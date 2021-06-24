Özel röportaj: Atilla Gidergi ile Pirelli Türkiye üzerine

Pirelli'nin İzmit'te bulunan fabrikasında, 2007 yılından bu yana motor sporları için lastik üretimi yapılıyor. Hatta 2011 ila 2016 yılları arasında bu fabrikada Formula 1 lastiklerinin üretimi gerçekleşti.

Daha sonra bu görevi Romanya fabrikası üstlenmeye başladı ve İzmit fabrikasında artık Formula 1 için yedek fabrika konumunda yer alıyor. Ayrıca bu fabrikada Dünya Ralli Şampiyonası için özel lastikler de üretiliyor ve Sardunya Rallisi boyunca sürücülerden epey övgüler aldılar.

2020 yılının Ocak ayında Pirelli'nin Motor Sporları Fabrika Müdürü olan Atilla Gidergi, 2002'den bu yana Pirelli Türkiye bünyesinde görev alıyor ve Pirelli Türkiye hakkında bilinmeyenleri yanıtladı.

İşte o keyifli röportaj:

Soru: Pirelli’nin İzmit fabrikası hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? (Pirelli ne zamandır burada üretim yapıyor, yıllık üretim kapasiteniz, ihracat adetleriniz vb..) Ayrıca bu fabrikanın Pirelli dünyasındaki yeri nedir?

Atilla Gidergi: "Türkiye’deki faaliyetlerine 1960 yılında İzmit’de kurulan fabrika ile başlayan Pirelli, 1962 yılında Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretimini gerçekleştirdi. Aynı zamanda Türkiye’deki ilk lastik üretim tesisi olan Pirelli İzmit Fabrikası, 2007’den bu yana motor sporları için 400’ün üzerinde farklı türde yarış lastiği üretti. İzmit'teki üretim tesisleri 61 yıllık geçmişi ve Pirelli’nin Milano’daki ünlü Ar-Ge birimiyle birlikte şirketin motor sporları programında global çapta çok önemli bir role sahip bulunuyor. Sadece tüketici lastikleri pazarına odaklı şirketin ürün yelpazesi otomobil, motosiklet ve bisiklet lastiklerini içeriyor. 2007’den bu yana dünyanın en prestijli motor sporları için lastik üreten İzmit fabrikasında aynı yıl bir Ar-Ge birimi kuruldu. Yüksek değerli lastikler segmentinde ise Pirelli’ye özgün tüketici lastikleri konumlandırmamız ve iş modelimizle, bu segmentteki liderliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca Pirelli Türkiye olarak, her yıl milyonlarca insanın takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) için İzmit’te üretim yapmaktan gurur duyuyoruz."

Soru: Burada üretilen motor sporları lastiklerinden edinilen deneyimi Pirelli binek otomobil lastiklerine nasıl aktarıyor?

Atilla Gidergi: "Pistlerde kullanım için geliştirdiğimiz motor sporları lastikleri, bizim için bir laboratuvar işlevi görüyor. Motor sporlarından edindiğimiz bilgi birikimi ve uzmanlıktan yol lastiklerini optimize etmek için yararlanıyoruz. Pirelli'nin tüketici odaklılığı, lastik geliştirme aşamasında başlar. Otomobil üreticileri ile genellikle yeni model lansmanından iki yıl önce Ar-Ge çalışmalarına başlıyoruz. En uygun lastikleri geliştirmek için onlarla iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bu iş birlikleri, Pirelli'nin en sofistike müşterilerin kendilerine özgü ihtiyaçlarını karşılamak için ‘terzi işi’ bir yaklaşımla modele en uygun lastikleri geliştirmesini sağlıyor."

"Premium otomotiv üreticileriyle iş birliklerimiz sayesinde homologasyonlu lastik sayımız 3.700'ü aşarken bu alanda rakipler arasındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. (Homologasyon, üretici marka tarafından onaylanmış ürünler anlamına geliyor)"

Soru: İzmit’te üretilen lastiklerle yarışan birkaç ünlü pilotun adını bizimle paylaşır mısınız?

Atilla Gidergi: "Elbette, Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) Sébastien Ogier, GT World Challenge’da Jack Aitken, FIA GT Nations Cup’da milli gururlarımız Ayhancan Güven ve Salih Yoluç’u örnek gösterebiliriz."

Soru: Pirelli Türkiye’de motosporları lastikleri dışında da çok özel araçlar için de lastik üretiyor. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? (Süpersport otomobiller ve klasik otomobiller için lastikler)

Atilla Gidergi: "Pirelli Türkiye olarak, Lamborghini SC V12, Lamborghini LM002, McLaren 765LT, Ferrari F40 VE Maserati 250F modellerinin lastiklerini İzmit’te ürettik."

Soru: Pirelli Türkiye olarak, İzmit tesisinizde hangi premium marka/modeller için lastik üretimi gerçekleştiriyorsunuz?

Atilla Gidergi: "Lamborghini, McLaren, Ferrari, Pagani, Porsche, Audi, Bac MONO markalarının belirli modelleri için halen İzmit’te lastik üretimi gerçekleştirmekteyiz."

Pirelli tyres detail Fotoğraf: Pirelli

Soru: Ürettiğiniz lastikler hangi global müsabakalarda kullanılıyor? Ralli/motor sporları lastik üretiminiz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Atilla Gidergi: "Motor sporlarına 110 yılı aşkın süredir tutkuyla bağlı olan Pirelli, bugüne kadar 5 kıtada 340’ın üzerinde şampiyonluk ve 2 bin 200 otomobil ve motosiklet yarışına katkı sunmuş ve sunmaya devam ediyor. Pirelli’nin “Şampiyonların Fabrikası” olarak bilinen İzmit tesisleri, motor sporlarında önemli bir role sahip bulunuyor. İzmit’teki tesislerimizde, 2007’den bu yana motor sporları için çok çeşitli yarış lastikleri üretmeye devam ediyoruz. Sadece yarış lastikleri üretimine odaklı 20.000 m² büyüklüğündeki tesisimizde 300'den fazla çalışan görev yapıyor."

"İzmit fabrikamızda üretilen motor sporları lastikleri için Pirelli’nin Milano’daki araştırma ve geliştirme merkezinin geliştirdiği simülasyon, hamur ve konstrüksiyon modelleri esas alınıyor. Pirelli’nin yol aracı ürünlerinin de paylaştığı ‘mükemmel uyum’ felsefesine uygun lastikler hazırlanıyor. Bu felsefe, her müşterinin özgün ihtiyaçlarına uygun terzi işi tedarik etme yaklaşımı anlamına geliyor. Tüm bunlar Pirelli’nin %50’sine sahip olduğu prestij ve süper otomobil segmentindeki liderliğine katkıda bulunuyor. Bu farklı motor sporları kollarının (bunlar çok popüler Brezilya Stock Car serisinden China GT ve Macau’daki FIA GT World Cup gibilerine kadar uzanıyor) ihtiyaçlarına baktıktan sonra, tüm dünyada pist üstü ve İzmit’teki yetenekli genç mühendisler gibi pist dışında bu işe adanmış 1000’den fazla çalışan bulunuyor. Halen Türkiye'de üretilen ileri teknolojiye sahip lastikler, dünyanın birçok ülkesinde yollara çıkıyor."

Soru: Pirelli'nin İzmit'te 2021 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) için üretilen lastikleri en son Sardunya'daki İtalya Rallisi'nde tanıtıldı. Bu lastikler nasıl bulundu? Pilot ve markalardan ne yorumlar aldınız?

Atilla Gidergi: "Evet, kısa süre önce Türkiye’de İzmit’teki motor sporları tesisimizde üretilen, son nesil Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) lastiklerimiz Sardunya'daki İtalya Rallisi sırasında özel bir etkinlikle tanıtıldı ve büyük bir gurur daha yaşadık. İzmit’te üretilen yeni nesil WRC lastiklerimiz büyük beğeni toplarken, mücadele eden ekiplerin de övgüsünü kazandı."

Soru: Pirelli’nin otomotiv üreticileri ile iş birlikleri nasıl gelişiyor? Yakın zamanda hangi markalarla OE iş birlikleri yaptınız?

Atilla Gidergi: "Pirelli’nin tüketici odaklı faaliyetleri lastik geliştirme aşamasında başlıyor. Otomobil üreticileriyle ortak geliştirme çalışmalarına ise yeni bir modelin lanse edilmesinden iki yıl önce başlıyoruz. Yakın zamanda Maserati, Porsche, BMW, Ford, Rolls-Royce, Land Rover, Volvo ve Volkswagen gibi otomotiv üreticilerinin en yeni modelleri için alınan homologasyonlar da bu listeye eklendi. 18 inç ve üzeri kış lastikleri ve segment lideri olduğumuz homologasyonlu lastikler de dahil olmak üzere ürün yelpazemizin %70’i orijinal ekipman lastiklerden oluşuyor. Son olarak, elektrikli ve hibrit otomobiller için geliştirilen Yeni 'Pirelli Elect' serisini müşterilerimize sunduk. Yaz ve kış seçenekleri ile şimdi daha da genişleyen 'Pirelli Elect' ailesi bataryalı araçların ağırlığını desteklemek için tasarlanan özel bir yapıya sahip bulunuyor. Elect lastikleri, son olarak Porsche Taycan için OE olarak tasarlandı."

Soru: Şu an Pirelli'nin Türkiye'de ürettiği F1 lastiği var mı? Önümüzdeki dönem tekrar F1 lastiklerinin Türkiye'de üretilmesi söz konusu olacak mı?

Atilla Gidergi: "2007'den beri motor sporları için lastik üreten İzmit fabrikamız, 2011 – 2016 yılları arasında Formula 1 lastiklerinin de üretildiği tesis oldu. Halen, Formula 1 için yedek fabrika konumunda üretim yapıyoruz."

Soru: Türkiye’de çok katma değerli lastikler üretiyorsunuz ve bunların üretimi de ciddi bir bilgi birikimi gerektiriyor. Bu üretim kalitesine destek olacak gelişmiş insan kaynağını İzmit’te bulmak sizin için kolay oluyor mu?

Atilla Gidergi: "Pirelli olarak, yaklaşık 150 yılı aşkın köklü mirasımız ve sahip olduğumuz bilgi birikimi ile ileri teknoloji ürünü lastikler üretiyoruz. Bu konuda da Pirelli’nin zaten geçmişe dayanan bir bilgi birikimi var. Hatta dünya da MS alanındaki en eski üreticilerden biri. Kocaeli de ülkemizde sanayinin ilk başladığı illerden."

"biri ve şu anda da Türkiye’nin sanayi üretiminde, ihracatında çok önemli bir yer tutuyor. Yani Kocaeli’de sanayi geleneği çok eski yıllara dayanıyor. Özellikle otomotiv ve lastik sektörünün Avrupa’daki en önemli üretim merkezleri burada yer alıyor. Ayrıca, Pirelli’nin 1960 yılında İzmit’te kurduğu Türkiye’deki ilk lastik üretim tesisi bugüne dek önemli bir mühendislik ve bilgi birikimine ev sahipliği yaptı. Bu miras günümüzde nesilden nesile aktarılarak, geleceğe taşınıyor."

"Diğer yandan Kocaeli’de ve komşu illerde üniversite & sanayi iş birliği geliştirebildiğimiz çok değerli üniversiteler, mühendislik fakülteleri var. Bunlardan bazıları ile birlikte ortak Ar-Ge projeleri yürütüyoruz. Bu da bize nitelikli genç mühendisleri istihdam etmekte önemli bir avantaj sağlıyor."

Portimao grandstand with Pirelli tyres Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images