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Formula 1 / En iyiler listesi

Özel haber: F1 tarihinin en çok yarış kazanan 87 aracı

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Özel haber: F1 tarihinin en çok yarış kazanan 87 aracı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Oca 2020 15:04

Mercedes, her yıl sizler için hazırladığımız "en çok yarış kazanan araçlar" istatistiğine yeni araçlar ekliyor.

Tüm zamanların en çok yarış kazanan aracı Mercedes'in 2016 yılında ürettiği W07 olurken, ilk beşte Mercedes ve McLaren araçlarının yer alması dikkatlerden kaçmıyor.

Ferrari sadece F2002 ve F2004 ile ilk ona girebilmiş durumda.

Fotoğrafın sağındaki ve solundaki okları kullanarak araç değiştirebilirsiniz.

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Liste

Mercedes W07 Hybrid (2016)

Mercedes W07 Hybrid (2016)
1/87

Fotoğraf: Mercedes AMG

Yarış: 21

Galibiyet: 19

Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (10) ve Nico Rosberg (9)

Şampiyon: Nico Rosberg

McLaren M23 (1973-1978)

McLaren M23 (1973-1978)
2/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 80

Galibiyet: 16

Yarış kazanan pilotlar: James Hunt (6), Emerson Fittipaldi (5), Denny Hulme (2), Peter Revson (2) ve Jochen Mass (1)

Şampiyonlar: Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976)

Mercedes W05 Hybrid (2014)

Mercedes W05 Hybrid (2014)
3/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 19

Galibiyet: 16

Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (11) ve Nico Rosberg (5)

Şampiyon: Lewis Hamilton

Mercedes W06 Hybrid (2015)

Mercedes W06 Hybrid (2015)
4/87

Fotoğraf: Mercedes AMG

Yarış: 19

Galibiyet: 16

Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (10) ve Nico Rosberg (6)

Şampiyon: Lewis Hamilton

McLaren MP4/4 (1988)

McLaren MP4/4 (1988)
5/87

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Yarış: 16

Galibiyet: 15

Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (8) ve Alain Prost (7)

Şampiyon: Ayrton Senna

Ferrari F2002 (2002-2003)

Ferrari F2002 (2002-2003)
6/87

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış: 19

Galibiyet: 15

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (11) ve Rubens Barrichello (4)

Şampiyon: Michael Schumacher (2002 ve 2003)

Ferrari F2004 (2004)

Ferrari F2004 (2004)
7/87

Fotoğraf: Shell Motorsport

Yarış: 18

Galibiyet: 15

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (13) ve Rubens Barrichello (2)

Şampiyon: Michael Schumacher

Mercedes W10 (2019)

Mercedes W10 (2019)
8/87

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Yarış: 21


Galibiyet: 15


Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (11) ve Valtteri Bottas (4)


Şampiyon: Lewis Hamilton

Ferrari 500 (1952-1957)

Ferrari 500 (1952-1957)
9/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 18

Galibiyet: 14

Yarış kazanan pilotlar: Alberto Ascari (11), Piero Taruffi (1), Mike Hawthorn (1) ve Giuseppe Farina (1)

Şampiyon: Alberto Ascari (1952 ve 1953)

Lotus 25 (1962-1967)

Lotus 25 (1962-1967)
10/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 49

Galibiyet: 14

Yarış kazanan pilotlar: Jim Clark (14)

Şampiyon: Jim Clark (1963 ve 1965)

Red Bull RB9 (2013)

Red Bull RB9 (2013)
11/87

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Yarış: 19

Galibiyet: 13

Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (13)

Şampiyon: Sebastian Vettel

McLaren MP4/2 (1984)

McLaren MP4/2 (1984)
12/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 16

Galibiyet : 12

Yarış kazanan pilotlar: Alain Prost (7) ve Niki Lauda (5)

Şampiyon: Niki Lauda

Williams FW18 (1996)

Williams FW18 (1996)
13/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış : 16

Galibiyet: 12

Yarış kazanan pilotlar: Damon Hill (8) ve Jacques Villeneuve (4)

Şampiyon: Damon Hill

Red Bull RB7 (2011)

Red Bull RB7 (2011)
14/87

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Yarış: 19

Galibiyet: 12

Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (11) ve Mark Webber (1)

Şampiyon: Sebastian Vettel

Mercedes W08 EQ Power+ (2017)

Mercedes W08 EQ Power+ (2017)
15/87

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Yarış: 20

Galibiyet: 12

Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (9) ve Valtteri Bottas (3)

Şampiyon: Lewis Hamilton

Benetton B195 (1995)

Benetton B195 (1995)
16/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 17

Galibiyet: 11

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (9) ve Johnny Herbert (2)

Şampiyon: Michael Schumacher

Mercedes W09 EQ Power+ (2018)

Mercedes W09 EQ Power+ (2018)
17/87

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Yarış: 21

Galibiyet: 11

Yarış kazanan pilotlar: : Lewis Hamilton (11)

Şampiyon: Lewis Hamilton

McLaren MP4/5 (1989)

McLaren MP4/5 (1989)
18/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 10

Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (6) ve Alain Prost (4)

Şampiyon: Alain Prost

Williams FW14B (1992)

Williams FW14B (1992)
19/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 10

Yarış kazanan pilotlar: Nigel Mansell (9) ve Riccardo Patrese (1)

Şampiyon: Nigel Mansell

Williams FW15C (1993)

Williams FW15C (1993)
20/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 10

Yarış kazanan pilotlar: Alain Prost (7) ve Damon Hill (3)

Şampiyon: Alain Prost

Ferrari F1-2000 (2000)

Ferrari F1-2000 (2000)
21/87

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Yarış: 17

Galibiyet: 10

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (9) ve Rubens Barrichello (1)

Şampiyon: Michael Schumacher

Ferrari F2001 (2001-2002)

Ferrari F2001 (2001-2002)
22/87

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış: 20

Galibiyet: 10

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (10)

Şampiyon: Michael Schumacher (2001 ve 2002)

McLaren MP4/20 (2005)

McLaren MP4/20 (2005)
23/87

Fotoğraf: McLaren Racing

Yarış: 19

Galibiyet: 10

Yarış kazanan pilotlar: Kimi Räikkönen (7) ve Juan Pablo Montoya (3)

Şampiyon: Yok

Vanwall VW5 (1957-1958)

Vanwall VW5 (1957-1958)
24/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 15

Galibiyet: 9

Yarış kazanan pilotlar: Stirling Moss (5) ve Tony Brooks (4)

Şampiyon: Yok

Ferrari 312T (1975)

Ferrari 312T (1975)
25/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 15

Galibiyet: 9

Yarış kazanan pilotlar: Niki Lauda (6) ve Clay Regazzoni (3)

Şampiyon: Niki Lauda

Williams FW11 (1986)

Williams FW11 (1986)
26/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 9

Yarış kazanan pilotlar: Nigel Mansell (5) ve Nelson Piquet (4)

Şampiyon: Yok

Williams FW11B (1987)

Williams FW11B (1987)
27/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 9

Yarış kazanan pilotlar: Nigel Mansell (6) ve Nelson Piquet (3)

Şampiyon: Nelson Piquet

McLaren MP4/13 (1998)

McLaren MP4/13 (1998)
28/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 9

Yarış kazanan pilotlar: Mika Häkkinen (8) ve David Coulthard (1)

Şampiyon: Mika Häkkinen

Ferrari 248 F1 (2006)

Ferrari 248 F1 (2006)
29/87

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Yarış: 18

Galibiyet: 9

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (7) ve Felipe Massa (2)

Şampiyon: Yok

Ferrari F2007 (2007)

Ferrari F2007 (2007)
30/87

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış: 17

Galibiyet: 9

Yarış kazanan pilotlar: Kimi Räikkönen (6) ve Felipe Massa (3)

Şampiyon: Kimi Räikkönen

Red Bull RB6 (2010)

Red Bull RB6 (2010)
31/87

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış: 19

Galibiyet: 9

Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (5) ve Mark Webber (4)

Şampiyon: Sebastian Vettel

Maserati 250F (1954-1960)

Maserati 250F (1954-1960)
32/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 43

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Juan Manuel Fangio (6) ve Stirling Moss (2)

Şampiyon: Juan Manuel Fangio (1954 ve 1957)

Tyrrell 003 (1971-1972)

Tyrrell 003 (1971-1972)
33/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Jackie Stewart (8)

Şampiyon: Jackie Stewart (1971)

Lotus 72E (1973-1975)

Lotus 72E (1973-1975)
34/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 39

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Ronnie Peterson (7) ve Emerson Fittipaldi (1)

Şampiyon: Yok

Ferrari 312T2 (1976-1978)

Ferrari 312T2 (1976-1978)
35/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 31

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Niki Lauda (6) ve Carlos Reutemann (2)

Şampiyon: Niki Lauda (1977)

McLaren MP4/6 (1991)

McLaren MP4/6 (1991)
36/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (7) ve Gerhard Berger (1)

Şampiyon: Ayrton Senna

Benetton B194 (1994)

Benetton B194 (1994)
37/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (8)

Şampiyon: Michael Schumacher

Williams FW19 (1997)

Williams FW19 (1997)
38/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 17

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Jacques Villeneuve (7) ve Heinz-Harald Frentzen (1)

Şampiyon: Jacques Villeneuve

Renault R25 (2005)

Renault R25 (2005)
39/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 19

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Fernando Alonso (7) ve Giancarlo Fisichella (1)

Şampiyon: Fernando Alonso

Renault R26 (2006)

Renault R26 (2006)
40/87

Fotoğraf: Renault F1

Yarış: 18

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Fernando Alonso (7) ve Giancarlo Fisichella (1)

Şampiyon: Fernando Alonso

McLaren MP4-22 (2007)

McLaren MP4-22 (2007)
41/87

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış: 17

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (4) ve Fernando Alonso (4)

Şampiyon: Yok

Ferrari F2008 (2008)

Ferrari F2008 (2008)
42/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 18

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Felipe Massa (6) ve Kimi Räikkönen (2)

Şampiyon: Yok

Brawn BGP 001 (2009)

Brawn BGP 001 (2009)
43/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 17

Galibiyet: 8

Yarış kazanan pilotlar: Jenson Button (6) ve Rubens Barrichello (2)

Şampiyon: Jenson Button

Lotus 72D (1971-1973)

Lotus 72D (1971-1973)
44/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 23

Galibiyet: 7

Yarış kazanan pilotlar: Emerson Fittipaldi (7)

Şampiyon: Emerson Fittipaldi (1972)

Lotus 78 (1977-1978)

Lotus 78 (1977-1978)
45/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış : 31

Galibiyet: 7

Yarış kazanan pilotlar: Mario Andretti (5), Gunnar Nilsson (1) ve Ronnie Peterson (1)

Şampiyon: Mario Andretti (1978)

Williams FW14 (1991)

Williams FW14 (1991)
46/87

Fotoğraf: Williams

Yarış: 16

Galibiyet: 7

Yarış kazanan pilotlar: Nigel Mansell (5) ve Riccardo Patrese (2)

Şampiyon: Yok

McLaren MP4/14 (1999)

McLaren MP4/14 (1999)
47/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 7

Yarış kazanan pilotlar: Mika Häkkinen (5) ve David Coulthard (2)

Şampiyon: Mika Häkkinen

McLaren MP4/15 (2000)

McLaren MP4/15 (2000)
48/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 17

Galibiyet: 7

Yarış kazanan pilotlar: Mika Häkkinen (4) ve David Coulthard (3)

Şampiyon: Yok

Ferrari F2003-GA (2003)

Ferrari F2003-GA (2003)
49/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 12

Galibiyet: 7

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (5) ve Rubens Barrichello (2)

Şampiyon: Michael Schumacher (2003)

Red Bull RB8 (2012)

Red Bull RB8 (2012)
50/87

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Yarış: 20

Galibiyet: 7

Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (5) vevMark Webber (2)

Şampiyon: Sebastian Vettel

McLaren MP4-27 (2012)

McLaren MP4-27 (2012)
51/87

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

Yarış: 20

Galibiyet: 7

Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (4) ve Jenson Button (3)

Şampiyon: Yok

Alfa Romeo 158 (1950)

Alfa Romeo 158 (1950)
52/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 6

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Giuseppe Farina (3) ve Juan Manuel Fangio (3)

Şampiyon: Giuseppe Farina

Mercedes W196 (1954-1955)

Mercedes W196 (1954-1955)
53/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 10

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Juan Manuel Fangio (5) ve Stirling Moss (1)

Şampiyon: Juan Manuel Fangio (1954 ve 1955)

Cooper T51 (1959-1963)

Cooper T51 (1959-1963)
54/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 24

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Jack Brabham (2), Stirling Moss (2) ve Bruce McLaren (2)

Şampiyon: Jack Brabham (1959 ve 1960)

BRM P57 (1962-1965)

BRM P57 (1962-1965)
55/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 31

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Graham Hill (6)

Şampiyon: Graham Hill (1962)

BRM P261 (1964-1968)

BRM P261 (1964-1968)
56/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 34

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Graham Hill (4) ve Jackie Stewart (2)

Şampiyon: Yok

Lotus 49 (1967-1970)

Lotus 49 (1967-1970)
57/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 18

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Jim Clark (5) ve Graham Hill (1)

Şampiyon: Graham Hill (1968)

Lotus 79 (1978-1979)

Lotus 79 (1978-1979)
58/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 26

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Mario Andretti (5) ve Ronnie Peterson (1)

Şampiyon: Mario Andretti (1978)

Ferrari 312T4 (1979)

Ferrari 312T4 (1979)
59/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 13

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Gilles Villeneuve (3) ve Jody Scheckter (3)

Şampiyon: Jody Scheckter

Williams FW07 (1979-1980)

Williams FW07 (1979-1980)
60/87

Fotoğraf: Williams F1

Yarış: 16

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Alan Jones (5) ve Clay Regazzoni (1)

Şampiyon: Alan Jones (1980)

McLaren MP4/2B (1985)

McLaren MP4/2B (1985)
61/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Alain Prost (5) ve Niki Lauda (1)

Şampiyon: Alain Prost

McLaren MP4/5B (1990)

McLaren MP4/5B (1990)
62/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (6)

Şampiyon: Ayrton Senna

Ferrari 641 (1990)

Ferrari 641 (1990)
63/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 16

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Alain Prost (5) veNigel Mansell (1)

Şampiyon: Yok

Ferrari F300 (1998)

Ferrari F300 (1998)
64/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (6)

Şampiyon: Yok

Ferrari 399 (1999)

Ferrari 399 (1999)
65/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 16

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Eddie Irvine (4) ve Michael Schumacher (2)

Şampiyon: Yok

McLaren MP4-23 (2008)

McLaren MP4-23 (2008)
66/87

Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah

Yarış: 18

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (5) ve Heikki Kovalainen (1)

Şampiyon: Lewis Hamilton

Red Bull RB5 (2009)

Red Bull RB5 (2009)
67/87

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış: 17

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (4) ve Mark Webber (2)

Şampiyon: Yok

McLaren MP4-26 (2011)

McLaren MP4-26 (2011)
68/87

Fotoğraf: Alessio Morgese

Yarış: 19

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Jenson Button (3) ve Lewis Hamilton (3)

Şampiyon: Yok

Ferrari SF71H (2018)

Ferrari SF71H (2018)
69/87

Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images

Yarış: 21

Galibiyet: 6

Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (5) ve Kimi Räikkönen (1)

Şampiyon: Yok

Ferrari D50 (Lancia D50, Ferrari D50/801) (1954-1957)

Ferrari D50 (Lancia D50, Ferrari D50/801) (1954-1957)
70/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 18

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Juan Manuel Fangio (3), Peter Collins (2) ve Luigi Musso (1)

Şampiyon: Juan Manuel Fangio (1956)

Cooper T53 (1960-1962)

Cooper T53 (1960-1962)
71/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 21

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Jack Brabham (5)

Şampiyon: Jack Brabham (1960)

Ferrari D246 (1958-1960)

Ferrari D246 (1958-1960)
72/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 25

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Tony Brooks (2), Mike Hawthorn (1), Peter Collins (1) ve Phil Hill (1)

Şampiyon: Mike Hawthorn (1958)

Ferrari 156 (1961-1962)

Ferrari 156 (1961-1962)
73/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 13

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Wolfgang von Trips (2), Phil Hill (2) ve Giancarlo Baghetti (1)

Şampiyon: Phil Hill (1961)

Lotus 33 (1964-1967)

Lotus 33 (1964-1967)
74/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış : 27

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Jim Clark (5)

Şampiyon: Jim Clark (1965)

Matra MS80 (1969)

Matra MS80 (1969)
75/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 10

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Jackie Stewart (5)

Şampiyon: Jackie Stewart

Lotus 49B (1968-1970)

Lotus 49B (1968-1970)
76/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 21

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Graham Hill (3), Jo Siffert (1) ve Jochen Rindt (1)

Şampiyon: Graham Hill (1968)

Lotus 72C (1970-1971)

Lotus 72C (1970-1971)
77/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 10

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Jochen Rindt (4) ve Emerson Fittipaldi (1)

Şampiyon: Jochen Rindt (1970)

Ferrari 312B (1970-1971)

Ferrari 312B (1970-1971)
78/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 18

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Jacky Ickx (3), Clay Regazzoni (1) ve Mario Andretti (1)

Şampiyon: Yok

Tyrrell 006 (1972-1974)

Tyrrell 006 (1972-1974)
79/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 22

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Jackie Stewart (5)

Şampiyon: Jackie Stewart (1973)

Williams FW07B (1980)

Williams FW07B (1980)
80/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 14

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Alan Jones (4) ve Carlos Reutemann (1)

Şampiyon: Alan Jones

McLaren MP4/7A (1992)

McLaren MP4/7A (1992)
81/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 14

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (3) ve Gerhard Berger (2)

Şampiyon: Yok

McLaren MP4/8 (1993)

McLaren MP4/8 (1993)
82/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 16

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (5)

Şampiyon: Yok

Williams FW16B (1994)

Williams FW16B (1994)
83/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 8

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Damon Hill (4) ve Nigel Mansell (1)

Şampiyon: Yok

Ferrari F310B (1997)

Ferrari F310B (1997)
84/87

Fotoğraf: LAT Images

Yarış: 17

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (5)

Şampiyon: Yok

McLaren MP4-25 (2010)

McLaren MP4-25 (2010)
85/87

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış: 19

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (3) et Jenson Button (2)

Şampiyon: Yok

Ferrari F10 (2010)

Ferrari F10 (2010)
86/87

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Yarış: 19

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Fernando Alonso (5)

Şampiyon: Yok

Ferrari SF70H (2017)

Ferrari SF70H (2017)
87/87

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Yarış: 20

Galibiyet: 5

Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (5)

Şampiyon: Yok

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Seri Formula 1
Editör Fabien Gaillard

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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