O'Ward: "Indy 500 zaferinden sonra F1'e geçiş 'Sinderella' masalı gibi olur"

O'Ward, McLaren'in ile katıldığı Abu Dhabi'deki sezon sonrası testini ikinci sırada tamamlayarak göz doldurdu. 2023 McLaren F1 aracı MCL60 ile 103 tur atan O'Ward, Alpine ile lider olan Esteban Ocon'un sadece 0.269 sn gerisinde yer aldı.

McLaren'in 2024 yedek pilotlarından biri olarak duyurulduktan sonra Abu Dhabi testlerine katılan O'Ward, 2021 McLaren MCL35 F1 aracı ile bazı özel testler yapmış ve birkaç 1. antrenman seansına katılmıştı.

O'Ward, 2024'te Eylül ayındaki Singapur Grand Prix'sinden itibaren yedek pilot olarak F1 takımına katılmadan önce 2024 IndyCar sezonuna odaklanacak.

Abu Dabi testi, hayalindeki F1 koltuğuna doğru atılan son adım olsa da 24 yaşındaki Meksikalı, 2022'de Marcus Ericsson'a kıl payı kaybettikten sonra önceliğinin McLaren için bir Indy 500 kazanmak olduğunu söyledi.

Kendisini F1 koltuğuna her zamankinden daha yakın hissedip hissetmediği sorulduğunda O'Ward, "Kesinlikle, ne zaman daha fazla antrenman veya daha fazla test yapsanız, bu F1 aracında daha fazla zaman geçirdiğiniz manasına gelir."

"Bu da birilerinin size inandığı ve kapılar açıldığında hazır olmanız için size bu fırsatı verdiği anlamına geliyor."

"Şu anda tamamen IndyCar'da yapmam gerekenlere odaklanmış durumdayım çünkü McLaren'a Indy 500 galibiyetini vermek istiyorum, bunu onlara veren kişi olmak istiyorum çünkü dört yıldır onlarla birlikteyim, gelecek yıl beşinci yılıma başlayacağım."

"Ve sonrasında sadece gelip eğlenmek yerine Formula 1'deki mücadelenin üstesinden gelip yarışmak için bir aday olmak tam bir Sindirella hikayesi olurdu." dedi.

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL60

O'Ward, 2023 IndyCar sezonunda dördüncü olmasının ardından bunu daha iyi bir seviyeye çıkarmaya hazırlanırken, F1 görevlerinin gelecekteki kariyer yolu ne olursa olsun onu daha iyi bir sürücü yapacağını düşünüyor.

O'Ward, "Şampiyon olmak istiyorsanız, büyümek için kendinizi bu rahatsız edici pozisyonlara sokmanız gerekir."

"Çok fazla çalışma, çok fazla ince ayrıntı gerektiriyor ve bazen gerçekten sinir bozucu olabiliyor, ancak geldiğim yere ulaşmak için gerçekten çok çalışmak zorunda kaldım, bu yüzden bu, kabul etmem için güzel bir meydan okuma."

"Eğer gerçekleşirse, harika olur. Burada olmak için yeterince iyi olduğumu biliyorum. Ama eğer olmazsa, bu beni başka her yerde daha iyi yapacaktır." dedi.