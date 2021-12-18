O'Ward: "Formula 1'de zorlanacağıma inanmıyorum"
Pato O'Ward, Formula 1'de yarışma fırsatı bulması halinde zorlanacağını düşünmüyor.
IndyCar serisinde Arrow McLaren SP ile yarışan ve geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayan Pato O'Ward, bu hafta gerçekleştirilen sezon sonu testlerinde McLaren Formula 1 aracıyla ilk testini yaptı.
Meksikalı sürücünün ortaya koyduğu performans ve yakaladığı tutarlılık McLaren'dan övgü aldı ve daha şimdiden kendisinin Formula 1'e geçip geçemeyeceği konuşulmaya başlandı.
2013'ten beri tek koltuklu yarışlarda yer alan 22 yaşındaki O'Ward, yarıştığı hemen hemen her seride podyuma çıkmayı başardı ve son iki yıldır IndyCar'da McLaren Arrow SP için yarışıyor.
İlk testinin ardından izlenimlerini paylaşan ve araçtan büyük keyif aldığını söyleyen O'Ward, şu anda IndyCar'a odaklandığını fakat Formula 1'den teklif gelmesi halinde kabul edebileceğini söyledi.
The Race'e konuşan O'Ward, "IndyCar'da yarıştığım için çok mutluyum ve gelecek yıl da bu seride yer alıyor olacağım. Arrow McLaren SP için yarışmaya devam edeceğim."
"Eğer Avrupa'ya gideceksem, bunu sadece Formula 1'de yarışmak için yapacağım." dedi.
O'Ward, 2019'da Red Bull bünyesine katıldı ve o yıl, Avusturyalı üreticin desteğiyle Spielberg'deki Formula 2 ve belirli Super Formula yarışlarında yer aldı.
Daha sonra Formula 1'e adım atmak için gereken süper lisans puanlarını kısa vadede alamayacağı anlaşılınca programdan çıkarılan O'Ward, IndyCar'a geçmesinin ardından güçlü sürüşler çıkardı.
Meksikalı sürücü, olası bir F1 ihtimaliyle ilgili şunları söyledi: "Formula 1'de yarıştığım takdirde zorluk çekeceğimi düşünmüyorum."
"Testlerin sonunda direksiyon başında oldukça rahat hissettim, aracın davranışlarıyla alakalı tüm detaylarda oldukça rahattım."
"Bence McLaren bu konuda daha fazla şey söyleyebilir ama bir sürücü olarak aracı daha iyi tanıdığım takdirde daha hızlı gidebilirdim. Fakat genel olarak çok memnunum."
Pato O'Ward, McLaren MCL35M
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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