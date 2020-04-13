Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler Şimdi al
Önceki
Formula 1 / Analiz

Özel içerik: Lotus'un yasaklanan ikiz şasisi

paylaşım
yorumlar
Özel içerik: Lotus'un yasaklanan ikiz şasisi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
13 Nis 2020 14:51

Colin Chapman, 1960 ve 1970'li yıllarda Lotus takımı ile büyük başarılar elde etti. Zemin etkisini ilk kullanan ekip olma avantajını iyi kullanan takım, o dönemde iyi sonuçlar almayı başardı.

Zemin etkisi, o dönemde araçların aerodinamik tasarımında kullanılan bir felsefeyi anlatmak için kullanılan bir ifade.

Bu tasarımlara aynı zamanda "kanat araç" da deniyordu. Araçların sidepodlarının altında Venturi adı verilen tüneller yer alıyordu ve bu tüneller taban boyunca arkaya doğru ilerliyordu.

Venturi kanallarını maksimum şekilde kullanmaya çalışan Lotus, buna ek olarak etek çözümünü üretti. Sidepodun yanlarından aşağıya doğru uzayan kanatlar yere sürtüyor, bu sayede tüneldeki hava akımının daha iyi olması sağlanıyordu. Tünel boyunca hava akışı kaçağının azaltılmasıyla, çok daha fazla yere basma gücü üretilmiş oluyordu.

İlk tasarımın ardından takımlar gittikçe daha karmaşık etek tasarımları geliştirmeye başladılar. Araçlar geliştikçe performans seviyeleri de iyileşiyordu.

Lotus 79 1978 zemin etkisi kıyaslaması

Lotus 79 1978 zemin etkisi kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Lotus 79'a ait bu çizim, takımın şasiyi mümkün olduğu kadar daraltırken Venturi kanallarını tam tersi mümkün olduğu kadar geniş ve uzun yapmaya çalıştığını gösteriyor.

Lotus 80 zemin

Lotus 80 zemin

Fotoğraf: Giorgio Piola

Lotus 80'de daha da uzun Venturi kanalları yer alıyordu.

Lotus 79 ve Lotus 80 kıyaslaması

Lotus 79 ve Lotus 80 kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu resimde ise Lotus 79'dan sonra zemin etkisinin daha fazla geliştirilmesi sonucu Lotus 80 aracında yapılan değişiklikleri görebilirsiniz. 79'da kanallar daha kısayken 80'de arka kanada kadar uzayacak şekilde aracın arka tarafı tasarlanmış.

Arrows A2 1979

Arrows A2 1979

Photo by: Giorgio Piola

Arrows takımı daha ileri giderek, Venturi kanallarını daha geniş yapabilmek için motorunu eğimli bir şekilde konumlandırdı.

Ancak 1970'lerin sonuna gelindiğinde artan hızlar karşısında güvenliğin azalması nedeniyle o dönemdeki motor sporları yönetim kurulu devreye girerek ilk olarak etekleri yasakladı ve ardından aşama aşama yasaklamalara devam etti.

Takımının bu felsefe hakkında elde ettiği bilgilerin yayılmasına engel olamayan Chapman, yasağın ardından farklı yol arayışlarına girdi.

Lotus, daha önce ikiz şasi konseptine sahip olan 86 modeli üzerinde çalışmıştı. Ancak o dönemde etek kanatlara izin verildiği için, tek şasiye kıyasla yeteri kadar verimli olmuyordu.

Ancak eteklerin yasaklanmasının ve minimum sürüş yüksekliği kuralının getirilmesinin ardından, Lotus bir kez daha ikiz şasi üstünde çalışmaya başladı. John Barnard'ın McLaren MP4-1 şasisinden cesaret alan Chapman, sahte karbon monokok üstünde çalışmaya başladı.

Lotus, kısa sürede MP4-1'e benzer tasarımını hazırladı. Alüminyum olan versiyona göre daha iyi olan monokok, Lotus aracında tamamen farklı amaçla kullanıldı. McLaren ortada alüminyum petek kullanırken Lotus Nomex petek kullandı. Otoklav sürecinde ıslak sürme prosedürünün kullanılmaması, genel gücü daha da azaltmış oldu.

Lotus 88 1981 ikiz şasi konsepti

Lotus 88 1981 ikiz şasi konsepti

Fotoğraf: Giorgio Piola

İkiz şasi konseptinde iki esnek gövde yer alıyordu. İç gövde daha çok mekanik işlerden sorumlu olurken, dış gövde aerodinamik çalışmalardan sorumlu olacaktı.

Konseptin çalışma şeklini düşündüğümüzde, dış gövdenin hareketli olacağını, zemin etkisindeki emme süreciyle aracın piste daha yaklaşacağını söyleyebiliriz. Yani aracın orta bölümü sabit dururken dış tarafı yere doğru çekilecek ve daha fazla yere basma gücü üretilecekti.

Ancak kurallarda bu tür tasarımları engellemek için şu maddeye yer verildi: "Aerodinamik parçalar, bağlandıkları bölümle birlikte hareketsiz olmak zorundadır."

Bu madde yıllar geçtikçe teknik kurallar kitabında temel olarak aynı kaldı ve duruma göre geliştirildi. Bu madde hâlâ teknik kuralların 1.4 maddesinde yer alıyor.

Chapman bu karardan memnun kalmadı ve 88 modelini yarıştırmak için birçok girişimde bulundu. Ancak her girişiminde karşısında sert bir duruş gördüğü için, bu tasarımı bırakıp daha geleneksel şasi yapısıyla yarışmak zorunda kaldı.

Sonraki haber
Vettel: "İtalyan kültürü çok yanlış anlaşılıyor"

Önceki haber

Vettel: "İtalyan kültürü çok yanlış anlaşılıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Matt Somerfield

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
73 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "İtalyan kültürü çok yanlış anlaşılıyor"

1s
2
Formula 1

Formula 1 ne zaman dönecek? - En iyi ve en kötü ihtimaller

3s
3
Formula 1

Briatore: "Ferrari, Alonso'yu kıskanıyordu"

4
Formula 1

F1, bütçe sınırını aşamalı olarak azaltabilir

5
Formula 1

Andretti: "Hamilton hep iyi araçlarda yarıştı ama hiç hata yapmadı"

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

Özel içerik: Lotus'un yasaklanan ikiz şasisi
F1

Özel içerik: Lotus'un yasaklanan ikiz şasisi

Vettel: "İtalyan kültürü çok yanlış anlaşılıyor"
F1

Vettel: "İtalyan kültürü çok yanlış anlaşılıyor"

Verstappen, Supercars Eseries'de yarışacak
eSpt

Verstappen, Supercars Eseries'de yarışacak

Formula 1 ne zaman dönecek? - En iyi ve en kötü ihtimaller
F1

Formula 1 ne zaman dönecek? - En iyi ve en kötü ihtimaller

Todt: "Takımlar veya üreticileri sporda tutmak için her şeyi yapıyoruz"
F1

Todt: "Takımlar veya üreticileri sporda tutmak için her şeyi yapıyoruz"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.