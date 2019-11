Özel İçerik: Hamilton, F1'deki başarısının sırlarını açıkladı

Hamilton, bu sene 6. Formula 1 Dünya Şampiyonluğunu kazanarak, 7 kez şampiyon olan Michael Schumacher'in ardından 5 şampiyonluğun üzerine çıkan ikinci isim oldu.

Sporcu olarak yaptığınız sporda deneyim kazandıkça daha iyi olursunuz ve başardıklarınız dışarıdan daha kolay görünür.

Ancak Hamilton'ın kazandığı şampiyonlukları çok basit bir şekilde kazandığını sanmayın. O, sürekli olarak önde kalabilmek için, daha detaylı analizler yapıyor ve sınırlarını aşmaya çalışıyor.

Hamilton, Monaco'daki Gran Turismo Dünya Finali'nde sahneye çıkarak spora olan yaklaşımıyla alakalı bazı açıklamalarda bulundu ve daha sonra bu alandaki en iyi sürücülerden bazılarıyla Pro Am sınıfında yarıştı.

Hamilton'dan mümkün olduğu kadar çok faydalanmak isteyen genç e-sporcular, şampiyon sürücüye birçok soru yönelttiler.

Motorsport.com da oradaydı ve soru cevap bölümünü yakından takip etti. Soru - cevap bölümünde öne çıkan konular ve Hamilton'ın açıklamaları:

Photo by: Gran Turismo via Getty Images

GT World Finals with Lewis Hamilton

Bu muhtemelen herkes için farklıdır ve benim şu anda yaptıklarım da F1'deki ilk dönemimde ya da kartingde yaptıklarımdan farklı. Bu tamamen öğrenme süreciyle alakalı bir durum.

Şu anda esneme çalışmaları yapıyorum. Bu çok önemli. Özellikle yaşlandıkça bunu daha iyi anlıyorsunuz. Bu kilit noktalardan birisi. Aynı zamanda kalp atış seviyesini, nefes alarak düşük seviyede tutmak önemli. Nefes egzersizleri yapmıyorum ancak nefes alıp vermeme odaklanıyorum ve dengeli olduğumdan emin oluyorum.

Benim için önemli olan şeylerden birisi, her şeyin önümde olması. Yani tura çalışıyorum. Tur boyunca yapacağım değişikliklere, stratejilere çalışıyorum. Şahsen, süreç benim için çok önemli bir konu. Yani kitabı kapatıp işime odaklanabilirim.

Ancak nihai olarak bu rahatlamayla oluyor. Bir şeyi yaparken keyif almalısınız. Çok fazla şey isteyerek aşırı stres altına girmemelisiniz. Ben kendimi stres altına sokmamaya çalışıyorum. Sadece mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışıyorum. Genel olarak ne kadar rahat olursanız, o kadar akıcı sürüş yaparsınız.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 on the grid

Yıllar geçtikçe, sürekli olarak teknik açıdan daha derinlere daldım. Yani, sürüş şekli açısından her sene mevcut lastiklere göre sürüş stilimi ayarladım.

Bazen arkadan kayan, bazen önden kayan aracınız oluyor. Mesela bu sene daha çok önden kaymaya meyilli bir aracımız var ve F1'de pist şartları sürekli iyileştiği için denge üzerinde çalışıyoruz.

Tur esnasında fren noktaları kilit konu. En çok zamanı fren ile apeks noktası arasında kazanıyorsunuz. Ancak aynı zamanda piste çıkış turları da fark yaratıyor. Bazen viraj girişlerinde bazı noktalardan feragat ederek daha iyi çıkış yakalayabiliyorsunuz.

Tabii ki her zaman pistin maksimum genişliğini kullanarak hızı minimum seviyede düşürmek istiyorsunuz. Ancak farklı virajlarda farklı sürüş stillerini kullanmanız gerekiyor. Bunun için gerçekten nerede nasıl sürmeniz gerektiğini bulmalısınız.

Antrenmanlar boyunca bunlar üzerinde çalışıyorum. Bazen daha fazla, bazen daha az zorluyorum. Bazen hızımdan feragat ediyorum, bazen fren dengeleriyle ve motor freniyle oynuyorum. Frenleme, erken vites düşürme, geç vites düşürme gibi şeyler deniyorum. Bunların dışında aracın dengesini ayarlamak için farklı şeyler var. Bunu planlamak her zaman kolay olmuyor çünkü araç farklı tepkiler veriyor.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Evet, muhtemelen en zor şey bu. Tuhaf bir konu çünkü diğer pilotlara bakıyorum. Tüm F1 pilotları, geçmiş senelerden diğer pilotların araç üstü görüntülerini izler.

Çok fazla sürücü ayarlar konusunda çok fazla zaman harcamıyor. Ferrari'nin direksiyon üzerinde çözümü var ancak ben çok fazla hareket yapıyorum.

Her virajda yapabilecekleriniz konusunda sınırlar var. Çok yüksek hızdaysanız ve viralarda çok fazla yere basma gücü kullanıyorsanız, fren dengesini öne doğru alırsanız daha fazla kayarsınız. Ya da bazı virajlarda, mesela Brezilya gibi yarışlarda fren dengesi daha geride oluyor. Örnek olarak size Interlagos'ta bir turu açıklayayım.

1. virajda fren oranı % 56 gibi bir şey oluyor. Bunun dışında fren dengesi ve motor freni oluyor. Bu üç ayar aynı kalıyor. 1, 2, ve 3. virajları aynı şekilde dönüyorum. 3. virajdan çıkınca motor frenini bir adım arttırıyorum ve fren oranını bir adım ileri alıyorum. Sonrasında çok hızlı bir şekilde fren dengesini öne doğru alıyorum.

4, 5, 6 ve 7. virajlara bu şekilde giriyorum ve 8. virajdan hemen önce fren dengesini geriye doğru alıyorum çünkü o ana kadar ön lastiklere çok fazla sıcaklık vermiş oluyorsunuz. Ön lastikleri kilitlemek istemezsiniz.

O şekilde 8 ve 9. virajları geçtikten sonra 9 ile 10. viraj arasında fren dengesini, fren oranını geri alıyorsunuz çünkü orası çok sert bir viraj.

10. virajdan sonra, 11 ve 12. viraj için fren dengesini öne alıyorum. Son virajdan çıkış çok büyük önem taşıyor.

Sürekli olarak keşfetmeye çalışıyorum. Apeks ve fren noktalarından mükemmel geçmeye odaklanıyorsunuz ve tüm bu şeyleri ayarlamak, çok fazla antrenman gerektiriyor. Bunları yapabilmek için, her şeyi mükemmel yapabilmek için çalışma aralığınızın geniş olması lazım.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Özellikle sıralamalarda, telsiz üzerinden konuşma sadece pistin belli bölgelerinde, yani daha az yoğun geçen bölgelerinde oluyor. Yani uzun düzlüklerde telsizde konuşuyoruz. Turun ortasında, çok yoğun olduğumuz noktalarda konuşulmasını sevmiyorum.

Herkes gibi, virajda frenleme yaparken konuşmaya başlarlarsa, bu dikkatinizi dağıtıyor. Bazen bu yüzden 0.2 ya da yarım saniye kaybedebiliyorsunuz. Bu sinir bozucu bir durum. Bu yüzden mühendisle iletişim konusunda çok açık olmamız lazım.

The Mercedes team on the pit wall

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images