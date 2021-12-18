O'Ward: "Formula 1'de zorlanacağıma inanmıyorum"

The Race'e konuşan O'Ward, "IndyCar'da yarıştığım için çok mutluyum ve gelecek yıl da bu seride yer alıyor olacağım. Arrow McLaren SP için yarışmaya devam edeceğim."

"Eğer Avrupa'ya gideceksem, bunu sadece Formula 1'de yarışmak için yapacağım." dedi.

O'Ward, 2019'da Red Bull bünyesine katıldı ve o yıl, Avusturyalı üreticin desteğiyle Spielberg'deki Formula 2 ve belirli Super Formula yarışlarında yer aldı.

Daha sonra Formula 1'e adım atmak için gereken süper lisans puanlarını kısa vadede alamayacağı anlaşılınca programdan çıkarılan O'Ward, IndyCar'a geçmesinin ardından güçlü sürüşler çıkardı.

Meksikalı sürücü, olası bir F1 ihtimaliyle ilgili şunları söyledi: "Formula 1'de yarıştığım takdirde zorluk çekeceğimi düşünmüyorum."

"Testlerin sonunda direksiyon başında oldukça rahat hissettim, aracın davranışlarıyla alakalı tüm detaylarda oldukça rahattım."

"Bence McLaren bu konuda daha fazla şey söyleyebilir ama bir sürücü olarak aracı daha iyi tanıdığım takdirde daha hızlı gidebilirdim. Fakat genel olarak çok memnunum."