Özel içerik: Ferrari F1-75'in radikal burun tasarımı

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Motorsport.com olarak edindiğimiz özel bilgilere göre Ferrari, F1'de daha önce hiç görülmemiş bir "modüler" burun tasarımı hazırladı.

Bu tasarımda Ferrari, burumda tek bir bölüme sahip olmak yerine iki bölüm hazırladı.

Kırmızı ile işaretlenmiş yerde şasinin önünde, Ferrari'nin zorunlu kaza testlerinde geçmek için kullandığı bölüm bulunuyor.

Ancak bunun ilerisinde, ön kanada bağlanmak için aşağıya doğru inen ana burun profilinin tamamen ayrı bir parçası bulunuyor. Bu bölümü, aşağıdaki resimde sarı renkte görülebilir.

Bu öğenin onaylanan parçadan ayrı olması, Ferrari'ye uzun ve maliyetli yeni çarpışma testlerinden geçmek zorunda kalmadan onu değiştirebilme ve modifiye edebilme konusunda daha fazla özgürlük sunulduğu anlamına gelir.

Ferrari F1-75 front wing detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Modüler tasarım, F1 takımlarının büyük bir geliştirme hamlesine girişmesinin beklendiği bir sezon öncesinde, güncellemeler veya tasarımdaki ince ayarlar açısından çok daha hızlı tepki vermesini sağlayacak.

Ayrıca, Ferrari gibi üst düzey takımların maliyet sınırı kısıtlamaları ile karşı karşıya kalmasıyla, burun tasarımını daha verimli bir şekilde değiştirebilmek, başka yerlere daha fazla kaynak ayırmasına izin verecektir.

Yarışlarda hasar olması durumunda ön kanadı komple değiştirmek yerine sadece ön elemanı değiştirmenin avantajları da olabilir.

Radikal modüler burnun yanı sıra Ferrari, çok farklı bir ön kanat tasarımını da benimsemiş.

Ferrari burun gibi ön kanatta da diğer takımlardan farklı bir yol tercih etmiş. Diğer takımlar ön kanattaki ana planyayı daha dar tutarken, Ferrari diğerlerine kıyasla geniş bir tasarımı tercih etmiş.