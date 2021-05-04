İlk IndyCar zaferini alan O'Ward, McLaren ile F1 testi yapmaya hazırlanıyor

O'Ward, “Kalbim IndyCar'a ait: Bu seride çok fazla rekabet var, bir sürücü için bundan daha zor olan başka bir şampiyona daha yok."

"Sanırım Formula 1'den IndyCar'a geçenlerin çoğu da benimle aynı fikirde olacaktır."

"Fakat Formula 1 teknolojinin zirvesi ve herkes oraya ulaşmak ister. Bir gün Zak bana 'Takımda bir boş koltuk var ve bunu senin doldurmanı istiyorum' derse, bu fırsatı değerlendirmeseydim aptal olurdum."

"Bu çılgınca fırsat her zaman ayağınıza gelmez. Fakat şu anda tamamen IndyCar'da yarışmaya odaklandım. Burada elimden geleni en iyisini yapmak istiyorum istiyorum." dedi.

Pato O'Ward, geride kalan dört yarışın ardından şampiyonayı Scott Dixon'ın 22 puan ardında ikinci sırada götürüyor.

O'Ward, 2018 yılında Indy Lights şampiyonu olmuştu.