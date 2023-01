Özel: F1-FIA gerilimi, Ben Sulayem'i nasıl etkileyecek?

Son günlerde iyice açığa çıkan F1-FIA gerginliği, Netflix dizisi Drive to Survive'a senaryo sağlamaktan öte etkilere sahip olacak ve şampiyonanın gidişatını değiştirecek gibi duruyor.

Her ne kadar FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ve F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin kamuoyuna verdiği görüntüler herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını gösterse de, padok müdavimleri perde arkasında işlerin farklı olduğunu biliyor.

Geçmişte bu tür fikir ayrılıklarının çoğu kapalı kapılar ardında ve kirli çamaşırların ortaya dökülmesine gerek kalmadan dostane bir şekilde çözülmüş olsa da, bu hafta işler büyük bir değişim gösterdi.

F1 yönetiminin Ben Sulayem'e "serinin 20 milyar etmeyeceğini ve bu miktarın şişirilmiş olduğu" şeklindeki açıklamaları nedeniyle gönderdiği öfkeli mektup, üst düzey bir padok kaynağının deyimiyle bir sıcak savaşa yol açabilir.

A huge FIA flag flies on the grid

Motor sporları dünyasının uzun süredir bu tür bir savaşla karşılaşmadığı söylenebilir, nitekim geçmişte FIA ve FOM oldukça yakındı, hatta eski FIA başkanı Max Mosley ve eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone'un takımları bölmek ve ele geçirmek için işbirliği yaptığı da kamuoyunca bilinmekteydi.

Ancak artık spor 1980'lerin başında FISA-FOCA savaşının yaşandığı, bir tarafta Ecclestone'un, diğer tarafta dönemin FIA başkanı Jean-Marie Balestre'nin yer aldığı ve iki tarafın arasında çok az ortak nokta bulunan güç savaşı dönemine dönmüş gibi.

Her ne kadar bardağı taşıran damla Ben Sulayem'in 20 milyar dolar açıklaması olsa da FIA-F1 gerilimi son 12 aydır sürekli olarak fokurduyordu, nitekim durumu daha da gerginleştiren bir dizi olay yaşanmıştı.

Bu olayların bir kısmı, FIA'nın F1'i ele alış şekliyle ilgiliydi; örnek olarak FIA'nın 2021 Abu Dhabi GP'sine yaşananlara tatmin edici olmayan bir yanıt vermesi, Ben Sulayem'in ilk aşamada sprint sayısının altıya çıkışını engellemesi ve yarış direktörlerinin bazı kararlarından duyulan rahatsızlık (Monza'daki güvenlik aracı ve Japonya'daki puan kuralı karmaşası gibi) verilebilir.

Ayrıca bazı çevrelerde Ben Sulayem'in tipik başkanlık kanallarını kullanmak yerine meselelerle kişisel olarak ilgilenmeyi tercih etmesinden duyulan rahatsızlık da söz konusu.

Kişisel olarak meselelerle ilgilenmesinin kendisinin güçlü yanlarından biri olduğu öne sürülebilir, örneğin geçen yıl dalgalanma sorunu hakkında tüm takımların görüşünü alması iyi karşılanmıştı, ancak bu tür bir yaklaşımın padokta birtakım rahatsızlıklara yol açtığı da oldu.

FIA'nın 2023 takvimini F1 yönetiminin haberi olmadan yayınlaması ve Red Bull takım patronu Christian Horner ile Japonya GP'sindeki karışıklık üzerine FIA galasında sahnede yaşanan o garip an, seri içindeki bazı isimleri kışkırttı.

Ancak geçtiğimiz hafta Ben Sulayem'in kişisel hesabındaki sosyal medya paylaşımları sayesinde işler dramatik bir şekilde tırmandı.

Bu paylaşımların ilki, takımların Andretti'nin gride katılımını reddetmesini eleştiriyordu, o günden bu yana takımlar Andretti konusundaki görüşlerini saklı tutmakta.

Suudilerin durumu belki de padok kaynaklarının tedirgin olduğu her şeyi özetliyor: Ben Sulayem'in, içeridekilerin yanlış olduğunu ve güvenle görmezden gelinebileceğini öne sürdüğü bir hikayeye güçlü bir kişisel yanıt verme ihtiyacı.

Haberin tetikleyicisi, Suudilerin F1'i satın almayı düşünmelerinden ziyade, 2021 İtalya GP'si sırasında yarışlara sponsor olmak için gerçekleştirilen ve sonuçsuz kalan görüşmelerdi. Bu haberin şimdi yeniden gündeme gelmesi, 20 milyar dolarlık fiyat etiketini ortaya çıkarmak için kasıtlı olarak yapılan bir sızıntının tüm özelliklerini taşıyor.

Bunun konuşulmasından en çok kimin fayda sağlayacağı ve neden şimdi olduğu ise belirsiz.

Yine de F1 hissedarları kazançlı çıktı; FWONA'nın hisse fiyatı Bloomberg haberinin yayınlanmasından önce Cuma günü 59 doların altındayken %7,8'lik bir artışla 63,60 dolara yükseldi ve aynı günün ilerleyen saatlerinde istikrarlı bir şekilde geri çekildi.

Hisse fiyatlarındaki artış, FWONA'nın piyasa değerinin şu anda 16 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde, 20 milyar dolarlık fiyat etiketinin aşırı görünmediği anlamına da geliyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, the remainder of the field at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images