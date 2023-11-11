O'Ward: "Andretti'yi F1 gridinde görmeyi çok isterim"
McLaren'in IndyCar pilotu Pato O'Ward, Andretti'yi Formula 1 gridinde görmeyi 'çok istediğini' itiraf etti.
O'Ward, 2018'de Andretti ile Indy Lights şampiyonluğunu kazanmış ve şimdi de önde gelen IndyCar serisinde onlara karşı yarışan Andretti ile bolca deneyime sahip.
Andretti, FIA'nın desteğini alarak F1 gridine girme konusunda karar bekliyor, ancak muhtemelen sporun ticari kolu FOM'dan daha zorlu bir görevle karşı karşıya kalacaklar.
Mevcut F1 takımlarının çoğunluğu Andretti'nin girişine karşı çıkıyor, hatta Amerikalı Zak Brown 200 milyon dolarlık giriş ücretinin yükseltilmesi gerektiğini ima ediyor, ancak sporun yönetim organı ve taraftarlar büyük ölçüde Andretti'nin gelişini destekliyor.
McLaren'in IndyCar pilotu O'Ward da Andretti'nin F1 gridine girmesini 'çok istediğini' belirtiyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Michael Andretti
Meksikalı pilot, PlanetF1.com'a verdiği demeçte, "Elbette onları bu sporda görmeyi çok isterim."
"Çünkü bu daha fazla araç, daha fazla fırsat demek. Bunun her iki taraf için de harika olacağını düşünüyorum."
"Ama artık nerede olduklarını bilmiyorum. Bu konuda çok fazla haber görüyorum ve hepimizin bu konuda çok fazla haber gördüğünü hissediyorum, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında hiçbir fikrim yok."
"Birkaç ay öncesine göre çok daha yakın görünüyorlar. Bence bu kesinlikle iyiye işaret. Onları Formula 1'de görmeyi çok isterim." dedi.
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