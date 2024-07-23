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Formula 1

Osaka, F1 yarışı düzenlemek için motor sporları tanıtım konseyi kuruyor

Japonya'nın Osaka şehri, gelecekte Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapma teklifini güçlendirmek için yeni bir motor sporları tanıtım konseyi kurdu.

Ezel Tan Ken Tanaka / Motorsport.com Japan
Osaka'ya genel bakış

Osaka şehir yetkilileri, Ocak ayında kentin ekonomik görüntüsünü değiştirme ve uluslararası bir turizm merkezi haline getirme planının bir parçası olarak, Formula 1'i şehre getirmek istediklerini açıkladılar.

Osaka, motor sporlarını şehre çektiği takdirde, çeşitli endüstrilerin ne yönde etkileneceğini ve F1'i şehre getirmenin yaratabileceği ekonomik etkinin boyutunu tartışmak üzere dokuz konsey üyesinin yer aldığı "Osaka Kongre ve Turizm Bürosu"nu kurdu.

Bu büro aynı zamanda yarışın yerel halk üzerindeki etkilerini de inceleyecek.

Osaka Kongre ve Turizm Bürosu Başkanı Hiroshi Mizohata, “Bu yılın Ocak ayında Formula 1 yarışını şehre çekmeye çalışacağımızı açıkladığımızdan bu yana, çeşitli paydaşlardan ve taraftarlardan birçok görüş aldık."

"Japonya'da motor sporları genellikle sadece birkaç hayrana hitap eden bir yarış olarak görülüyor ancak çeşitlilik artıyor ve artık herkesin keyif alabileceği bir spor haline geldi."

"Ayrıca, karbon nötr gibi hareketin test merkezi olma özelliğine de sahip." dedi.

Osaka overview

Osaka overview

Photo by: Jon Noble

Mizohata ayrıca başarılı bir F1 pilotunun, ülkede yarışlara olan ilgiyi arttıracağı görüşünde.

Mizohata, “Beyzbolda Shohei Ohtani'nin yaptığı gibi, motor sporları dünyasında yarışan Japon sürücüler de, Avrupa'da ve diğer denizaşırı ülkelerde çocukların hayallerinin ve umutlarını nesnelleştirirse, motor sporlarının Japonya'da yeniden canlanacağına inanıyorum."

"Motorsporlarının doğru anlaşılması ve gelişmesi için uzmanlarla kapsamlı tartışmalar yapmak istiyorum." dedi.

Suzuka'nın anlaşması 2029 sonuna kadar uzatıldığı için, Osaka'nın F1 takvime girmek adına büyük bir ilgi ve desteğe ihtiyacı olacak.

Osakalı yetkililer, olası yarışın Suzuku ile beraber yapılmasını istediklerini zaten açıkladılar. Cadde yarışı için planlanan yer ile Suzuka'nın arası çok yakın ve F1'in birbirine bu kadar yakın iki yarış istemesi pek olası değil.

Osaka ve Suzuka arasında sadece 80 mil bulunuyor.

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