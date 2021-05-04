İlk IndyCar zaferini alan O'Ward, McLaren ile F1 testi yapmaya hazırlanıyor
Patricio O'Ward, ilk IndyCar galibiyetini almasının ardından sezon sonu yapılacak Abu Dhabi testinde piste çıkmaya hazırlanıyor.
McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, IndyCar serisinde Arrow McLaren SP ile mücadele eden genç Meksikalı Pato O'Ward'a geçtiğimiz günlerde bir teklif sunmuştu.
Buna göre O'Ward, 2021'de en az bir yarış kazanabilirse, sezon sonunda yapılacak Abu Dhabi Formula 1 genç sürücü testinde piste çıkacaktı.
21 yaşındaki genç pilot, ilk IndyCar galibiyetini geçen pazar kazandı ve bu, Brown'ın koşulunun gerçekleşmesini sağladı.
Galibiyetin ardından bir tweet atan Zak Brown, "Ne zafer ama! Anlaşma, anlaşmadır. Yıl sonunda Abu Dhabi'de görüşürüz!" yazdı ve O'Ward'a verdiği sözü tutacağını açıklamış oldu.
O'Ward, test için heyecanlı olduğunu söylese de, şu anda kendisini Formula 1 takımının koltukları için olan mücadelede görmediğini ima etti.
Ancak O'Ward, gelecekte teklif alması halinde bunu kabul etmeye açık.
O'Ward, “Kalbim IndyCar'a ait: Bu seride çok fazla rekabet var, bir sürücü için bundan daha zor olan başka bir şampiyona daha yok."
"Sanırım Formula 1'den IndyCar'a geçenlerin çoğu da benimle aynı fikirde olacaktır."
"Fakat Formula 1 teknolojinin zirvesi ve herkes oraya ulaşmak ister. Bir gün Zak bana 'Takımda bir boş koltuk var ve bunu senin doldurmanı istiyorum' derse, bu fırsatı değerlendirmeseydim aptal olurdum."
"Bu çılgınca fırsat her zaman ayağınıza gelmez. Fakat şu anda tamamen IndyCar'da yarışmaya odaklandım. Burada elimden geleni en iyisini yapmak istiyorum istiyorum." dedi.
Pato O'Ward, geride kalan dört yarışın ardından şampiyonayı Scott Dixon'ın 22 puan ardında ikinci sırada götürüyor.
O'Ward, 2018 yılında Indy Lights şampiyonu olmuştu.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , IndyCar
|Editör
|Kemal Şengül