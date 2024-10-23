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Formula 1 Amerika GP

O'Ward, Meksika antrenmanlarında Norris'in yerini alacak

Pato O'Ward, Lando Norris yerine Meksika GP 1. antrenman seansına katılacak.

Ezel Tan
Pato O'Ward, Reserve Driver, McLaren F1 Team

Pato O'Ward, Reserve Driver, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takımlar kurallar gereği yıl içerisinde en az iki kez cuma günleri çaylak bir sürücüyü piste çıkarmak zorunda kalıyorlar.

Bu sürücünün ikiden fazla F1 yarışına çıkmamış olması gerekiyor.

McLaren da cuma günkü Meksika GP 1. antrenman seansı için IndyCar'daki genç yeteneği Pato O'Ward'ı piste çıkarma kararı aldı.

Meksikalı sürücü böylelikle kendi ülkesinde piste çıkmış olacak.

O'Ward, geçmişte McLaren ile pek çok testi yaptı ve geçen yıl Abu Dhabi'deki ilk antrenman seansında MCL60'ın direksiyonuna geçti.

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