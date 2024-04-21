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Formula 1 Çin GP

Özel: F1 yeni puan sistemini görüşecek!

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Formula 1, önümüzdeki hafta yeni puan sistemini görüşecek.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, Kevin Magnussen, Haas VF-24, the remainder of the field on the opening lap of the Sprint

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Puan sisteminin değiştirilmesi fikri, bir dizi teknik ve sportif konuyla beraber yakında F1 Komisyonu toplantısında tartışılacak.

Önerilen fikir, puanların 2010'dan bu yana olduğu gibi ilk 10 yerine ilk 12 sürücüye verilmesi.

Şampiyonluk mücadelesinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamak için, ön sıralarda yer alan isimlere  verilen puanların değiştirilmemesi planlanıyor.

Bu kapsamda ilk yedi sıraya verilen puanlar değişmeden kalacak. Sekizinci olan isim beş puan, dokuzuncu dört puan, 10. üç puan, 11. iki puan ve 12. isim bir puan alacak.

Finiş pozisyonu Mevcut puan sistemi

Önerilen puan sistemi
1 25 25
2 18 18
3 15 15
4 12 12
5 10 10
6 8 8
7 6 6
8 4 5
9 2 4
10 1 3
11 0 2
12 0 1
En hızlı tur 1 (Sadece ilk ona girenler) 1 (Sadece ilk 12'ye girenler)
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport.com, puanların ilk 12'ye verilmesine yönelik talebin küçük takımlardan geldiğini ve ardından planın genişletildiğini öğrendi.

Küçük takımlar ilk beş takımın temposu nedeniyle puan alamıyorlar ve bu da doğrudan bazılarını etkiliyor.

Bu sezon şimdiye kadar yapılan dört yarışın ardından üç takım - Alpine, Williams ve Sauber - hiç puan alamadı.

Bu değişiklik aynı zamanda sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen takımları da ödüllendirecek.

Şu anda takımlar, rakiplerinin bir kereye mahsus iyi bir sonuç almasının ardından şampiyonada geriye düşebiliyor.

Teklifin oybirliğiyle desteklenmesi beklenmiyor fakat gelecek sezon için uygulamaya konulması için mevcut 10 takımdan altısının destek vermesi gerekecek.

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