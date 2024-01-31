Otmar Szafnauer, Andretti ile görüşüyor
Otmar Szafnauer'in yeni adresi Formula 1'e girmeye hazırlanan Andretti olacak gibi görünüyor.
Geçen yıl yaz tatilinden önce Alpine takımından kovulan deneyimli Otmar Szafnauer, şimdilerde kimseyle çalışmıyor.
Fakat bu durum yakında sona erebilir ve projenin gerçekleşmesi halinde Andretti Cadillac'ın takım patronu olarak Formula 1'e geri dönebilir.
Motor Sport Magazine, görüşmelerin çoktan yapıldığını ve bunun bizzat Szafnauer tarafından doğrulandığını yazdı.
Szafnauer, haberde şöyle dedi: "Michael Andretti ile görüştüm, ona yardım etmek istediğimi söyledim ama önce Formula 1'de yarışmak için izin almaları gerekiyor."
"Aksi takdirde onlara nasıl yardımcı olabilirim ki?"
"Kariyerime Formula 1'de devam etmek isterim ama bu benim deneyim ve bilgimin faydalı olabileceği bir yer olmalı."
"Beş ila yedi yıl daha aktif şekilde çalışabileceğime inanıyorum."
"Belki kendimi çok yüksek seviyede görüyor olabilirim ama Formula 1'de iyi bir seviyede performans gösterebilecek iyi bir takım kurabileceğime inanıyorum."
"Zorunlu ara nedeniyle henüz bunu yapamıyorum ama 2024'te bu süreç bitecek ve spora geri dönebileceğim."
Andretti projesine Renault'nun eski teknik patronu Nick Chester da dahil olmuştu.
Fotoğraf: Andretti Autosport
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