O'Ward: "Herta, Formula 1'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip"

Andretti Autosport'un Formula 1'de Alfa Romeo adı altına yarışan Sauber takımının çoğunluk hissesini almaya ve kapsamlı yarış operasyonlarına bir yenisini daha eklemeye yaklaştığına inanılıyor.

Anlaşma tamamlanırsa, Andretti IndyCar sürücüsü Herta'nın gelecekte Formula 1 gridine katılmasına kapı açılabilir ve hatta bu, lisans durumuna göre 2022 sezonunda bile gerçekleşebilir.

Herta bu yılki IndyCar Şampiyonası'nı beşinci sırada tamamladı ve sezonu Laguna Seca'nın yanı Long Beach'te aldığı çifte zaferlerle noktaladı.

Arrow McLaren SP IndyCar sürücüsü O'Ward da bu sezon IndyCar'da düzenli olarak ön tarafta mücadele etti ve 2018 Indy Lights'ta Andretti ile yarışırken, Herta ile takım arkadaşıydı.

Motorsport.com'a konuşan O'Ward, Herta'nın Formula 1'e geçişinin "harika olacağına" inandığını söyledi.

O'Ward, McLaren Technology Centre'daki bir röportajda, "O çok yetenekli ve çok hızlı bir sürücü. Bence hiçbir sorun yaşamaz."

“Elbette içeri girip herkesi paramparça etmeyecek. Fakat bence bir sürücü olarak başarılı olmak için gereken her şeye sahip ve bence öyle de olacak."

“Belki bunu bunu ilk yarıştan itibaren yapamaz ama eminim buna uyum sağlayacak. Eğer kendisine doğru araç verilirse de mücadelenin içerisinde olacak."

"Bu konuda hiç şüphem yok. Onun zorlanacağından değil ancak her şeyin bir öğrenme süreci vardır."

"Yeteri kadar süre verilirse, eminim iyi olacak." dedi.

Herta'nın Formula 1'e girmesi, sporun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını artırmasına da yardımcı olacak. Herta eğer başarılı olursa, 2015 Alexander Rossi'den bu yana seride yarışan ilk Amerikalı sürücü de olacak.

Pato O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images