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Formula 1 / Sezon sonu testi Haberler

O'Ward: "Formula 1 araçları kelimenin tam anlamıyla çılgınca!"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pato O'Ward, Abu Dhabi'de McLaren ile yaptığı testin ardından Formula 1 deneyiminden büyük keyif aldığını dile getirdi.

O'Ward: "Formula 1 araçları kelimenin tam anlamıyla çılgınca!"

Bu yıl Arrow McLaren SP ile IndyCar'da yarış kazanmasının ardından ödül olarak F1 testi yapma fırsatı yakalayan O'Ward, salı günü Abu Dhabi'de gerçekleştirilen test kapsamında McLaren'ın MCL35M aracını sürdü.

Meksikalı sürücü, 92 tur attığı günü dördüncü en hızlı isim olarak bitirdi ve F1 araçlarının yapabileceği şeylerin kendisini şaşkına çevirdiğini dile getirdi.

O'Ward, "Bugünle alakalı uygun bir kelime bulamıyorum. Bu deneyim ve fırsat, ömrünüz boyunca karşınıza bir kez çıkar."

"Fakat dostum bu, inanılmaz! Gerçekten inanılmaz, bu araçlar geçekten felaketler. Çılgın ve delice bir şey bekliyordum ama bu deliliğin ve çılgınlığın 10 katı!"

"IndyCar'ın hızlı olduğunu düşünüyordum ve benim açımdan bu, gerçekten çılgınca! Başka ne diyeceğimi bilemiyorum."

"Piste çıktığım ilk andan itibaren gücü, tutuşu ve frenlemeyi hissettim. Siz ne isterseniz onu yapıyor, bu harika bir deneyim! Ne araba ama!" dedi.

Patricio O'Ward, McLaren

Patricio O'Ward, McLaren

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O'Ward, sabah bölümüne liderlik etti ancak öğleden sonra derecesini çok az geliştirebildi. Sıralama simülasyonlarından en iyisini çıkaramadığı biraz kızgın olduğunu söyleyen O'Ward, günün sonunda boynunun G-Kuvvetleri nedeniyle biraz zorlandığını belirtti.

O'Ward, “Açıkçası sonunda her şeyi tek bir turda bir araya getirmediğimi düşünüyorum, çünkü başımı sabit tutamıyordum!"

"Boynum kırılıyordu dostum! Sabah her şey yolundaydı. Sonunda bazı sıralama simülasyonları yapmadan önce biraz yarış simülasyonu denedim ve sonrasında yumuşakları takıp, hızlı virajlardan geçer geçmez başım kopmak üzereydi!"

“Sorun buydu ve biraz zaman kaybettiğim yerin, en azından günün sonunda bir sorun olacağını bildiğim boyun gücüyle alakalı olan virajlar olduğunu biliyorum."

“Bu tamamen farklı bir şey, orada sürüş yapabileceğiniz her şeye kıyasla çılgınca. Son birkaç turumda, artık başımı kullanamıyordum, gözlerimle aşağıya bakıyordum ve nereye gittiğimi görmeye çalışıyordum.” dedi.

O'Ward, testi "bağımlılık yapıcı" bulduğunu söyledi ve "bir yarış aracında yaşadığım en iyi deneyim" diye ekledi.

O'Ward, "Buna yaklaşabilen herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Sürüş, neler yapabileceği ve sınır hissi açısından hiçbir şey buna yaklaşamaz. Bir IndyCar aracının size verdiği duygu çılgınca. Fakat sonda bu araca biniyorsunuz ve her şeyi bu kadar hızlı yapabilmesi, her şeyin bu kadar sıkışık olması, adeta bir video oyunu gibi. Bu gerçek dışı bir şey."

"Fakat şunu söylemeliyim ki, son dilimleri  çıkarmak için araca biraz daha fazla zorlayabilmeniz gerekiyor. Belirli alanlarda limitlere kesinlikle ulaşmadım. Bazılarında yaptım ama başka alanlarda yapamadım."

"Bu çok normal, neler yapabileceğini anlamak, o noktaya ulaşmak ve sınırları aşmamayı öğrenmek zaman alacak. Sadece 'Çok cesaretleyim, yapacağım!' deyip, sonra da duvara girmek istemedim." dedi.

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