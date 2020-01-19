Özel haber: F1 tarihinin en çok yarış kazanan 87 aracı
Mercedes, her yıl sizler için hazırladığımız "en çok yarış kazanan araçlar" istatistiğine yeni araçlar ekliyor.
Tüm zamanların en çok yarış kazanan aracı Mercedes'in 2016 yılında ürettiği W07 olurken, ilk beşte Mercedes ve McLaren araçlarının yer alması dikkatlerden kaçmıyor.
Ferrari sadece F2002 ve F2004 ile ilk ona girebilmiş durumda.
Fotoğrafın sağındaki ve solundaki okları kullanarak araç değiştirebilirsiniz.
Mercedes W07 Hybrid (2016)
Fotoğraf: Mercedes AMG
Yarış: 21
Galibiyet: 19
Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (10) ve Nico Rosberg (9)
Şampiyon: Nico Rosberg
McLaren M23 (1973-1978)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 80
Galibiyet: 16
Yarış kazanan pilotlar: James Hunt (6), Emerson Fittipaldi (5), Denny Hulme (2), Peter Revson (2) ve Jochen Mass (1)
Şampiyonlar: Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976)
Mercedes W05 Hybrid (2014)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 19
Galibiyet: 16
Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (11) ve Nico Rosberg (5)
Şampiyon: Lewis Hamilton
Mercedes W06 Hybrid (2015)
Fotoğraf: Mercedes AMG
Yarış: 19
Galibiyet: 16
Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (10) ve Nico Rosberg (6)
Şampiyon: Lewis Hamilton
McLaren MP4/4 (1988)
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch
Yarış: 16
Galibiyet: 15
Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (8) ve Alain Prost (7)
Şampiyon: Ayrton Senna
Ferrari F2002 (2002-2003)
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış: 19
Galibiyet: 15
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (11) ve Rubens Barrichello (4)
Şampiyon: Michael Schumacher (2002 ve 2003)
Ferrari F2004 (2004)
Fotoğraf: Shell Motorsport
Yarış: 18
Galibiyet: 15
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (13) ve Rubens Barrichello (2)
Şampiyon: Michael Schumacher
Mercedes W10 (2019)
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Yarış: 21
Galibiyet: 15
Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (11) ve Valtteri Bottas (4)
Şampiyon: Lewis Hamilton
Ferrari 500 (1952-1957)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 18
Galibiyet: 14
Yarış kazanan pilotlar: Alberto Ascari (11), Piero Taruffi (1), Mike Hawthorn (1) ve Giuseppe Farina (1)
Şampiyon: Alberto Ascari (1952 ve 1953)
Lotus 25 (1962-1967)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 49
Galibiyet: 14
Yarış kazanan pilotlar: Jim Clark (14)
Şampiyon: Jim Clark (1963 ve 1965)
Red Bull RB9 (2013)
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Yarış: 19
Galibiyet: 13
Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (13)
Şampiyon: Sebastian Vettel
McLaren MP4/2 (1984)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 16
Galibiyet : 12
Yarış kazanan pilotlar: Alain Prost (7) ve Niki Lauda (5)
Şampiyon: Niki Lauda
Williams FW18 (1996)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış : 16
Galibiyet: 12
Yarış kazanan pilotlar: Damon Hill (8) ve Jacques Villeneuve (4)
Şampiyon: Damon Hill
Red Bull RB7 (2011)
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Yarış: 19
Galibiyet: 12
Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (11) ve Mark Webber (1)
Şampiyon: Sebastian Vettel
Mercedes W08 EQ Power+ (2017)
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Yarış: 20
Galibiyet: 12
Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (9) ve Valtteri Bottas (3)
Şampiyon: Lewis Hamilton
Benetton B195 (1995)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 17
Galibiyet: 11
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (9) ve Johnny Herbert (2)
Şampiyon: Michael Schumacher
Mercedes W09 EQ Power+ (2018)
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Yarış: 21
Galibiyet: 11
Yarış kazanan pilotlar: : Lewis Hamilton (11)
Şampiyon: Lewis Hamilton
McLaren MP4/5 (1989)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 10
Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (6) ve Alain Prost (4)
Şampiyon: Alain Prost
Williams FW14B (1992)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 10
Yarış kazanan pilotlar: Nigel Mansell (9) ve Riccardo Patrese (1)
Şampiyon: Nigel Mansell
Williams FW15C (1993)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 10
Yarış kazanan pilotlar: Alain Prost (7) ve Damon Hill (3)
Şampiyon: Alain Prost
Ferrari F1-2000 (2000)
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Yarış: 17
Galibiyet: 10
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (9) ve Rubens Barrichello (1)
Şampiyon: Michael Schumacher
Ferrari F2001 (2001-2002)
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış: 20
Galibiyet: 10
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (10)
Şampiyon: Michael Schumacher (2001 ve 2002)
McLaren MP4/20 (2005)
Fotoğraf: McLaren Racing
Yarış: 19
Galibiyet: 10
Yarış kazanan pilotlar: Kimi Räikkönen (7) ve Juan Pablo Montoya (3)
Şampiyon: Yok
Vanwall VW5 (1957-1958)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 15
Galibiyet: 9
Yarış kazanan pilotlar: Stirling Moss (5) ve Tony Brooks (4)
Şampiyon: Yok
Ferrari 312T (1975)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 15
Galibiyet: 9
Yarış kazanan pilotlar: Niki Lauda (6) ve Clay Regazzoni (3)
Şampiyon: Niki Lauda
Williams FW11 (1986)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 9
Yarış kazanan pilotlar: Nigel Mansell (5) ve Nelson Piquet (4)
Şampiyon: Yok
Williams FW11B (1987)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 9
Yarış kazanan pilotlar: Nigel Mansell (6) ve Nelson Piquet (3)
Şampiyon: Nelson Piquet
McLaren MP4/13 (1998)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 9
Yarış kazanan pilotlar: Mika Häkkinen (8) ve David Coulthard (1)
Şampiyon: Mika Häkkinen
Ferrari 248 F1 (2006)
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Yarış: 18
Galibiyet: 9
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (7) ve Felipe Massa (2)
Şampiyon: Yok
Ferrari F2007 (2007)
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış: 17
Galibiyet: 9
Yarış kazanan pilotlar: Kimi Räikkönen (6) ve Felipe Massa (3)
Şampiyon: Kimi Räikkönen
Red Bull RB6 (2010)
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış: 19
Galibiyet: 9
Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (5) ve Mark Webber (4)
Şampiyon: Sebastian Vettel
Maserati 250F (1954-1960)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 43
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Juan Manuel Fangio (6) ve Stirling Moss (2)
Şampiyon: Juan Manuel Fangio (1954 ve 1957)
Tyrrell 003 (1971-1972)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Jackie Stewart (8)
Şampiyon: Jackie Stewart (1971)
Lotus 72E (1973-1975)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 39
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Ronnie Peterson (7) ve Emerson Fittipaldi (1)
Şampiyon: Yok
Ferrari 312T2 (1976-1978)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 31
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Niki Lauda (6) ve Carlos Reutemann (2)
Şampiyon: Niki Lauda (1977)
McLaren MP4/6 (1991)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (7) ve Gerhard Berger (1)
Şampiyon: Ayrton Senna
Benetton B194 (1994)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (8)
Şampiyon: Michael Schumacher
Williams FW19 (1997)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 17
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Jacques Villeneuve (7) ve Heinz-Harald Frentzen (1)
Şampiyon: Jacques Villeneuve
Renault R25 (2005)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 19
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Fernando Alonso (7) ve Giancarlo Fisichella (1)
Şampiyon: Fernando Alonso
Renault R26 (2006)
Fotoğraf: Renault F1
Yarış: 18
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Fernando Alonso (7) ve Giancarlo Fisichella (1)
Şampiyon: Fernando Alonso
McLaren MP4-22 (2007)
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış: 17
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (4) ve Fernando Alonso (4)
Şampiyon: Yok
Ferrari F2008 (2008)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 18
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Felipe Massa (6) ve Kimi Räikkönen (2)
Şampiyon: Yok
Brawn BGP 001 (2009)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 17
Galibiyet: 8
Yarış kazanan pilotlar: Jenson Button (6) ve Rubens Barrichello (2)
Şampiyon: Jenson Button
Lotus 72D (1971-1973)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 23
Galibiyet: 7
Yarış kazanan pilotlar: Emerson Fittipaldi (7)
Şampiyon: Emerson Fittipaldi (1972)
Lotus 78 (1977-1978)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış : 31
Galibiyet: 7
Yarış kazanan pilotlar: Mario Andretti (5), Gunnar Nilsson (1) ve Ronnie Peterson (1)
Şampiyon: Mario Andretti (1978)
Williams FW14 (1991)
Fotoğraf: Williams
Yarış: 16
Galibiyet: 7
Yarış kazanan pilotlar: Nigel Mansell (5) ve Riccardo Patrese (2)
Şampiyon: Yok
McLaren MP4/14 (1999)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 7
Yarış kazanan pilotlar: Mika Häkkinen (5) ve David Coulthard (2)
Şampiyon: Mika Häkkinen
McLaren MP4/15 (2000)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 17
Galibiyet: 7
Yarış kazanan pilotlar: Mika Häkkinen (4) ve David Coulthard (3)
Şampiyon: Yok
Ferrari F2003-GA (2003)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 12
Galibiyet: 7
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (5) ve Rubens Barrichello (2)
Şampiyon: Michael Schumacher (2003)
Red Bull RB8 (2012)
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Yarış: 20
Galibiyet: 7
Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (5) vevMark Webber (2)
Şampiyon: Sebastian Vettel
McLaren MP4-27 (2012)
Fotoğraf: Rainier Ehrhardt
Yarış: 20
Galibiyet: 7
Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (4) ve Jenson Button (3)
Şampiyon: Yok
Alfa Romeo 158 (1950)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 6
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Giuseppe Farina (3) ve Juan Manuel Fangio (3)
Şampiyon: Giuseppe Farina
Mercedes W196 (1954-1955)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 10
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Juan Manuel Fangio (5) ve Stirling Moss (1)
Şampiyon: Juan Manuel Fangio (1954 ve 1955)
Cooper T51 (1959-1963)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 24
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Jack Brabham (2), Stirling Moss (2) ve Bruce McLaren (2)
Şampiyon: Jack Brabham (1959 ve 1960)
BRM P57 (1962-1965)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 31
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Graham Hill (6)
Şampiyon: Graham Hill (1962)
BRM P261 (1964-1968)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 34
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Graham Hill (4) ve Jackie Stewart (2)
Şampiyon: Yok
Lotus 49 (1967-1970)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 18
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Jim Clark (5) ve Graham Hill (1)
Şampiyon: Graham Hill (1968)
Lotus 79 (1978-1979)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 26
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Mario Andretti (5) ve Ronnie Peterson (1)
Şampiyon: Mario Andretti (1978)
Ferrari 312T4 (1979)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 13
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Gilles Villeneuve (3) ve Jody Scheckter (3)
Şampiyon: Jody Scheckter
Williams FW07 (1979-1980)
Fotoğraf: Williams F1
Yarış: 16
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Alan Jones (5) ve Clay Regazzoni (1)
Şampiyon: Alan Jones (1980)
McLaren MP4/2B (1985)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Alain Prost (5) ve Niki Lauda (1)
Şampiyon: Alain Prost
McLaren MP4/5B (1990)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (6)
Şampiyon: Ayrton Senna
Ferrari 641 (1990)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 16
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Alain Prost (5) veNigel Mansell (1)
Şampiyon: Yok
Ferrari F300 (1998)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (6)
Şampiyon: Yok
Ferrari 399 (1999)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 16
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Eddie Irvine (4) ve Michael Schumacher (2)
Şampiyon: Yok
McLaren MP4-23 (2008)
Fotoğraf: Hazrin Yeob Men Shah
Yarış: 18
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (5) ve Heikki Kovalainen (1)
Şampiyon: Lewis Hamilton
Red Bull RB5 (2009)
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış: 17
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (4) ve Mark Webber (2)
Şampiyon: Yok
McLaren MP4-26 (2011)
Fotoğraf: Alessio Morgese
Yarış: 19
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Jenson Button (3) ve Lewis Hamilton (3)
Şampiyon: Yok
Ferrari SF71H (2018)
Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images
Yarış: 21
Galibiyet: 6
Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (5) ve Kimi Räikkönen (1)
Şampiyon: Yok
Ferrari D50 (Lancia D50, Ferrari D50/801) (1954-1957)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 18
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Juan Manuel Fangio (3), Peter Collins (2) ve Luigi Musso (1)
Şampiyon: Juan Manuel Fangio (1956)
Cooper T53 (1960-1962)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 21
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Jack Brabham (5)
Şampiyon: Jack Brabham (1960)
Ferrari D246 (1958-1960)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 25
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Tony Brooks (2), Mike Hawthorn (1), Peter Collins (1) ve Phil Hill (1)
Şampiyon: Mike Hawthorn (1958)
Ferrari 156 (1961-1962)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 13
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Wolfgang von Trips (2), Phil Hill (2) ve Giancarlo Baghetti (1)
Şampiyon: Phil Hill (1961)
Lotus 33 (1964-1967)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış : 27
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Jim Clark (5)
Şampiyon: Jim Clark (1965)
Matra MS80 (1969)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 10
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Jackie Stewart (5)
Şampiyon: Jackie Stewart
Lotus 49B (1968-1970)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 21
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Graham Hill (3), Jo Siffert (1) ve Jochen Rindt (1)
Şampiyon: Graham Hill (1968)
Lotus 72C (1970-1971)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 10
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Jochen Rindt (4) ve Emerson Fittipaldi (1)
Şampiyon: Jochen Rindt (1970)
Ferrari 312B (1970-1971)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 18
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Jacky Ickx (3), Clay Regazzoni (1) ve Mario Andretti (1)
Şampiyon: Yok
Tyrrell 006 (1972-1974)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 22
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Jackie Stewart (5)
Şampiyon: Jackie Stewart (1973)
Williams FW07B (1980)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 14
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Alan Jones (4) ve Carlos Reutemann (1)
Şampiyon: Alan Jones
McLaren MP4/7A (1992)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 14
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (3) ve Gerhard Berger (2)
Şampiyon: Yok
McLaren MP4/8 (1993)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 16
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Ayrton Senna (5)
Şampiyon: Yok
Williams FW16B (1994)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 8
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Damon Hill (4) ve Nigel Mansell (1)
Şampiyon: Yok
Ferrari F310B (1997)
Fotoğraf: LAT Images
Yarış: 17
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Michael Schumacher (5)
Şampiyon: Yok
McLaren MP4-25 (2010)
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış: 19
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Lewis Hamilton (3) et Jenson Button (2)
Şampiyon: Yok
Ferrari F10 (2010)
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Yarış: 19
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Fernando Alonso (5)
Şampiyon: Yok
Ferrari SF70H (2017)
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Yarış: 20
Galibiyet: 5
Yarış kazanan pilotlar: Sebastian Vettel (5)
Şampiyon: Yok
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Fabien Gaillard
Özel haber: F1 tarihinin en çok yarış kazanan 87 aracı
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