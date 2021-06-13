O'Ward, McLaren'ın F1 aracını test edecek

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, O'Ward'ın IndyCar'da yarış kazanması halinde McLaren'ın kendisine Formula 1 aracını test etme şansı vereceğini açıklamıştı.

22 yaşındaki Meksikalı sürücü, Mayıs ayında Arrow McLaren SP'nin direksiyonuna geçerek Texas Motor Speedway'de galibiyete ulaşmayı başardı.

Bu, O'Ward'ın sözünü tuttuğu anlamına geliyor ve şimdi sıra McLaren'ın sözünü tutmasına geldi.

Motorsport.com'a konuşan Zak Brown, O'Ward'ın Aralık ayında İngiliz ekibin F1 aracının direksiyonuna geçeceğini doğruladı.

Brown, "Aralık ayında Pato O'Ward'ı F1 aracımızı test ederken göreceğiz." dedi.

O'Ward, 2019'un sonunda programından ayrılmadan önce Red Bull'un genç sürücü programında yer alıyordu. Sonrasında Arrow McLaren SP ile yarışmaya başladı.

Meksikalı sürücü, gelecekte teklif alması halinde Formula 1'e gidebileceğini fakat IndyCar'ı da çok sevdiğini söyledi.

”Kalbim tamamen Indycar'da. Formula 1 teknik olarak motor sporlarının zirvesi, elbette herkes oraya gitmek istiyor. Eğer fırsat olursa ve Zak bir koltuk teklif ederse, o zaman 'hayır' demek oldukça aptalca olur."

“Bu çılgınca bir fırsat olur ve sık sık ayağınıza gelmez. Fakat şimdi IndyCar'a odaklanmış durumdayım ve bundan en iyi şekilde yararlanmak istiyorum."

“Bu harika ve çok rekabetçi bir seri. Dünyada bir sürücü için bundan daha zor bir şey olduğunu sanmıyorum.”

O'Ward bu yıl IndyCar şampiyonasını üç podyumla üçüncü sırada götürüyor.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images