Özel uçakta yapılan gizli görüşme, Raikkonen'in Sauber'e geri dönüşünü nasıl etkiledi?

Raikkonen, 2001 yılında Sauber ile ilk kez Formula 1'de yarışmaya başladı. Ancak Ferrari ile geçirdiği beş sezonun ardından geçen yıl İtalyan ekipten ayrılarak, şimdi Alfa Romeo ismine sahip olan İsviçreli ekibe geri döndü.

Bu hamle, 2007 F1 dünya şampiyonunun kariyerinin devam etmesini sağladı ve Raikkonen'in bu yıl, Rubens Barrichello'nun en çok yarışa katılma rekorunu kırması bekleniyor.

Uzun yıllardır Sauber'in yönteminde yer alan Zehnder, Motorsport.com'la yaptığı röportajda, 2017'nin yaz aylarında Hinwil'e dönerken Raikkonen'le görüşmeye başladıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Zehnder, "Oldukça uzun bir süre boyunca bunun üzerinde çalıştım."

"2017'de Ferrari ile Silverstone'da üçüncü bitirdiğinde, birlikte özel jetiyle döndük. Sonra onun geleceği hakkında konuşmaya başladık."

"Ona, 'Dinle, artık Ferrari için sürmek istemiyorsan ya da seni takımda istemiyorlarsa, lütfen benimle iletişime geç. Bu anlaşmayı mümkün hale getireceğim. Eğer ilgileniyorsan ve Sauber'e dönecek kadar motivasyonun varsa, bunun için bir yol bulacağız' dedim. Bundan sonra da yıllarca bu konu hakkında konuştuk." dedi.

Ferrari, 2018'deki İtalya GP'den kısa bir süre önce Raikkonen'e 2019'da takımda kalmayacağını ve koltuğun Charles Leclerc'e verileceğini bildirdi.

Fin pilot bunun üzerine hemen Zehnder ve Sauber takım patronu Frederic Vasseur ile temasa geçti ve birkaç gün içinde oturup anlaşma imzaladılar.

Zehnder, "2018 Monza'da Ferrari, Charles'la yarışmaya karar verdiğinde, hemen Kimi ile temasa geçtik."

"Fred, Kimi ve ben yarıştan sonra Salı günü bir toplantı yaptık."

"Sadece iki saat içerisinde bir sözleşme yaptık. Evet, hızlı bir anlaşmaya vardık çünkü Kimi, kontratları okumuyor!"

Raikkonen kariyerine 2001 yılında Sauber'de başladı ve 2019'un başında Sauber'e döndü. BU süreçte Hinwil'de çok şey değişti ama Zehnder'e göre Fin pilot da çok büyüdü.

"Araç içinde her zaman iyi bir hissi vardı. Ama şimdi aynı zamanda araç hakkında neyin değişeceğini ve bazı şeyler yaptığında tam olarak ne olacağını biliyor."

"Onun araç hakkında sahip olduğu genel teknik çok ama çok iyi. Ve toplantılarda bazen, mühendisler bazı şeyleri daha iyi hale getirdiklerini düşünüyorlarken, Kimi 'Hayır, hayır. Bana güvenin, bu doğru değil. Farklı bir yöne gitmemiz gerekiyor.' diyor.

"Görüşleri konusunda çok açık."