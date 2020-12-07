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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Analiz

Özel haber: F1'i Abu Dhabi'de sıkı karantina şartları bekliyor

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Özel haber: F1'i Abu Dhabi'de sıkı karantina şartları bekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula 1, Abu Dhabi'de bir 'biyosfer' karantinaya girmeye hazırlanıyor ve bu sistem, sporun 2020'de gördüğü en sert COVID-19 kurallarından bir tanesi.

Bu kurallar, her ne kadar sıradaki günlerde negatif test sonucuna sahip olsa bile, şu anda karantina altında yer alan Lewis Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışmasına problem yaratabilir. 

Pazartesi günü F1 sirkinin tamamı - özel jet ile uçan pek çok sürücü ve takım VIP'leri dışındakiler - getirilen sıkı kurallara rağmen, Bahreyn'den Abu Dhabi'ye 10 özel uçuş ile seyahat edecekler.

Abu Dhabi hükûmetinin COVID önlemleri o kadar sert ki, an itibariyle BAE'deki şehir komşusu olan Dubai'den giriş çıkışlar kapatılmış durumda, ve yarışın düzenlenmesi için F1 ve otoritelerin arasında aylar boyunca süren görüşmelerin ardından hafta sonu için özel izinler çıkartıldı.

George Russell, Mercedes-AMG F1

George Russell, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

F1, Abu Dhabi'ye geldiğinde nasıl çalışacak?

Pistin etrafında bulunan alanlar ve pist etrafındaki otellerin hepsi kapatıldı, Pazartesi itibariyle ise bu alana sadece F1 personeli giriş yapabilecek. Girişlerin ardından ise, bu alandan dışarı çıkıp yeniden içeri girmedikleri şekilde, Salı günü yapılan testin ardından hiç kimse dışarı çıkamayacak.

Giriş çıkışlar ise sadece, hükûmet tarafından özel olarak ayarlanan kartlar ile, araçlar ve personel içerisinde yapılacak. Bu duruma hazırlık ise Bahreyn'de başladı, F1'e katılacak tüm personel havalimanına geldiklerinden itibaren ülkenin kabul ettiği COVID testini oldu. Daha sonrasında ise personelin, telefonlarında bulunan hükûmet onaylı telefon aplikasyonundan gelecek negatif test sonucu bildirimine kadar otel odalarında izole olmaları gerekiyor.

Ancak BAE'ye gelişten önce de tüm F1 personeli birkaç günde bir COVID testine tabî tutuluyor, Bahreyn hükûmeti ve FIA test sistemleri de bu konuda ortaklaşa bir çalışma yürütmüşlerdi. 

Abu Dhabi'ye yapılan girişler öncesinde, COVID testi gereklilikleri içerisinde, katılımcıların Bahreyn'de en az bir hafta geçirmesi gerekiyordu. Bu nedenle Bahreyn GP'ye katılmayan bir ismin - Ferrari patronu Mattia Binotto gibi - sezon finalindeki yarışa gelebilmesi için Bahreyn'de yapılan ikinci yarışa katılması gerekiyordu. 

Bunun alternatifi ise Avrupa'dan direkt olarak Abu Dhabi'ye seyahat eden birinin 48 saat boyunca zorunlu karantinada kalması.

A boeing 787 Dreamliner and Airbus A380 of Etihad fly over the grid in formation

A boeing 787 Dreamliner and Airbus A380 of Etihad fly over the grid in formation

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lojistik durum nasıl planlandı

F1'in seyahat departmanı, Abu Dhabi GP'nin sponsoru olan Etihad ile 10 tane özel uçuş ayarlandı - bu seyahatlerdeki uçak filosu ise dokuz Airbus A320/321 ve bir Boeing 787. Bu uçaklar Bahreyn'den sabah 10'dan itibaren, her saat başında kalkacaklar ve toplam 1248 kişi yolculuk yapacak. Sosyal mesafe kuralları gereğince tüm koltuklar doldurulmayacak, bu sırada yolcu dağılımı ise takım ve çalışan 'baloncuklarına' göre özel olarak ayarlandı.  

Özellikle arka arkaya yapılan yarışlarda olan karmaşık rotalarda takımlar, bazen F1'in ayarladığı uçuşları kullanırlar, ancak tüm padok komünitesinin - içerisinde sürücülerin, takımların, FIA, F1 ve medya mensuplarının - bulunduğu bir uçuş ilk defa gerçekleştirilecek. 

Bu konuda yaşanan tek istisna, özel jetleri ile yarışlara gelen pilotlar, ancak bu pilotların da Pazartesi günü seyahat etmesi gerekiyor. Abu Dhabi'ye uçmaları için herkesin, Bahreyn'de en son yapılan negatif test sonucunun kağıt kopyasına sahip olması gerekiyor.

Bahreyn havalimanının özel bir kısmı F1 için uçan görevlilere ayrıldı ve Abu Dhabi'de bulunan havalimanının üçüncü terminali, F1 için gelen görevlilere kapatıldı. Bahreyn'de yapılan son negatif testin kağıt kopyasına rağmen Abu Dhabi'ye gelen herkesin havalimanına indikleri anda bir teste daha girmeleri gerekmekte. 

Abu Dhabi GP biyosfer haritası

Abu Dhabi GP biyosfer haritası

Fotoğraf: FIA

'Biyosfer' nedir

F1 personeli, pist etrafında bulunan otellere transfer edilecek ve yarış bitene kadar çıkamayacakları 'biyosfere' girecekler. Daha sonrasında Pazartesi akşamı odalarında izole edilen personel, bu sırada test sonuçlarını bekleyecek. Toplam altı otel F1 sirkini misafir edecek, bunun içerisinde pistin ortasında bulunan ve balina şeklinde olan W Hotel de bulunuyor.

Yedinci bir otel ise diğer otellerde bulunan çalışanlar, pist ve organizasyon görevlileri için rezerve edildi, böylece çalışanların evlerine gitmelerine gerek kalmayacak. Bu çalışanlar ise F1 sirkinin gelişinden 14 gün önce bu otelde karantina altına alındılar.

Pek çok insanın tahmininin aksine W Hotel, padoğa sadece birkaç metre uzaklıkta olmasına rağmen pek çok F1 çalışanının tercih etmediği bir yerdi. Otelin gece kulüpleri ve barlarının doluluğuna ek olarak marinada bulunan yatlarda gece yarısı verilen partilerin gürültüsü nedeniyle bu otel, genelde sponsor davetlilerinin ve VIP'lerin seçimi oluyordu. Ancak bu sene otelde F1'in ana oyuncuları kalacaklar. 

Pistin karşı sokağında bulunan diğer oteller ise dış dünyaya kapalı olacak tek bir komplekste bir araya getirildiler. Personel, otellerinden yürüyerek özellikle kapatılmış olan bir yoldan padoğa ulaşabilecek. 

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton nasıl özel bir durum olabilir

Hamilton'ın durumu oldukça karmaşık, çünkü İngiliz pilot an itibariyle Bahreyn'in karantina kurallarına tabi tutuluyor ve aynı zamanda Abu Dhabi'nin giriş kısıtlamalarına da uyması gerekecek.

Anlaşılana göre eğer Hamilton bu hafta negatif test sonucu verirse, ancak Pazartesi günkü seyahat aralığını kaçırırsa, haftanın kalan bölümünde Abu Dhabi'ye girmesi için özel jeti ile gelmesi ve hükumetin ona özel bir ayrıcalık tanıması gerekecek. 

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Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP Biletler
Editör Adam Cooper

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