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Formula 1 Haberler

O’Ward Abu Dhabi'de McLaren ile piste çıkacak

McLaren, IndyCar yarış galibi Pato O'Ward'a Abu Dabi'deki ikinci kez antrenman seansı fırsatı verecek ve onu yedek pilotlarından biri yapmaya çalışacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Patricio O'Ward, McLaren MCL35M

F1'in sportif yönetmeliklerine göre takımların çaylak sürücülere belirli sayıda antrenman sürüşü yaptırması gerekiyor. Bu kapsamda McLaren'in bir kez daha bir çaylak ismi antrenmana çıkarması gerekiyor.

Bahreyn'deki ilk F1 hafta sonunda Oscar Piastri bu kapsamda piste çıkarılırken, McLaren'in ikinci hakkı bu hafta sonu Singapur'daki yarıştan itibaren yedek sürücülerinden biri olması beklenen Alex Palou'ya vermesi bekleniyordu.

Ancak Palou'nun IndyCar'da McLaren'e katılma planlarından vazgeçmesi üzerine Woking merkezli takım işleri yeniden değerlendirmek zorunda kaldı.

Singapur Grand Prix'sinde konuşan McLaren Takım Patronu Andrea Stella, Arrow McLaren IndyCar sürücüsü O'Ward'ın hem Abu Dhabi serbest antrenmanlarında hem de F1 sezon finalinden sonraki hafta yapılacak yarış sonrası lastik testinde piste çıkmasına karar verildiğini söyledi.

O'Ward böylece, geçen seneki Abu Dhabi hafta sonundan sonra ilk kez F1 hafta sonuna katılmış olacak.

Pato O'Ward, McLaren IndyCar Driver

Pato O'Ward, McLaren IndyCar Pilotu

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Stella, O'Ward'ın bu yılki IndyCar şampiyonasını dördüncü sırada tamamlamasının ardından F1 süper lisansı almaya hak kazandığına inandığını ve böylece yedek listesine katılabileceğini söyledi.

Stella, "Aslında FIA ile görüşüyoruz ve şu anda süper lisans için uygun olduğunu düşünüyoruz."

"Yani bir F1 aracı kullanmaya ve yedek sürücülerden biri olmaya hak kazandı."

"Alex ya da Pato'nun yer alacağı iki ana [serbest antrenman] etkinliği açısından, genç sürücü olarak adlandırılan, yani ikiden fazla yarışa katılmamış bir sürücüye sahip olmamız gereken bir serbest antrenman seansı daha yapmak zorundayız. Sonra da Abu Dhabi sonrası testimiz var."

"Başlangıçta, bu tür etkinlikler ikisi arasında paylaştırılacaktı, ancak şimdi bu durumda, Abu Dabi'de 1. antrenmanda Pato'yu direksiyona geçireceğiz ve ardından yarıştan sonraki Salı günü de onun sürüş yapacağını doğrulayabilirim." dedi.

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