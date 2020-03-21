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Formula 1 / Son dakika

"Oyunu bilmeyen" Verstappen, F1'in sanal yarışına katılmayacak

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"Oyunu bilmeyen" Verstappen, F1'in sanal yarışına katılmayacak
Ekleyen:
, Editör
21 Mar 2020 09:04

Max Verstappen, Codemasters F1 2019 oyununu pek fazla bilmediğini ve Formula 1'in sanal yarışına katılmayacağını söyledi.

Formula 1, iptal edilen yarışlar yerine gerçek Formula 1 pilotları ve bazı pilotların katılacağı bir seri düzenleyeceğini duyurmuştu.

Bunun ilki pazar günü gerçekleştirilecek ve oyun, Codemasters F1 2019 platformunda yapılacak.

Şimdiye kadar yarışa Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Sergio Perez ve Lance Stroll'ün katılmayacağı açıklanmıştı. Yarışa katılacağı açıklanan tek F1 pilotu ise Nicholas Latifi.

Lando Norris ve Max Verstappen'in yarışa katılacağı düşünülüyordu ancak Verstappen bunu yapmayacağını açıkladı.

Hollandalı pilot, yarışa katılıp katılmayacağı sorusuna, "Hayır, katılmayacağım. Özellikle o oyunu hiç oynamadığım için bunu yapmam mümkün değil."

"Oyunu biraz daha iyi anlamam günler sürecek ve şu an buna girişmek istemiyorum. Ayrıca diğer yarış oyunlarıyla son derece meşgulüm. Yani tüm bu oyunlar arasında geçiş yapmak benim için iyi değil."

"Üstüne üstlük her zaman kazanmak için yarışırım. Arka sıralarda araç kullanmayacağım. Eğer öyle olacaksa, hiç katılmamayı tercih ederim." yanıtını verdi.

Verstappen geçtiğimiz günlerde bir sim yarışını kazanmayı başarmıştı.

Bu konuyla ilgili, "Elbette şu anda çevrimiçi yarışlarda başka araçlar sürüyorsunuz. Bu yüzden normal yarış aktivitelermizden çok farklı. Ama bunun zararı yok, sizi odaklı ve formda tutuyor. Pek çok farklı sürücüyle yarışmak güzel." dedi.

Yarışta Lando Norris'le temas yaşayan Verstappen, bununla ilgili de, "Beni bilerek duvara itmedi. Bu kazayla oldu. Beni biraz zorlamak istedi. Olaydan sonra şoke olduğunu düşünüyorum. Yarıştan sonra hemen özür diledi. Ama sim yarışları böyle olabiliyor. Birlikte eğlenebilmek benim için en önemli şey. Bu yüzden sonunda her şey yolunda."

Buna cevap olarak F1'de kendisini sıkıştırıp sıkıştırmayacağı sorusuna gülerek, "Tabii ki hayır! Zaten arkadamızdan başlayacaklar ve iyi olacak! Profesyonel sim pilotlarıyla birlikte savaşabiliyorsunuz ama gerçek yarışlar bu kadar rekabetçi değil."

"Sim yarışlarında rekabetçi olmak için sürekli yarışmanız gerekiyor. Antrenman yapmanız çok önemli. Ayarlar ve bunun gibi şeyler hakkında bilgi sahibi olmalısınız." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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