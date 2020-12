Özel haber: F1'i Abu Dhabi'de sıkı karantina şartları bekliyor

Bu kurallar, her ne kadar sıradaki günlerde negatif test sonucuna sahip olsa bile, şu anda karantina altında yer alan Lewis Hamilton'ın Abu Dhabi'de yarışmasına problem yaratabilir.

Pazartesi günü F1 sirkinin tamamı - özel jet ile uçan pek çok sürücü ve takım VIP'leri dışındakiler - getirilen sıkı kurallara rağmen, Bahreyn'den Abu Dhabi'ye 10 özel uçuş ile seyahat edecekler.

Abu Dhabi hükûmetinin COVID önlemleri o kadar sert ki, an itibariyle BAE'deki şehir komşusu olan Dubai'den giriş çıkışlar kapatılmış durumda, ve yarışın düzenlenmesi için F1 ve otoritelerin arasında aylar boyunca süren görüşmelerin ardından hafta sonu için özel izinler çıkartıldı.

Pistin etrafında bulunan alanlar ve pist etrafındaki otellerin hepsi kapatıldı, Pazartesi itibariyle ise bu alana sadece F1 personeli giriş yapabilecek. Girişlerin ardından ise, bu alandan dışarı çıkıp yeniden içeri girmedikleri şekilde, Salı günü yapılan testin ardından hiç kimse dışarı çıkamayacak.

Giriş çıkışlar ise sadece, hükûmet tarafından özel olarak ayarlanan kartlar ile, araçlar ve personel içerisinde yapılacak. Bu duruma hazırlık ise Bahreyn'de başladı, F1'e katılacak tüm personel havalimanına geldiklerinden itibaren ülkenin kabul ettiği COVID testini oldu. Daha sonrasında ise personelin, telefonlarında bulunan hükûmet onaylı telefon aplikasyonundan gelecek negatif test sonucu bildirimine kadar otel odalarında izole olmaları gerekiyor.

Ancak BAE'ye gelişten önce de tüm F1 personeli birkaç günde bir COVID testine tabî tutuluyor, Bahreyn hükûmeti ve FIA test sistemleri de bu konuda ortaklaşa bir çalışma yürütmüşlerdi.

Abu Dhabi'ye yapılan girişler öncesinde, COVID testi gereklilikleri içerisinde, katılımcıların Bahreyn'de en az bir hafta geçirmesi gerekiyordu. Bu nedenle Bahreyn GP'ye katılmayan bir ismin - Ferrari patronu Mattia Binotto gibi - sezon finalindeki yarışa gelebilmesi için Bahreyn'de yapılan ikinci yarışa katılması gerekiyordu.

Bunun alternatifi ise Avrupa'dan direkt olarak Abu Dhabi'ye seyahat eden birinin 48 saat boyunca zorunlu karantinada kalması.

A boeing 787 Dreamliner and Airbus A380 of Etihad fly over the grid in formation

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images