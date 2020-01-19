Özel haber: F1 tarihinin en çok yarış kazanan 87 aracı

Tüm zamanların en çok yarış kazanan aracı Mercedes'in 2016 yılında ürettiği W07 olurken, ilk beşte Mercedes ve McLaren araçlarının yer alması dikkatlerden kaçmıyor.

Ferrari sadece F2002 ve F2004 ile ilk ona girebilmiş durumda.

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