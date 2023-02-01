Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?

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İzleyicilere daha iyi bir deneyim sunmaya çalışan ve ekran grafiklerini düzenli olarak geliştiren F1, pistteki aksiyonu aktarabilmek için sürekli olarak yeni kamera açıları ve teknikler de keşfediliyor.

Ancak hiçbir kamera açısı, taraftarlara F1 kokpitinin içinde olmanın nasıl bir şey olduğunu gerçek anlamda hissettirmeye kask kamerası kadar yaklaşamadı.

Kaskın dolgusuna yerleştirilen 9mm x 9mm'lik küçük bir kamera sayesinde, taraftarlar sürücülerin vizörden neler görebildiğini daha yakından anlayabiliyor.

Geçen yıl kask kamerasının sunduğu en güzel görüntülerden biri, Bahreyn'deki açılış yarışında Charles Leclerc ve Max Verstappen'in liderlik mücadelesiydi. F1 TV yöneticileri, mücadele boyunca Leclerc'in kaskındaki kask kamerasını kullanabildiler ve yarış kazandıran bir savunmanın nasıl göründüğü konusunda izleyicilere inanılmaz bir deneyim sunabildiler.

Ancak bir yandan kaskın güvenlik gerekliliklerine uyarken aynı zamanda yayın görüntüsü verebilecek bir kamera tasarlamak büyük bir zorluktu.

Kask kamerası teknolojisini keşfeden ve kameranın patentini elinde bulunduran Racing Force Group'un işletme müdürü Alex Haristos, geliştirme süreci boyunca güvenliğin bir numaralı öncelik olduğunu belirtiyor.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Haristos, "Yola 'en iyi görüntüye sahip bir kameraya ihtiyacımız var' diye başlamadık, güvenlik gereksinimlerini düşünerek başladık."

"Zor olan kısım buydu, neyse ki sürücünün gözünün yanında, koruyucu dolguyu bir astarın üzerine yerleştirebileceğimiz en doğru konumu bulduk. Sürücünün yüzünün kamerayla temas etmemesi için kamera, astarın boyutundan daha küçük olmalı." dedi.

Driver's Eye Camera detail Photo by: Racing Force Group

Geliştirme aşamasının ardından bu kadar küçük alana sığacak bir kamera ve gerekli sensörler bulundu, ardından daha geniş elektronik aksam çok ince bir kabloyla aracın içinden kaska bağlandı.

Kamera teknolojisini sürücü kaskına entegre etmek için "altı ya da yedi resmi girişimden" sonra büyük bir adım atıldığını söyleyen Haristos, "Bizimki bir ilkti ve büyük bir başarıydı.

"Muhtemelen ilk başta ben bile fark etmemiştim ama insanlar bunu bekliyordu." dedi.

Ancak F1 ilk aşamada bu teknolojiyi kullanmak konusunda pek aceleci değildi, bu nedenle Haristos ve ortakları "çok anlayışlı" olduklarını söylediği Formula E ile konuşmaya karar verdi.

Takımların direksiyon simidini ve gösterge panellerindeki görüntüleri yayınlama konusundaki endişeleri bazı unsurların bulanıklaştırılması gerektiği anlamına gelse de, seri genel olarak kask kamerasının gelişimi için önemli bir platform sundu.

Ancak uzun vadede hedef her zaman F1'de çalışmaktı ve 2021 yazında bu konuda ilk gerçek test gerçekleştirildi.

Haristos, "10 gün içinde Fernando Alonso ile Spa'daydık ve ilk testi gerçekleştirdik. Son derece heyecan vericiydi." dedi

Haristos, F1 yayın merkezinde TV şefleri Roberto Dalla ve Dean Locke ile birlikte kask kamerası kullanılarak çekilen ilk F1 görüntülerini izlediklerini hatırlıyor. Bunun sadece bir ilk test olması gerekiyordu, ancak bu hızla değişti.

Haristos, "Birkaç saniye sonra baktılar ve şöyle dediler: 'Bunu yayınlayabilir miyiz? Yayınlamak istiyoruz! Ben de elbette 'evet, tamam, yayınlayalım' dedim.

"Bunu yapar yapmaz, 30 saniye ya da bir dakika sonra, odadaki tüm telefonlar çalmaya başladı! Herkes bunun ne olduğunu öğrenmek istiyordu."

Kask kamerası kısa süre içinde F1'in TV sunumunun önemli bir parçası haline geldi ve seri için tamamen özelleştirilmiş bir projenin parçası oldu. Bell kasklarını kullanan tüm sürücülere (Bell, Racing Force Group'un bir parçasıdır) geçen yıl kameralar takılırken, kameranın konumlandırılmasında iyileştirmeler yapılarak daha iyi bir açı ve daha iyi bir stabilizasyon sağlandı.

Teknolojinin kabul gördüğünü düşünen Haristos, "Biz F1 ile iş yapıyoruz, F1 içerik üretiyor ve yayıncıya satabiliyor, takımlar da daha fazla görünürlük elde ediyor. Pilotlar da kişisel olarak kendilerini teşhir edebiliyorlar. Herkes için bir kazan-kazan durumu."

Driver's Eye Camera detail Photo by: Racing Force Group

Formula E'nin aksine, F1'de direksiyon simidindeki çeşitli mesajların veya hareketlerin bulanıklaştırılması söz konusu değildi.

Geçen yıl Guanyu Zhou, kask kamerası açısından sürüş çizgisini analiz etmenin kabus gibi olduğunu söyleyerek şaka yaptı, ancak izleyiciler için "çok güzel bir görüntü" olduğunu kabul etti.

Zhou, "Kask kamerası daha çok izleyiciler için, ancak diğer takımlar düğmelerde ne değiştirdiğinizi de görebiliyorlar, bu da onu daha az gizli kılıyor."

Test sürecini başarıyla atlatan ve bir sezon boyunca izleyicilerin de dikkatini çeken kask kamerası, gelecek sezondan itibaren tüm pilotlar tarafından kullanılacak. Şu an asıl sıkıntı, Bell kaskları kullanmayan pilotların kameraları kaska nasıl entegre edebileceği yönünde.

Ancak bu konuda endişelenmeyen Haristos, "Önemli olan ilk etapta farklı bağlamlara uyum sağlayabilecek modüler bir vizyona sahip bir şey geliştirmekti."

"Bu projeye başladığımızda, hayalimizdeki senaryo bu teknolojinin herkes için kullanılabilir olmasıydı. Bu teknoloji hepimizin aynı yönde çalışmasını sağlayan tek şeydi ve teknolojiyi ve teknolojiyi kurma şeklimizi kasklarına uyarlamaları için herkese destek verdik." dedi.

Bu sezon kullanılacak kask kamerası 2.5 nesil, ağırlığı neredeyse %50 oranında (2.5 g'dan 1.4 g'a) ve boyutu da ilk nesildeki 21 mm x 12 mm'den şu anki 9 mm x 9 mm'ye düşmüş durumda.

Boyut konusunda atılan adımlar sayesinde kask kamerasının F1 dışında da kullanılabileceğini düşünen Haristos, "Kayak çok iyi bir örnek."

"Yamaçtan aşağı indiğinizi, o etkileyici manzaraya sahip olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Ama bu kez bir araç yok, sadece sporcu var."

Kask kamerası, zaman içinde NASCAR ve spor otomobil yarışları gibi kapalı kokpit serileri de dahil olmak üzere tüm yarış dünyasına yayılabilir.

Haristos, "İzleyicilere sürücünün bakış açısından bu sürükleyici deneyimi sunma imkanı herkes için cazip bir şey.

"Kamera kapalı kokpit serilerinde dahi çok iyi karşılandı. Mart ayında Avustralya'da Supercars sezonunun ilk yarışında olacağım ve bunu orada sunacağız. Bu çok heyecan verici." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari with Driver's Eye camera