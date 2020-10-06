Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor

paylaşım
yorumlar
Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor
Ekleyen:
, Editör

Gelecek sene Formula 1’e dönecek olan Fernando Alonso, aldığı övgülere rağmen iştahını kaybetmediğini söyledi.

Çifte dünya şampiyonu, iki senelik bir aranın ardından gelecek sene Renault ile F1’e dönecek.

İspanyol sürücü, spora geri döneceğini açıklamasından bu yana birçok kez, 2021 sezonunun kendisine bir mucize getirmeyeceğini bildiğini belirtti ve hedeflerin hâlâ biraz uzak olduğunu söyledi.

Alonso, “F1’e, tüm şehirlerdeki restoranlara gitmek ve tüm yıl seyahat etmek için dönmüyorum. İyi bir iş yapmak ve kazanmaya çalışmak için dönüyorum.”

“Beşinci olmak, yedincilik ve on ikincilikten iyidir ancak bu fazla bir şey değiştirmez. Kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hedef, kazanmak.”

“2021’de Mercedes veya Hamilton’dan başkasının kazanamayacağını biliyoruz. Bu yüzden 2022 için birçok takımın büyük umutları var: Alpine, Fernando; Sainz, Ferrari; Verstappen, Red Bull… Hepimizin umudu var, ancak ne yazık ki 2021 için değil, 2022 için…”

“Hepimiz, gelecek sene pistte birinin Mercedes’e karşı iyi olup olamayacağını görene kadar bu durumda olacağız. Bunu garanti etmek zor, bu bir bilim değil. İyi hazırlanacağız ve 2022’de savaşmayı umuyoruz, ancak hiçbir şey bunu garanti edemez.” şeklinde konuştu.

 

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Önceki haber

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Sonraki haber

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor

FIA, Corberi’nin karting olayı için inceleme başlattı
Kart Kart / Son dakika

FIA, Corberi’nin karting olayı için inceleme başlattı

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"

Kart sürücüsü Corberi, kavgadan sonra bir daha yarışmama yemini etti
Haber video
Kart Kart / Son dakika

Kart sürücüsü Corberi, kavgadan sonra bir daha yarışmama yemini etti

Son Haberler

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

2
Formula 1

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"

39dk
3
Formula 1

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!

4
Formula 1

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

5
Formula 1

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor

1s

Son Haberler

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"
F1

Haas: "Ferrari ile olan partnerliği bitirmek 'etik' olmaz"

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor
F1

Övgüler, Alonso’nun dönüş için iştahını azaltmıyor

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
F1

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"
F1

Button: "Corberi, 'iğrenç' hareketi nedeniyle yarışlardan men edilmeli"

Hakkinen: "Her zaman tüm kuralları hatırlayamazsınız"
F1

Hakkinen: "Her zaman tüm kuralları hatırlayamazsınız"

Son Videolar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi 08:52
Formula 1

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar 02:53
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.