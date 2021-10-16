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O'Ward, McLaren F1 testi için koltuk ayarı yaptırdı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

IndyCar pilotu Pato O'Ward, daha önce açıklandığı üzere McLaren ile yapacağı Formula 1 testi öncesinde koltuk ayarı için Woking'e geldi.

O'Ward, McLaren F1 testi için koltuk ayarı yaptırdı

McLaren patronu Zak Brown, İlkbahar aylarında IndyCar sezonunun başlamasının ardından, Arrow McLaren SP takımından Pato O'Ward'a cazip bir teklifte bulunmuştu. Brown, Meksikalı pilotun 2021'de en az bir yarış kazanması halinde kendisine Formula 1 aracının direksiyonuna geçme şansı vereceğini belirtmişti.

Brown'ın sözünün bunda ne kadar etkisi olduğu bilinmiyor ancak O'Ward harika bir sezon geçirdi ve iki galibiyet alıp, sezonu şampiyona üçüncüsü bitirdi. Genç sürücü böylelikle üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve sıra Brown'ın üzerine düşeni yapmasına geldi.

O'Ward hafta başında teste hazırlanmak üzere Woking fabrikasına gitti. Önce Brown'la buluşan O'Ward, sonra kazandığı kupaları takım fabrikasındaki özel bir kupa dolabına koydu.

1999 doğum genç sürücü, daha sonra F1 hazırlıklarına başladı ve mühendislerin yanı sıra Lando Norris'le konuştu. Ardından takım simülatöründe çalışmalar yaptı.

O'Ward bugün de Abu Dhabi genç sürücü testinde kullanacağı McLaren MCL35M için koltuk ayarı yaptırdı.

 
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