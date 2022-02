Özel: Bottas, Alfa Romeo hakkında merak edilenleri cevapladı

Haberi dinle

Valtteri Bottas, kariyerinin yeni bir bölümüne başlıyor. Fin pilot, 2017-21 arası Mercedes'te yarışmasının ardından bu yıl Alfa Romeo'ya geçecek.

Takımla uzun vadeli bir kontrat imzalamasının ardından, lider pilot konumunda yer alan Bottas, pek çok açıdan ilkleri yaşıyor.

Motorsport.com'dan Roberto Chinchero, Bottas'a merak edilen bazı sorular yöneltti.

Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

Bottas, sözlerine kış dönemindeki hazırlıklarıyla başladı.

Bu konuda, "Hazırlık süreci benim için pek de alışıldık tarzda değildi. Çok fazla yeni insanla tanışmam gerekiyordu. Mercedes'e katıldığımda yaşadığım hisle biraz benzerdi."

"Geçen yılın sonunda birkaç kez Hinwil'e gitmiştim. Sonrasında oldukça uzun ve yorucu bir sezon olduğundan dolayı biraz ara vermek zorunda kaldım."

"Ocak ayının ikinci yarısında işe devam ettim, simülatörde ve personelle çalışmaya odaklandım. Neyse ki günümüzde toplantılar için uzaktan bağlanabilirsiniz ve bu da epey yardım etti." dedi.

Alfa Romeo'nun yepyeni bir simülatörü var ve artık bundan faydalanacaklar.

Alfa Romeo'nun yeni simülatörü ile Mercedes'inkini kıyaslaması istendiğinde Bottas, "Alfa Romeo bu simülatör üzerinde çalışmaya iki yıldan kısa bir süre önce başladı."

"Oysa Mercedes sanırım 10 yıl önce çalışmaya başladı. Bir projenin başlangıcında kusursuz olmasını bekleyemezsiniz. Yapılacak işler var ve yaptığımız simülatör çalışmalarının çoğunluğu, özellikle ilk birkaç günde simülatörün kendisini geliştirmek üzerineydi."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, durante lo shakedown a Fiorano Photo by: Davide Cavazza

"Bu, önemli bir hedef, simülatörü pistle mükemmel şekilde korele olacak seviyeye getirmek gerekiyor. Yeni araç üzerindeki simülasyon çalışmalarıyla ilgili olarak henüz tam olarak bir şey söyleyemeyiz çünkü aracı henüz kuru zeminde sürmedim."

"Barselona testlerinden sonra fabrikaya döneceğiz ve bazı korelasyon çalışmaları yapmaya çalışacağız. Fakat genel olarak çok iyi bir simülatör haline geliyor, platform harika, sonuçta bu bir yazılım ve donanım meselesi ama farkı yaratan ayarlar." dedi.

Bottas, Alfa Romeo'nun fabrikasının kendisini şaşırttığını da ekliyor.

“Hinwil'i daha önce hiç ziyaret etmemiştim. Ne bulacağımı gerçekten hayal dahi edemiyordum ve BMW döneminden kalma çok iyi tesislere sahip olduklarını gördüm. Başta rüzgar tüneli olmak üzere fabrikaya çok fazla yatırım yaptıklarını düşünüyorum, tesisler çok iyi."

"Belki de beni en çok şaşırtan şey, daha az insan görmekti. Böylelikle çeşitli departmanlardaki personelle daha az meşgul oluyorsunuz. Bunun hız avantajı da olabilir çünkü bir konu için 10 kişi ile iletişim kurmanıza gerek yok, bir kişiye gidip yapılması gerekenleri anlatabilirsiniz."

Bottas sull'Alfa Romeo C42 a fine test a Fiorano Photo by: Davide Cavazza

Bottas, Fiorano pistinin tadına da ilk kez baktı.

Fin pilot, "Bu benim buradaki ilk seferimdi ve çok güzeldi. Geçmişte Fiorano'yla alakalı pek çok test videosu seyrettim ve bizzat orada olmak çok özeldi.

"Pist, ihtiyacınız olan her şeye sahip. Yüksek, düşük ve orta hızlı virajlar var. Bu yüzden bir ilk sürüş için iyi bir yer. Sadece hava bizim lehimize değildi. Hava sıcaklığı dört dereceydi ve bütün gün yağmur lastikleri kullanmak zorunda kaldık."

"Fakat ilk hissiyat hoştu. Gerçekten önceki yıllardan çok farklı görünmüyordu. Sürüş hissi açısından gece gündüz gibi bir fark yoktu."

"Şüphesiz aracın biraz daha ağır olduğunu hissediyorsunuz. Kurallara göre 43 kilogram daha ağır ve aynı zamanda biraz daha büyük gibi hissettiriyor."

"Belki de daha büyük lastiklerden kaynaklanan bir his olabilir. Sonunda daha büyük bir araç kullanıyormuş hissine sahip oluyorsunuz."

"Kontrol ve yük aşısından ilk izlenim büyük farklılık olduğu yönünde."

"Islak zeminde sürüş yaptıktan sonra söyleyebileceğim şey bu fakat gerçek test gelecek hafta Barselona'da olacak." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Bottas ilk kez sonraki yıllarda ne yapacağını bilerek sezona başlıyor çünkü kariyerinde ilk kez çok yıllık bir anlaşması var.

"Bu, güzel bir his. Sonunda bunu hak ettiğimi hissediyorum. Her yıl tekrar tekrar aynı durumla yüzleşmek zorunda kaldığınızda yorucu oluyor. İlk defa uzun vadeli düşünebilecek durumdayım. Şimdi takımla yaptığım tüm çalışmaların, verdiğim geri bildirimlerin gelecek yıl bana yardımcı olacağını biliyorum ki bu da güzel ve motive edici bir his. Yani evet, çok mutluyum."

"Kariyerimde ilk kez takımdaki en deneyimli pilot benim. Sanırım bunun da zamanı geldi çünkü Formula 1'deki 10. sezonuma giriyorum. Takıma liderlik etme ve sahip olduğum her şeyi verme sorumluluğum olduğunu hissediyorum. Alfa Romeo gibi bir markayı da temsil ediyorum ve bence bu, güzel bir sorumluluk."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Davide Cavazza

Bottas, yeni kuralların meyvelerini de almalarını umuyor.

"Yeni düzenlemeler belirli alanlarda sınırlamalar getiriyor. Bu yüzden takımlar arasındaki farkların daha az olacağı, daha fazla sürücünün podyuma çıkacağı, güç düzeninde bazı değişiklikler olacağı ve küçük takımların daha fazla fırsata sahip olacağı bir sezon bekliyorum."

"Bu yüzden ilginç bir sezon olabileceğini düşünüyorum. Bir aracın arkasına gelince aracın nasıl davranacağını, bu açıdan bir ilerleme olup olmadığını görmemiz lazım fakat daha büyük kanat boyutlarının DRS etkisini artıracağını söyleyebilirim. Sürücü ve seyirciler için güzel bir şampiyona olacağına inanıyorum."

Mercedes'ten kendisiyle beraber Alfa Romeo'ya geçen biri olup olmadığı sorusuna Bottas, "Antrenörüm geldi. Başka kimse yok." verdi.

Elbette Bottas, Mercedes'te her zaman hayalinin şampiyonluk olduğunu söylüyordu. Peki Alfa Romeo'ya geçince bu değişti mi?

Hayali sorulduğunda Bottas, "Henüz sahip olduğum hayalden, yani bir gün şampiyon olma hedefinden vazgeçmedim. Fakat şu anda hedefim, takımın ileriye doğru büyük bir adım atmasını sağlamak. Bu sezon kendimizi düzenli olarak puan alabilecek bir konuma getirebilirsek zaten harika olur. Elbette içten içe Alfa Romeo ile podyuma çıkma hayali de kuruyorum. Bence bu, büyük bir başarı olur." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Davide Cavazza