Özel: FIA, Belçika GP'sinde esnek kanat hileleri için yeni video kontrol sistemi kullanacak!
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bazı Formula 1 takımları, esnek kanat hileleriyle ilgili FIA soruşturmasının bir parçası olarak Belçika Grand Prix'sindeki antrenman seansında araca yeni video kameralar yerleştirmek zorunda kalacak.
Takımların araçlarını daha iyi dengelemek için esnek ön kanat tasarımlarını giderek daha fazla kullanması son haftalarda giderek daha fazla gündeme geldi ve bazı takımlar rakiplerinin bunu ne kadar zorladığını sorguladı.
Şimdiye kadar FIA, ön kanatların davranışının yönetmeliklere uygun olduğunu söylüyordu ve mevcut statik testlerin bunu kontrol etmek için yeterli olduğu görüşündeydi.
Ancak bu hafta başında FIA'nın takımlara bu durumu daha iyi anlamak için harekete geçeceğini bildirdiği ve gelecek haftaki Belçika Grand Prix'sinde yeni analizler yapılacağı ortaya çıktı.
FIA kontrolleri için kaç takımın seçileceği belli değil fakat Red Bull, Ferrari, Mercedes ve McLaren gibi önde gelen takımların hepsinin bu tür konseptleri az çok kullandığına inanılıyor.
FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu ismi Nikolas Tombazis tarafından tüm takımlara gönderilen teknik bir talimatta, Spa-Francorchamps'taki Cuma antrenmanlarının, bazı ön kanatların ne yaptığının ayrıntılı video görüntülerini yakalamak için FIA tarafından incelemeye alınacağı belirtildi.
Motorsport.com tarafından bir kopyası görülen notta seçilen takımların araçlarına ek kayıt kameraları takacakları belirtiliyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Bu kameraların konumu FIA tarafından belirlenmiş durumda ve iç tarafa bakan dikey yüzeylere odaklanacak.
Buna ek olarak, kanat hareketlerini izlemek için ön kanada bir dizi nokta da yerleştirilecek.
Bunlardan bazıları, ön kanadın dönüşünü daha iyi izlemek için uç plakanın iç kısmına yerleştirilecek. Ayrıca parçaların esnekliğini daha iyi anlamak için kanatçık kenarlarına, uç plakaya ve buruna doğru yerleştirilecek.
Kanatçıkların kenarlarına - hem uç plakaya doğru hem de burun kısmına - bu elemanların herhangi bir esnekliğini kontrol etmek için başka noktalar yerleştirilecektir.
Bu testler sadece Belçika Grand Prix'sinin açılış gününde gerçekleştirilecek. Üçüncü antrenmandan itibaren ise daha geleneksel kamera konumlarına geri dönecekler.
Toplanan bu bilgiler, FIA'nın bu takımların ön kanatlarının nasıl davrandığını ve düzenlemelerde değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediğini daha iyi görmesini sağlayacak.
Takımların farklı ön kanatlar kullanarak hile yapmamalarını sağlamak için FIA, kaza veya seansın kısa kesilmesi gibi mücbir sebepler olmadıkça, kameraların bir seanstaki turların %50'sinden fazlasında araçta takılı olmasını zorunlu kıldı.
FIA şu anda ön kanat yük testlerini revize edilmesine gerek olmadığını düşünse de, Belçika'daki veriler ışığında yeni denetleme yollarına gidilebilir.
Aston Martin AMR24 front wing
Photo by: Filip Cleeren
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Norris: "Hızlı olduğumuzu hissediyorum ama önemli olan bunu gösterebilmek"
Sauber pilotları hemfikir: "Bu hafta sonu çok daha iyi bir konumdayız"
Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"
Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar