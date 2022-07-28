Ortelli: "Sainz ve Leclerc'in eşit statüye sahip olması Ferrari'de sorun yaratacak"

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Sezona hızlı bir başlangıç yapan ve ilk üç yarışta iki galibiyet elde eden Leclerc, o zamandan beri takım arkadaşına birçok alanda üstünlük kurmuş vaziyette.

Bu iyi performansın sonuçlara yansıdığını ise söyleyemeyiz. Imola ve Fransa'da kendi hataları sonucu ciddi puanlar kaybeden Leclerc, İspanya ve Azerbaycan'da lider giderken yarışa veda etti.

Ancak en dramatik puan kayıpları hiç şüphesiz ki kötü stratejiler nedeniyle dördüncülüğe gerilediği Monako ve Britanya'da geldi. Ferrari için işin iyi tarafı, Britanya'da Sainz'ın galibiyete ulaşmasıydı.

Tüm olan bitenin ardından Red Bull her iki şampiyonada da büyük avantaja sahip. Max Verstappen pilotlar şampiyonasındaki farkı 63 puana çıkarırken, Red Bull da takımlar şampiyonasında 82 farkla liderliğini sürdürüyor.

F1 Nation podcast'ine konuşan Ortelli, Sainz'in takım arkadaşına ikinci pilotluk yapmayı reddetmesinin, Ferrari'yi tüm sezon boyunca Red Bull'a meydan okuma arayışına geri döndürdüğünü belirtti.

Ortelli, "Ferrari için hafta sonunun bir diğer sorunu da Sainz'ın durumuydu."

"Carlos, Cuma veya Cumartesi günü '2 numara olmaya hazır değilim, ne kadar hızlı olduğumu defalarca gösterdim' diyordu. Sezonun başlangıcını unutmuş gibi duruyor, ama bu onun için iyi. Yaptığı hatalar hakkında konuşmaması mantıklı."

"Pazar günkü yarıştan sonra ise tekrar 'Geçen sefer bir hata yaptım, bu sefer de Charles hata yaptı, o kadar zorluyoruz ki hata yapıyoruz' dedi. Her iki pilotun da eşit şartlarda mücadele etmesi için gerçekten yalvarıyor."

"Bunun yenilgiye sebebiyet verebileceğini biliyoruz, bunu daha önce de gördük. Özellikle Ferrari adına konuşuyorsak, bu kafayı duvara çarpmak gibi bir şey." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images