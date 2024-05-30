Özel: F1, 2025'te araçların farklı görünmesi için harekete geçti!

Sezon başında televizyon görüntülerinden alınan geri bildirimler, özellikle gece yarışlarında, bazı araçların birbirlerinden ayırt edilemediğini ortaya koydu.

Özellikle Aston Martin ve Mercedes'in yanı sıra Williams ve RB'nin yüksek hızda birbirlerinden ayırt edilemediği görüldü.

Araçların birbirine benzemesi sorunu, takımların son yıllarda ağırlıktan tasarruf etme ihtiyacı nedeniyle araçlarının çoğu kısmını boyamamasıyla kötüleşti.

Haliyle neredeyse tüm araçlarda büyük siyah karbon bölümler ön plana çıktı.

Kaynaklar, gridde daha fazla çeşitlilik olmasını ve araçların birbirlerinden farklı görünmesini sağlamak amacıyla gelecek yıl için durumun ele alınacağını öğrendi.

Ancak bunu yapmak kolay olmayacak çünkü FIA ve FOM, konuyu çözmek istese de, katı düzenlemeler getirecek kadar ileri gitmek de istemiyor.

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis konunun bir sonraki F1 Komisyonu toplantısında tartışılacağını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Tombazis, “F1'de her zaman olduğu gibi, konu göründüğünden biraz daha karmaşık."

“Sorunlardan biri araçların biraz fazla karbona sahip olması, çünkü boya ağırlık getiriyor ve bu yüzden araçlarda biraz fazla siyah var."

“Ayrıca tüm takımlar boya türünü değiştirmek için pek çok çalışma yaptı, hatta bugünlerde boya ağırlığını düşürmek için son derece ince filmler uygulanıyor."

“Bir başka sorun da bazı takımların benzer renk düzenleri kullanması, dolayısıyla görsel olarak birbirine oldukça yakın görünen araçlara sahipler."

"Bu konuyu halen takımlarla tartışıyoruz ve bir sonraki F1 Komisyonunda da ele alınacak.” dedi.

Tombazis bu durumu çözmenin en iyi yolunun kural koymak yerine, takımlarla ortak hareket etmek olduğunu söyledi.

“Takımların birbirleriyle iletişim kurup ‘Senin aracın burada maviyse, benimki orada mavi olmayacak’ diyebileceği bir sürece girmemiz gerekiyor. Ya da buna benzer bir şey yapmalıyız."

“Ancak bu sürecin tam olarak nasıl işleyeceği henüz belli değil."

“FIA olarak renklerle ilgili kurallar getirmek istemiyoruz fakat araçların ayırt edilebilir olmasını istiyoruz.”

Kask tartışması

Mevcut süreçte sadece araçlar değil, sürücüler de birbirlerinden pek fazla ayırt edilemiyor gibi görünüyor.

Kask tasarımlarının artık geçmişte olduğu kadar ikonik olmaması ve Halo'nun ardında kalması nedeniyle sürücüleri tek tek tanımak geçmişte olduğu kadar kolay değil.

Tombazis, bu konuda şöyle diyor: “Elbette eskiden sürücülerin daha tanınabilir kaskları vardı çünkü daha basit tasarımlar seçiliyordu. Muhtemelen tüm kariyerleri boyunca o kaskı kullanıyorlardı."

“Şimdi kask tasarımının değiştirilmesine izin veren bir yönetmelik değişikliği var ve halo gibi şeyler yüzünden kaskı zaten göremiyorsunuz."

“İnsanların bir aracın içinde Russell mı yoksa Hamilton mı olduğunu anlayabilmeleri ve aynı zamanda araçları kolayca ayırt edebilmeleri için bir yol bulmamız gerekiyor.”

Ancak FIA, bu konuda da kural getirmeyi değil, takımları kendi haline bırakıp, sorunu bu şekilde çözmelerini istiyor.

Tombazis, “Bu, bir yönetmelik getirip sonra da rengini beğenmediğimiz için birini hakemlere şikayet etmek istediğimiz bir şey değil."

“Bu konuya dahil olmak istemiyoruz. Ancak takımların araçların tanınabilir olmasını ortak fayda olarak gördüğü bir konuma gelmek istiyoruz.” dedi.