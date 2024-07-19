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Formula 1 Macaristan GP

Özel: FIA, F1 araçlarına sürücü soğutma sistemi takmayı deneyecek

Motorsport.com'un haberine göre FIA, Formula 1 araç kokpitlerine basitleştirilmiş bir klima sistemi yerleştirmeyi deneyecek.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren MCL38, in his cockpit

Katar pisti geçen yıl F1 takvimine dönmüş fakat akşam seanslarında bile hava 31 dereceyi aştığı için sürücüler için zor bir hafta sonu olmuştu.

Bu durum, yarışın 57 turluk bölümünde birçok pilotun fiziksel sorunlar yaşamasına neden oldu; Williams pilotu Logan Sargeant sıcak çarpması nedeniyle yarıştan çekildi, Alpine pilotu Esteban Ocon kaskının içine kustu ve Aston Martin pilotu Lance Stroll kısa bir süre baygınlık geçirdi.

Bunun ardından FIA, tüm takımlara danışarak yaşananlarla ilgili bir soruşturma başlattı.

Katar'ın 2024'te Ekim ayında F1'e ev sahipliği yapacağı açıklansa da, gelecekte aynı senaryoların tekrarlanmasını önlemek için çeşitli adımlar atılacak.

Sağlık komisyonunun raporuna göre hareket eden FIA,  sürücülere doğru giden hava akışını iyileştirmek için kokpitin önüne ikinci bir soğutma girişi yerleştirme kararı aldı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, has a drink in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, has a drink in Parc Ferme

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Şimdi FIA, daha fazla adım atma kararı aldı. Bu kapsamda Hollanda GP'sinden başlayarak, doğrudan kokpit içi hava soğutma yöntemi için yeni bir sistem kullanılacak.

Motorsport.com, bunun standart bir klima ünitesinden farklı olarak, soğutulmuş havayı sürücüye yönlendirmek için kokpit ve çevresindeki yapıyı kapsayan, birkaç küçük yapı halinde düzenlendiğini öğrendi.

Zandvoort'ta yapılacak testin ardından, sonraki yarışlarda da bu sistemle ilgili çalışmalar yapılacak ve bunların başarılı olması halinde FIA, sistemi F1'de zorunlu kılacak.

Yine de takımların cihazı yalnızca koşullar gerektirdiğinde takmasını zorunlu kılması bekleniyor.

FIA, Motorsport.com'a şunları söyledi:  "FIA ve tüm F1 takımları, geçen yılki Katar GP'sinde yaşanan aşırı sıcaklıklara cevaben, bu tür koşullarda sürücülere yönelik soğutma sistemini iyileştirmek için derhal araştırma başlattı."

"O zamandan bu yana, teknik düzenlemeler güncellenerek daha iyi havalandırma için kokpitin üst kısmında ek bir bölüm kullanılmasına izin verildi ve takımların bunu kullanmaları teşvik ediliyor."

Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, Alpine A523

Photo by: Alpine

"Bu ortak araştırma faaliyetleri ileri bir noktaya geldi ve ekstrem koşullarla karşılaşıldığında, F1 araçlarına monte edilecek aktif bir soğutma sistemin geliştirilmesine karar verildi."

"İlk testlerin Zandvoort'ta ve sonraki yarışlarda gerçekleştirilmesi planlanıyor."

“Bu testlerin başarılı olması halinde, FIA gelecekte sıcaklık tehlikesi ilan edildiğinde Formula 1 araçlarına böyle bir aktif soğutma sisteminin yerleştirilmesini zorunlu kılacak."

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan GP'sinde aşırı sıcaklar gündemde olacak. FIA'nın bundan ötürü ön taraftaki soğutma kanalını kullanma konusunda takımları teşvik etmesi bekleniyor.

Ayrıca takımların sürücü koltuğunu ve diğer kokpit parçalarını soğutmasına izin vermesi bekleniyor.

Lando Norris, McLaren, in cockpit

Lando Norris, McLaren, in cockpit

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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