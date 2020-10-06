Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor

Çifte dünya şampiyonu, iki senelik bir aranın ardından gelecek sene Renault ile F1’e dönecek.

İspanyol sürücü, spora geri döneceğini açıklamasından bu yana birçok kez, 2021 sezonunun kendisine bir mucize getirmeyeceğini bildiğini belirtti ve hedeflerin hâlâ biraz uzak olduğunu söyledi.

Alonso, “F1’e, tüm şehirlerdeki restoranlara gitmek ve tüm yıl seyahat etmek için dönmüyorum. İyi bir iş yapmak ve kazanmaya çalışmak için dönüyorum.”

“Beşinci olmak, yedincilik ve on ikincilikten iyidir ancak bu fazla bir şey değiştirmez. Kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hedef, kazanmak.”

“2021’de Mercedes veya Hamilton’dan başkasının kazanamayacağını biliyoruz. Bu yüzden 2022 için birçok takımın büyük umutları var: Alpine, Fernando; Sainz, Ferrari; Verstappen, Red Bull… Hepimizin umudu var, ancak ne yazık ki 2021 için değil, 2022 için…”

“Hepimiz, gelecek sene pistte birinin Mercedes’e karşı iyi olup olamayacağını görene kadar bu durumda olacağız. Bunu garanti etmek zor, bu bir bilim değil. İyi hazırlanacağız ve 2022’de savaşmayı umuyoruz, ancak hiçbir şey bunu garanti edemez.” şeklinde konuştu.