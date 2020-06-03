Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Özel uçakta yapılan gizli görüşme, Raikkonen'in Sauber'e geri dönüşünü nasıl etkiledi?

paylaşım
yorumlar
Özel uçakta yapılan gizli görüşme, Raikkonen'in Sauber'e geri dönüşünü nasıl etkiledi?
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Haz 2020 15:43

Sauber takım yöneticisi Beat Zehnder, 2017 yılında özel bir jette Kimi Raikkonen'le yaptıkları gizli sohbetin, o dönem Ferrari'de yarışan Fin sürücünün Alfa Romeo'ya geçişine yardımcı olduğunu belirtti.

Raikkonen, 2001 yılında Sauber ile ilk kez Formula 1'de yarışmaya başladı. Ancak Ferrari ile geçirdiği beş sezonun ardından geçen yıl İtalyan ekipten ayrılarak, şimdi Alfa Romeo ismine sahip olan İsviçreli ekibe geri döndü.

Bu hamle, 2007 F1 dünya şampiyonunun kariyerinin devam etmesini sağladı ve Raikkonen'in bu yıl, Rubens Barrichello'nun en çok yarışa katılma rekorunu kırması bekleniyor.

Uzun yıllardır Sauber'in yönteminde yer alan Zehnder, Motorsport.com'la yaptığı röportajda, 2017'nin yaz aylarında Hinwil'e dönerken Raikkonen'le görüşmeye başladıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Zehnder, "Oldukça uzun bir süre boyunca bunun üzerinde çalıştım."

"2017'de Ferrari ile Silverstone'da üçüncü bitirdiğinde, birlikte özel jetiyle döndük. Sonra onun geleceği hakkında konuşmaya başladık."

"Ona, 'Dinle, artık Ferrari için sürmek istemiyorsan ya da seni takımda istemiyorlarsa, lütfen benimle iletişime geç. Bu anlaşmayı mümkün hale getireceğim. Eğer ilgileniyorsan ve Sauber'e dönecek kadar motivasyonun varsa, bunun için bir yol bulacağız' dedim. Bundan sonra da yıllarca bu konu hakkında konuştuk." dedi.

Ferrari, 2018'deki İtalya GP'den kısa bir süre önce Raikkonen'e 2019'da takımda kalmayacağını ve koltuğun Charles Leclerc'e verileceğini bildirdi.

Fin pilot bunun üzerine hemen Zehnder ve Sauber takım patronu Frederic Vasseur ile temasa geçti ve birkaç gün içinde oturup anlaşma imzaladılar.

Zehnder, "2018 Monza'da Ferrari, Charles'la yarışmaya karar verdiğinde, hemen Kimi ile temasa geçtik."

"Fred, Kimi ve ben yarıştan sonra Salı günü bir toplantı yaptık."

"Sadece iki saat içerisinde bir sözleşme yaptık. Evet, hızlı bir anlaşmaya vardık çünkü Kimi, kontratları okumuyor!"

Raikkonen kariyerine 2001 yılında Sauber'de başladı ve 2019'un başında Sauber'e döndü. BU süreçte Hinwil'de çok şey değişti ama Zehnder'e göre Fin pilot da çok büyüdü.

"Araç içinde her zaman iyi bir hissi vardı. Ama şimdi aynı zamanda araç hakkında neyin değişeceğini ve bazı şeyler yaptığında tam olarak ne olacağını biliyor."

"Onun araç hakkında sahip olduğu genel teknik çok ama çok iyi. Ve toplantılarda bazen, mühendisler bazı şeyleri daha iyi hale getirdiklerini düşünüyorlarken, Kimi 'Hayır, hayır. Bana güvenin, bu doğru değil. Farklı bir yöne gitmemiz gerekiyor.' diyor.

"Görüşleri konusunda çok açık."

Sonraki haber
Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"

Önceki haber

Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"

Sonraki haber

Carey: "Yeni F1'de en gerideki takımlar bile kazanma şansı yakalayacak"

Carey: "Yeni F1'de en gerideki takımlar bile kazanma şansı yakalayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Özel uçakta yapılan gizli görüşme, Raikkonen'in Sauber'e geri dönüşünü nasıl etkiledi?

46dk
2
Formula 1

Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"

1s
3
Formula 1

Sainz: "Beni ikinci pilot yapacak hiçbir şeyi imzalamadım"

4
Formula 1

Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor

2s
5
Formula 1

Hamilton, Amerika'da yaşananlar karşısında kendisini tutamamış

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Carey: "Yeni F1'de en gerideki takımlar bile kazanma şansı yakalayacak"
F1

Carey: "Yeni F1'de en gerideki takımlar bile kazanma şansı yakalayacak"

Özel uçakta yapılan gizli görüşme, Raikkonen'in Sauber'e geri dönüşünü nasıl etkiledi?
F1

Özel uçakta yapılan gizli görüşme, Raikkonen'in Sauber'e geri dönüşünü nasıl etkiledi?

Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"
F1

Allison: "FIA, Mercedes'in DAS'ı yapabileceğine inanmadı"

Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor
F1

Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor

Norris, Formula 3 aracıyla özel testler yapacak
F1

Norris, Formula 3 aracıyla özel testler yapacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.