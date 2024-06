Ortaya çıkan takım endişeleri nedeniyle FIA, 2026 kurallarını düzenlemeye açık

FIA'nın 2026 kurallarının revizyonuna ilişkin ana hat planlarını bu hafta başında açıklamasının ardından, masaya yatırılan çeşitli konular hakkında birçok takım endişelerini dile getirdi.

Endişelerden bazıları, araçların performansı ve yere basma kuvveti eksikliği etrafında dönüyor, erken simülasyon çalışmaları araçların virajlarda F2 araçlarından daha yavaş olabileceğini gösteriyor.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Kanada'daki taslak kurallar hakkında şunları söyledi: "Araçlar virajlarda yeterince hızlı değil ve düzlüklerde çok hızlı."

Ayrıca, takımlar bazı kuralların geliştirmeyi kısıtlamasından memnun değiller, bu kurallar kendi iyileştirmelerini yapma yeteneklerini azaltma riski taşıyor.

Mevcut taslak düzenlemeler önümüzdeki hafta FIA Dünya Motor Sporları Konseyine sunulacak. Düzenlemelerin 28 Haziran'da onaylanması beklenirken yönetim kurulu, yapılması gereken iyileştirmeleri ele almak için takımlarla birlikte çalışmaya açık olduğunu belirtti.

FIA'nın kurallara karşı takımlardan ve sürücülerden aldığı çeşitli tepkiler hakkında konuşan tek kişilik araçlar direktörü Nikolas Tombazis şunları söyledi:

"Dünya Konseyi tartışması ve onayı ilk adımdır.”

"Henüz nihai düzenlemeler içinde değiliz ve takımlarla beraber bulmamız ve tartışmamız gereken oldukça fazla şey var. Araçlarla ilgili yere basma kuvveti veya düzlük hızına dair bazı endişelerin farkındayız ve bunlar hala yapılması gereken iyileştirmeler olarak sınıflandırdığımız şeyler.”

"Yani, bu düzenlemelerin onaylanıp ardından yayınlanacağı ayın sonu ile takımların aerodinamik gelişime başlayabileceği 2025'in başı arasında, tam bir danışma süreci ile takımlar, FOM ve herkesle birlikte yapılacak makul miktarda ek çalışma bekliyoruz.”

"Böylece bazı iyileştirmeler, yılın biraz daha ilerleyen zamanlarında Dünya Konseyine sunulacak ve umarım onaylanacaktır."

Tombazis, düzenlemelerin mevcut durumuna göre araçların bu kadar yavaş olacağına dair takım endişelerinin haklı olduğunu kabul etti, ancak 2026 araçları sonunda piyasaya sürüldüğünde durumun çok farklı olacağını söyledi.

Tombazis durumu, "Bence korkular doğru, çünkü insanlar şu anda kağıt üzerinde düzenlemelerin ilk görüntüsünü alıyorlar ve gördüklerine dayanarak yorum yapıyorlar."

"İnsanlar tarafından dile getirilen bu sorunlar hakkında hiçbir endişem yok, açıkçası performans için bazı adımlar atmamız gerektiğini tamamen bekliyoruz. Ve tam da bu nedenle başlangıçta çıtayı makul derecede düşük tuttuk, böylece takımlarla iş birliği içinde bunun üzerine inşa edebiliriz. Bu araçların yere basma gücünü artırmak aslında oldukça kolay.”

"Yani yorumları anlıyorum, ancak bu araçların F2'den daha hızlı olamayacağı konusunda hiçbir endişe yok. Nihai düzenlemelerde olduğumuzda bunun %100 çözüleceğine inanıyorum." diye açıkladı.

Şasi düzenlemeleri için yapılan bazı tavizler, F1'in ICE ve batarya bileşenleri arasında %50-%50 güç dağılımına sahip yeni turbo hibrit motorlarına bağlı olmasından kaynaklanıyor. Bazı rakiplerin, araçların daha hızlı yapılmasının en iyi yollarından birinin, ICE elemanının üretebileceği gücü artırmak olduğunu öne sürüyorlar; bu da yakıt akışının bu kadar kısıtlanmadığı durumda elde edilebilir.

Daha önce böyle bir fikir reddedilmiş olsa da Tombazis bu rotaya gitmenin, güç ünitesi üreticilerinin lehine olması durumunda, ihtimal dışı olmadığını öne sürdü.

Tombazis, "Güç ünitesiyle ilgili olarak yönetim açısından biraz farklı bir pozisyon var çünkü zaten güç ünitesi düzenlemeleriyle ilgili olarak bir yönetim anlaşması altındayız, bu da gerekli olabilecek herhangi bir değişikliğin, güç ünitesi üreticileriyle anlaşma gerektireceği ve tek taraflı yapılamayacağı anlamına gelir."

"Ancak genel olarak çok iyi bir işbirliği ruhu olduğu için, bazı değişiklikler gerekirse, güç ünitesi üreticilerinin yardımcı olacağından ve işbirliği yapacağından oldukça eminim." dedi.

