'ın Williams'a geri dönebileceği anlamına geliyor fakat Carlos Sainz ihtimali de hâlâ devam ediyor.
Vowles Ocon'la ilgilendiğini fakat gelecek sezon için “yollarının kesişmeyeceğini” söyledi.
Logan Sargeant, Williams Racing, James Vowles, Williams Racing Team Principal
Photo by: Williams
Macaristan'da Motorsport.com'a konuşan Vowles, “Esteban'ın koltuk ayarı yapması ciddi bir şey değildi. Sadece onu 2025 ve 2026 için değerlendirmek istedim."
“Bunu yapmam gerekiyordu çünkü araca uyup uymadığını tespit etmem gerekiyordu. Çünkü o da Alex Albon gibi uzun bir adam."
“Şu anda yaptığımız her şey 2025 ve sonrası için sürücü belirlemeye çalışmakla ilgili."
“O kesinlikle dikkate alınması gereken biriydi. Onu uzun yıllardır tanıyorum. Mercedes'te ben, Toto ve Gwen'in yönetimindeydi onunla ilgilendik."
“Oldukça hızlıydı. Güçlü değilseniz Fernando'yu geçemezsiniz. Eğer etrafında doğru ortamı yaratırsanız çok güçlü olabilir. İşte bu yüzden dikkate alınıyordu.”
“Şu anda bulunduğu yerde yollarımız kesişmeyecek ve bence bu üzüntü verici çünkü işe yarayacağını görebildiğim bazı kısımlar var."
“Ancak sahip olduğumuz zaman diliminde işe yarayacağını düşünmediğim başka kısımlar da var."
"Her halükarda Formula 1'de çok başarılı bir geleceği olacağına eminim." dedi.
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