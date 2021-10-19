Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı Sonraki / Ralf: "Bu yıl kazalar olmadığı sürece Vettel'in ilk ona girmesi zor olacak"
Formula 1 Haberler

O'Ward: "Herta, Formula 1'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pato O'Ward, yakında Andretti ile beraber Formula 1'e geçeceği konuşulan IndyCar sürücüsü Colton Herta'nın Formula 1'de "başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğuna" inanıyor.

O'Ward: "Herta, Formula 1'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip"

Andretti Autosport'un Formula 1'de Alfa Romeo adı altına yarışan Sauber takımının çoğunluk hissesini almaya ve kapsamlı yarış operasyonlarına bir yenisini daha eklemeye yaklaştığına inanılıyor.

Anlaşma tamamlanırsa, Andretti IndyCar sürücüsü Herta'nın gelecekte Formula 1 gridine katılmasına kapı açılabilir ve hatta bu, lisans durumuna göre 2022 sezonunda bile gerçekleşebilir.

Herta bu yılki IndyCar Şampiyonası'nı beşinci sırada tamamladı ve sezonu Laguna Seca'nın yanı Long Beach'te aldığı çifte zaferlerle noktaladı.

Arrow McLaren SP IndyCar sürücüsü O'Ward da bu sezon IndyCar'da düzenli olarak ön tarafta mücadele etti ve 2018 Indy Lights'ta Andretti ile yarışırken, Herta ile takım arkadaşıydı.

Motorsport.com'a konuşan O'Ward, Herta'nın Formula 1'e geçişinin "harika olacağına" inandığını söyledi.

O'Ward, McLaren Technology Centre'daki bir röportajda, "O çok yetenekli ve çok hızlı bir sürücü. Bence hiçbir sorun yaşamaz."

“Elbette içeri girip herkesi paramparça etmeyecek. Fakat bence bir sürücü olarak başarılı olmak için gereken her şeye sahip ve bence öyle de olacak."

“Belki bunu bunu ilk yarıştan itibaren yapamaz ama eminim buna uyum sağlayacak. Eğer kendisine doğru araç verilirse de mücadelenin içerisinde olacak."

"Bu konuda hiç şüphem yok. Onun zorlanacağından değil ancak her şeyin bir öğrenme süreci vardır."

"Yeteri kadar süre verilirse, eminim iyi olacak." dedi.

Herta'nın Formula 1'e girmesi, sporun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını artırmasına da yardımcı olacak. Herta eğer başarılı olursa, 2015 Alexander Rossi'den bu yana seride yarışan ilk Amerikalı sürücü de olacak. 

Pato O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet

Pato O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet

Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı

Önceki haber

Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı

Sonraki haber

Ralf: "Bu yıl kazalar olmadığı sürece Vettel'in ilk ona girmesi zor olacak"

Ralf: "Bu yıl kazalar olmadığı sürece Vettel'in ilk ona girmesi zor olacak"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Ricciardo, Türkiye GP sonucunun yakaladığı momentumu etkilemesine izin vermeyecek
Formula 1

Ricciardo, Türkiye GP sonucunun yakaladığı momentumu etkilemesine izin vermeyecek

Wolff: "Bottas, şampiyonluk savaşında hayati bir rol oynayabilir" Türkiye GP
Formula 1

Wolff: "Bottas, şampiyonluk savaşında hayati bir rol oynayabilir"

Mercedes: "Hamilton pite gelmeseydi puanların 'dışına' düşebilirdi" Türkiye GP
Formula 1

Mercedes: "Hamilton pite gelmeseydi puanların 'dışına' düşebilirdi"

Colton Herta Daha fazlası
Colton Herta
Portland IndyCar: Pole pozisyonu çaylak Herta’nın Portland
IndyCar

Portland IndyCar: Pole pozisyonu çaylak Herta’nın

Road America IndyCar: Herta, 19 yıl 83 gün ile en genç pole pozisyonunu kazanan isim oldu Road America
IndyCar

Road America IndyCar: Herta, 19 yıl 83 gün ile en genç pole pozisyonunu kazanan isim oldu

COTA IndyCar: Herta, seri tarihinin en genç yarış kazanan ismi oldu Austin
IndyCar

COTA IndyCar: Herta, seri tarihinin en genç yarış kazanan ismi oldu

Çok Okunanlar Bugün

Suudi Arabistan GP'de, yerel geleneklere göre giyinmek zorunlu olacak
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP'de, yerel geleneklere göre giyinmek zorunlu olacak

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Vural Ak: “Sabotaja uğradık!”
Formula 1 Formula 1

Vural Ak: “Sabotaja uğradık!”

Briatore, Formula 1'e geri mi dönüyor?
Formula 1 Formula 1

Briatore, Formula 1'e geri mi dönüyor?

Alonso: "Ferrari, Vettel'den sonra beklentileri düşürdü"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Ferrari, Vettel'den sonra beklentileri düşürdü"

Rea, Kawasaki’nin düzlük hızından memnun değil
World Superbike World Superbike

Rea, Kawasaki’nin düzlük hızından memnun değil

F1 pole tartışmasını karıştıran Schumacher Monaco olayı
Formula 1 Formula 1

F1 pole tartışmasını karıştıran Schumacher Monaco olayı

Ralf: "Bu yıl kazalar olmadığı sürece Vettel'in ilk ona girmesi zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Bu yıl kazalar olmadığı sürece Vettel'in ilk ona girmesi zor olacak"

Son Haberler

Ralf: "Bu yıl kazalar olmadığı sürece Vettel'in ilk ona girmesi zor olacak"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Bu yıl kazalar olmadığı sürece Vettel'in ilk ona girmesi zor olacak"

O'Ward: "Herta, Formula 1'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip"
Formula 1 Formula 1

O'Ward: "Herta, Formula 1'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip"

Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan, biletlerin %100'ünü satışa çıkardı

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü
Formula 1 Formula 1

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.