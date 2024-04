Özel: F1 yeni puan sistemini görüşecek!

Puan sisteminin değiştirilmesi fikri, bir dizi teknik ve sportif konuyla beraber yakında F1 Komisyonu toplantısında tartışılacak.

Önerilen fikir, puanların 2010'dan bu yana olduğu gibi ilk 10 yerine ilk 12 sürücüye verilmesi.

Şampiyonluk mücadelesinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamak için, ön sıralarda yer alan isimlere verilen puanların değiştirilmemesi planlanıyor.

Bu kapsamda ilk yedi sıraya verilen puanlar değişmeden kalacak. Sekizinci olan isim beş puan, dokuzuncu dört puan, 10. üç puan, 11. iki puan ve 12. isim bir puan alacak.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start of the Sprint

